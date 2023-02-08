Дмитрий Хрусталев: «Людям необходимо чувствовать свою нужность»

Дмитрий Хрусталев Фото: Иван ВИСЛОВ

Софья Эрнст, Дмитрий Хрусталев и Александр Тито в разное время как курьеры доставляли горячие обеды одиноким пенсионерам. Теперь они рассказывали о своем опыте в документальном фильме, закрытый показ которого состоится 18 февраля 2023 года. С апреля он будет доступен в кинопрокате.

Дмитрий Хрусталев отметил: «Самое главное, что необходимо людям в этом мире - ощущать свою нужность, фонд "Дари еду" это и делает».

Как рассказывает пресс-служба проекта, документальный фильм, в котором задействованы Хрусталев, Эрнст и Тито, посвящен проблеме одиночества пенсионеров и отсутствия регулярного горячего питания у старшего поколения. В кинокартине отражены реальные истории подопечных фонда, показан путь создания проекта, а также затрагивается вопрос о целесообразности участия населения в благотворительных процессах. Участники фильма на своем собственном примере показывают, что форматы помощи разнообразнее, чем кажется. Она не заключается лишь в денежном эквиваленте. Достаточно лично включиться в благотворительный процесс, инвестировать собственное время и это будем неоценимым вкладом.

«До съемок в фильме я уже была другом фонда и принимала участие в благотворительных доставках, - говорит Софья Эрнст. - Для пенсионеров, которым я доставляла обеды в качестве волонтера, это не просто продуктовая помощь, но зачастую и связь с внешним миром. И именно эту мысль хочется донести...».

Также Софья Эрнст поделилась трогательной историей: «Одна подопечная фонда как-то сказала мне, что не видела солнца и неба несколько лет. Меня это поразило и показалось таким страшным и невозможным. Некоторое время спустя я вернулась к этой подопечной, чтобы дать ей возможность вдохнуть парковый воздух и насладиться солнцем. Пока мы не оказались в парке, она не верила в успех предприятия. Такой короткий путь: спуститься на лифте, выйти из подъезда, но для кого-то без помощи он непреодолим… Мне ничего не стоило помочь пенсионерам, для меня это пустяк, а для них событие. Это меняет восприятие жизни на несколько мгновений».

Помимо звезд в съемках приняли участие основатели и постоянные волонтеры проекта, подопечные фонда, получающие регулярную продуктовую помощь. "Сюжет фильма помогает проникнуться к теме добровольного волонтерства и показывает как фонд, оказывающий продуктовую помощь в 144 городах России, меняет жизни людей", - считает пресс-служба Лана Логинова.

Стрит-арт художник Александр Тито уверен: «Жизнь довольно скоротечная штука и важно на собственном примере показывать положительный пример окружающим людям. Не закрывать глаза на проблему, напротив - освещать ее и оказывать посильную помощь. Это не так сложно, ведь каждый из нас однажды может оказаться на том же месте».

Дмитрий Хрусталев схож во мнении, что помощь - это лишь вопрос желания, а дальше действие за малым: «Я с удовольствием согласился на съемки в фильме, потому что рад помогать людям. У меня на это есть силы, возможности, время и желание. Самое главное - желание».

В фильме рассказывается о том, как идея доставки обедов в карантин переросла в масштабный проект по строительству социальных кухонь. В настоящий момент фонд завершил строительство и обустройство социальных кухонь в Москве, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, призванных обеспечить горячим питанием одиноких бабушек и дедушек. Мощности кухонь позволяют готовить до 4 000 обедов в день.