Глава «Роснефти» Игорь Сечин: «Европа стала первоочередной жертвой американской политики»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Веронский евразийский экономический форум 14 лет подряд проходил, как и положено, в итальянской Вероне. Но в нынешнем году экономисты, министры и топ-менеджеры из стран, которые традиционно собираются на этом форуме, не поехали на родину Ромео и Джульетты. Форум перенесли в Баку. В том числе и из-за географического положения Азербайджана, который примерно и находится на стыке Европы и Азии.

В первый день работы форума, 27 октября, на посвященной сырьевым рынкам сессии ярко выступил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Говорил, как полагается, о проблемах Запада, тяготах и лишениях Запада и неразумной экономической политике Запада. Приводим некоторые цитаты.

«Кризис переживают ключевые отрасли европейской индустрии: металлургия, химическая, целлюлозно-бумажная и аграрная промышленность. Потенциальное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 20-45% - в химической промышленности до 30-60% - в металлургии. В Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от российских поставок энергоносителей ставит под угрозу от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн рабочих мест»

«Для США утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической — означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы».

«Недавно президент США Байден заявил, что Америка продолжит лидерство с помощью дипломатии, подкрепленной лучшей боевой силой в мире. Реализация такой концепции привела к тому, что политика полностью уничтожила экономику. Энергетический рынок - наиболее яркая тому иллюстрация. Достигшее кульминации санкционное давление вылилось теперь в диверсионную деятельность. Никакого единого энергетического рынка больше нет, нет никаких правил».

«Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен - министр финансов США - вбросить идею потолков (максимальной цены на российскую нефть, - Ред.), как за ее реализацию уже взялись старательные европейские функционеры».

«Еврокомиссия рассматривает вопрос ограничения цен на газ в зависимости от уровня отношений со страной-поставщиком».

«Нефть и газ продолжат быть основными источниками энергии в мире, надежно обеспечивая 50% мирового спроса. Еще 36% составляет уголь».

«Несмотря на яркие заявления совета директоров British Petrolium от 27 февраля текущего года о намерении прекратить участие в акционерном капитале «Роснефти», это свое решение компания не выполнила. И несмотря на риторику, продолжает оставаться теневым акционером, не участвуя в органах управления, но сохраняя все права на дивиденды. Пользуясь случаем, передаю, что дивиденды за второе полугодие 2021 года в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета. Продолжается успешная реализация совместных проектов. Несмотря на отсутствие финансирования от BP, «Роснефть» в запланированный срок запустила газовый проект «Харампур», который позволил увеличить добычу компании на 11 млрд кубометров в год».

«Идея вырезать Россию из мировой экономики абсурдна и иллюзорна. Масштабы и роль российской экономики в мировом разделении труда традиционно недооценивались Западом. 2% мирового ВВП - это миф, если считать не по курсу, а по ППС (паритет покупательской способности), то это уже 4-5%. Доля России в поставках базового сырья - до 15%».

«Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов».

«Источники нынешнего искусственно созданного энергокризиса — не в событиях на Украине и не в пандемии, а в колоссальном недоинвестировании в отрасль, одной из причин которого является безответственная и авантюристическая политика ускоренного зеленого перехода. И в дальнейших антироссийских санкциях в качестве мощнейшего дополнительного катализатора энергокризиса и инфляции в целом».