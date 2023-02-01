В Москве наградят лауреатов Всероссийской премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта»

Мероприятие проводилось в 2018 и 2019 годах

В грядущий четверг, 2 февраля 2023 года в «Особняке на Волхонке» состоится церемония вручения Всероссийской премии "Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта". Это будет третий раз, когда премия будет вручаться - до этого мероприятие проходило в 2018 и 2019 годах.

Третья премия является особенной: она посвящена героям тыла, которые помогают российским военным приближаться к нужной всем нам победе, а также доблестным участникам СВО.

Проект Всероссийской премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» объединяет более двух тысяч благотворительных фондов-участников, а также общественных и политических деятелей, волонтеров, журналистов. Экспертный совет Премии возглавляет референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам, Герой Российской Федерации Алексей Викторович Романов. А среди среди членов экспертного совета авторитетные и достойные люди, профессионалы своего дела и патриоты.

Отбор лауреатов в 12 номинациях Премии осуществляется на основании выдвижения членами экспертного совета своих кандидатов, чья деятельность направлена на сохранение исторических, культурных, нравственных традиций России, развитие страны, поддержание патриотического духа в обществе.

Номинации, в которых будут вручены награды:

«За право на свободу»

«От чистого сердца - волонтер года»

«Своими глазами - журналист»

«Уроки жизни - учитель»

«В красках огня - художник»

«Сохраняя жизни - врач»

«Долг как искусство - фронтовой артист»

«Чтобы помнили - война в литературе»

«Торжество справедливости – правозащитник»

«Во имя любви - донор»

«Луч надежды - военный психолог»

Специальная премия «Гражданский долг» #своихнебросаем

Премию проводит Ассоциация благотворительных фондов «Лицо нации», учредителями которой являются президент Андрей Викторович Лобутев и председатель правления Наталья Владимировна Лебедева.

Андрей Лобутев убежден, что актуальность патриотической премии «Лицо нации 2022. Бойцы невидимого фронта» сегодня трудно переоценить: «Наша цель - посредством проекта проинформировать общественность о самоотверженных людях, которые прямо сейчас исполняют свой профессиональный долг, рискуя собственной жизнью. Содействовать воспитанию патриотов и прививанию высоких культурных и моральных ценностей, в первую очередь, у молодежи. Показать, как государство способствует развитию личности и что профессионализм важен в любой сфере деятельности».

В рамках проекта состоятся выставка картин художника Алексея Крюкова и концерт артистов эстрады и кино: Александра Михайлова, Мариам Мерабовой, Игоря Демарина, Ирины Линдт, Елены Максимовой, Джанго, Валентины Бирюковой, Алексея Гомана, Андрея Куряева, детского музыкального театра «Домисолька» и других.