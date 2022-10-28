Позабыт, позаброшен

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Владимиру Алексеевичу было 65, и он храбрился. На работе Владимир Алексеевич уже давно звезд с неба не хватал, дома - пустота: взрослая дочь жила своей жизнью и звонила, дай бог, раз в неделю, внуки вообще нос к деду в гости не казали, а любимая, хоть и ставшая к 50 годам сварливой жена покинула его лет 10 назад и взвилась ангелом на небеса, оставив мужа одного куковать в нашем бренном мире. Даже его престарелая собака мучилась от какой-то болячки и часто жалобно выла, внося посильную лепту в унылую картину бытия своего хозяина.

Тоска зеленая

Многим знакомым тетушкам «достойного возраста» жалко было Владимира Алексеевича аж до противных покалываний в области сердца. Хоть плачь. Но Владимир Алексеевич, как столица нашей родины, слезам не верил и сам нюни не распускал. На людях. «Пф-ф-ф, - возражал он бодрым голосом. - Что за сопли без повода?» А в глазах - такая тоска... Как ни храбрись, ее не спрячешь.

За закрытыми дверями своей крошечной квартирки, в которую он переехал после смерти жены, Владимир Алексеевич иногда мог себе позволить пустить слезу. Опрокинет, бывало, беленькой рюмок несколько, включит Талькова или Высоцкого погромче и подпевает выразительным шепотом, да так, что душа его измученная так туда-сюда и выкручивается, как простынь мокрая плотным рогаликом в руках дебелой домохозяйки.

Много боли было в тех вечерах. От того, что все позади, что жизнь уже не та, что раньше, что за державу обидно, и от невыносимого одиночества, от которого Владимир Алексеевич отмахивался всеми силами, на которое старался не обращать внимания и которое при этом выгрызало ему изнутри всю душу.

А потом «приступы» проходили. Наступал новый день, в окно стучалось солнце, по телику показывали интересную киношку, Владимир Алексеевич вновь увлекался любимой компьютерной игрой, читал новую главу фантастической повести, и жизнь снова становилась «нормальной». Острая душевная боль от одиночества притуплялась и стихала до следующего раза. Который обязательно наступал. Плохо было Владимиру Алексеевичу одному, тошно и страшно. Но в этом он даже себе не признавался.

Не у дамы драма

- Почему-то у нас принято сокрушаться по поводу женского одиночества, - рассуждает семейный психолог Олеся Щербинина. - Про него много пишут, говорят. Сами женщины любят пожаловаться на то, как тяжело им живется в одиночку. Но, положа руку на сердце, трагизм ситуации сильно самими же женщинами и преувеличен. А на самом деле слабый пол прекрасно переносит одиночество. И даже умудряется в нем процветать. Многие дамы, оставшись одни, начинают заниматься собой, развиваются, молодеют душой и телом. Некоторым такая жизнь идет только на пользу. Женское одиночество - оно про нехватку внимания, желание иметь рядом мужчину, который бы любил и помогал. Да хотя бы по хозяйству. Но если рукастого мужчины нет, женщина всегда найдет выход из положения.

Подтверждает слова психолога и множество опросов, проводимых в разных концах света социологами. Согласно им, в среднем 60 - 70 процентов современных женщин, которым уже исполнилось 35 лет, расставшись со второй половиной, чувствуют себе превосходно и не намерены вступать в новые отношения, в то время как почти 80 процентов мужчин, оказавшись в одиночестве, поскорее пытаются найти себе пару. Речь тут идет о людях после 40, потому что до этого представители сильного пола обычно живут в иллюзии, что они наслаждаются свободой.

- Мужское одиночество - это настоящая драма, которую обычно сильный пол скрывает. Каким бы странным это ни казалось, но мужчины одинокую жизнь переносят гораздо тяжелее, чем женщины, - подчеркивает Олеся Щербинина.

А в глазах - такая тоска... Как ни храбрись, ее не спрячешь. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Посмотри в глаза

Скрывай не скрывай, а страдающего от одиночества мужчину выдают потухшие глаза. Как бы он ни отнекивался, как бы ни притворялся, что ему «никто не нужен», глаз у него не горит. Вот и у Владимира Алексеевича тоже. Плюс выглядел Владимир Алексеевич, мягко говоря, неважно. От его былой офицерской выправки давно не осталось и следа, и в свои, пусть не малые 65, он выглядел на все 80 с гаком. Ссутулившийся, высохший, с землистого цвета лицом, испещренным глубокими морщинами. Не лицо, а смятый кирзач. А каким же симпатичным оно было когда-то! Прямой нос, высокие скулы, волевой подбородок и красивые голубые глаза... Ни намека не осталось на былую привлекательность. Иные в его возрасте те еще «огурцы», мужчины в самом расцвете сил, только жить начинают, а Владимир Алексеевич давно уж сдулся и превратился в дряхлого старика.

- Ничего удивительного, - говорит Олеся Щербинина. - Недавно американские и китайские ученые провели масштабное исследование, в котором приняли участие 11 тысяч испытуемых, и выяснили, что ведущие одинокую жизнь люди стареют быстрее, чем те, кто живет в семье. Исследователи пришли к сенсационному выводу: одиночество ускоряет старение организма даже быстрее, чем вредные привычки, в том числе курение, или плохая экология.