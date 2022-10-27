В Баку открылся XV Веронский Евразийский экономический форум

Фото: Фонд Росконгресс.

27 октября на площадке Бакинского конгресс-центра стартовал юбилейный, XV Веронский Евразийский экономический форум.

С приветственным словом на церемонии открытия выступили: заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Оверчук, Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, президент Ассоциации «Познаём Евразию» (Италия) Антонио Фаллико.

- Мы страна, обладающая собственными материальными ресурсами, у нас нет недостатка доступа к дешевой энергии, мы обеспечиваем продовольственную безопасность себя и близких нам стран, у нас талантливые люди, все это позволяет нам самостоятельно строить свое будущее. Проведение Веронского Евразийского форума в Баку – это сигнал, говорящий о переходе от глобальной осевой модели развития «Восток-Запад» к модели «Север-Юг», и в этом смысле Россия перестает быть востоком Европы и начинает осмысливать себя, как Север Евразии и именно в этом ключе сегодня выстраивается новая логика нашего развития, – подчеркнул Алексей Оверчук.

Максим Решетников отметил, что: «Перед каждым государством Евразии сейчас открываются новые перспективы. Чтобы их реализовать в полной мере, нужны единые подходы. Прежде всего, в сфере экономического сотрудничества. Россия предлагает действовать на базе концепции Большого Евразийского партнерства, которая была сформулирована Президентом России еще в 2015 году».

Деловая программа началась со специальных сессий: «Новая реальность сырьевых и энергетических рынков», в ходе которой эксперты затронули глобальные сырьевые и энергетические рынки, отражающие происходящие в мире стремительные геополитические перемены, и «Азербайджан – крупный хаб евразийского экономического сотрудничества, и его перспективы в отношениях с ЕАЭС», посвященная перспективам и возможностям Азербайджана и его растущей экономике в нынешней обстановке.

- Все мы понимаем, что «похищение», а, по сути, экономическое убийство Европы – это лишь попытка максимально продлить период американской гегемонии. Однако новый исторический этап неизбежно наступит и будет связан с развитием трансграничных коридоров, реализацией крупных инфраструктурных и промышленных совместных проектов, повышением роли регионов в мировой экономике. Евразия станет новой зоной роста, – подчеркнул главный исполнительный директор ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин.

Вторая половина деловой программы затронула вопросы будущего и систем устройства мира и происходящих глубоких изменений, в частности главные тенденции этих процессов и их возможные результаты, на сессии «От кризиса монополярности к многополярному мировому порядку».

В современных условиях природный газ стал настоящим топливом будущего. Он сочетает в себе целый ряд достоинств – от доступности и цены до экологических качеств и широких возможностей для применения. Каковы трек перспектив развития газовой отрасли стал основной повесткой для участников сессии «Природный газ – ключевой ресурс для экономики будущего».

Полная программа XV Евразийского экономического форума доступна на его официальном сайте. Организаторами мероприятия выступают некоммерческая ассоциация

«Познаём Евразию» и Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум при поддержке Министерства экономики Республики Азербайджан.