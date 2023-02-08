Поставки новых моделей электричек обернулись страшным конфузом для правительства Испании

Из-за ошибки в документации дорогостоящие поезда не проходят в железнодорожные тоннели Фото: Shutterstock

Как и в каждой транспортной системе любой страны мира, в Испании используются электропоезда, которые имеют вполне определённый срок службы. Как правило, этот срок составляет 40 лет. По истечении времени поезд списывается, а для его замены должен быть приобретён новый. Как пишет elDiario, обновлённые испанские составы должны были выйти на линию уже осенью 2024 года, но в последний момент все планы были разрушены.

Жители северных провинций Кантабрии и Астурии должны были первыми в стране сесть на новые электропоезда. Большинство составов, курсирующих там по железной дороге, было произведено ещё в 1980-х. Почти половина из них ежедневно выходит из строя, провоцируя массовые задержки и сбои на путях.

Крупнейший перевозчик испанской сети железных дорог Renfe (аналог нашего РЖД) пообещал решить эту проблему и в 2020 году подписал договор на изготовление новых поездов на сумму почти 300 миллионов евро (около 23 млрд рублей). Спустя три года разработок испанцы, наконец, готовились ощутить вместимость и комфорт более 30 обновлённых составов, ожидая конец эпохи «сорокалетних ветеранов». Но тут-то и произошло совершенно неожиданное.

Эффективные менеджеры Renfe указали в проектной документации неправильные габариты вагонов, в связи с чем теперь их ширина и высота превышают размеры горных туннелей, через которые курсируют поезда. «Испанская сеть железных дорог особенна, а пандемия коронавируса не позволила работать в нормальных условиях», – сообщил Минтранс Испании в своём официальном пресс-релизе. Гневная реакция народа на подобные оправдания не заставила себя долго ждать.

Испанские СМИ обрушились на правительство и перевозчика, призывая к ответственности. Губернатор Кантабрии Мигель Анхель Ревийя сразу же назвал произошедшее «провалом», а региональные представители партий посчитали подобную ошибку «недопустимой и требующей серьёзных разбирательств». Руководители пресс-служб оппозиции даже написали прямое письмо премьер-министру Испании Педро Санчесу, добиваясь прояснения сложившейся ситуации.

Разгоревшийся скандал напугал и Минпромторг Испании, поспешно объявивший о создании кризисного штаба, который будет следить за ускорением производственного процесса по изготовлению «правильных поездов». «Мы назначили внутренний аудит в Renfe, чтобы понять, в какой момент была обнаружена эта ошибка, и принять все необходимые меры», – заявил министр промышленности Хосе Мануэль Сория.

Глава Renfe Исайас Табоас Суарес публично признал просчёт и в качестве превентивной меры объявил об увольнении двух руководителей, отвечавших за проект. Он добавил, что как бы то ни было, пользоваться старыми составами испанцам придётся минимум до 2027 года.