После ужасного вторника в прекрасной южной Турции, которая ассоциируется с покоем, отдыхом и теплым морем, наступила не менее страшная среда. Толчки постоянно продолжаются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После ужасного вторника в прекрасной южной Турции, которая ассоциируется с покоем, отдыхом и теплым морем, наступила не менее страшная среда. Толчки постоянно продолжаются. Их сила постепенно сходит на нет, но уж очень постепенно: некоторые – 6 баллов, что само по себе крайне разрушительно. Увы, так и должно быть, говорят геологи.

- землетрясения вызвано взаимным движением трех мощных литосферных плит. Столетиями они медленно «наползали» друг на друга. Напряжение между ними накапливалось. Несмотря на то, что первый толчок был невероятно сильным, и, казалось, разом высвободил всю энергию, одним ударом дело не ограничилось;

- первый толчок высвободил другие точки плиты, которые могли бы копить энергию еще столетиями, но теперь оказались «на очереди». Это немного напоминает падение книг из переполненного шкафа: когда падает первая, следом идет лавина. И ее не остановить.

- движение плит невероятно сильное. Итальянские специалисты говорят, что все плиты вместе подвинулись на фантастические три метра (для этого нужна энергия, которое человечество не произвело за всю свою историю), а тот факт, что некоторые местности затопило морем, свидетельствует, что плиты еще и опустились на полметра-метр. Это изменило их конфигурацию и вызвало новые напряжения, которые тут же разряжаются.

Сколько еще продлится это «домино»? Мы просто не знаем количества «костяшек», потому что не можем оценить, какие именно участки плит попали под давление после первого толчка. Тем не менее, мы можем судить по аналогии:

- как правило, афтершоки (вторые и далее удары) идут в течение 48 часов. Этот срок пока не вышел (или почти не вышел). Можно надеяться, что через двое суток хотя бы снизится мощь толчков;

- к сожалению, турецкий случай немного хуже, и негативный сценарий предусматривает сохранение сейсмической силы на протяжении двух недель. Об этом можно судить по тому, что афтершоки оказались не слабее основного удара. Такое происходит нечасто;

- за активной фазой следует длинный «хвост» на год и даже на несколько лет. Хорошая новость: возможно, «хвост» окажется не очень мощным. Ведь очень много энергии уже высвободилось, а она не бесконечна даже в недрах.

Вывод такой: еще несколько дней апокалипсис в Турции не закончится. Будем держать пальцы, чтобы наши прогнозы оказались слишком пессимистичными.