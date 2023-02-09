Валерия в блестках, Винер в мехах и Пегова в прозрачном платье: Звезды блеснули нарядами на премьере фильма «Праведник»

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве прошла премьера фильма режиссёра Сергея Урсуляка «Праведник». Военно-историческая драма выходит в прокат 16 февраля. Главные роли в фильме исполнили Александр Яценко и Чулпан Хаматова. В картине также снимались Сергей Маковецкий, Фёдор Добронравов, Константин Хабенский, Мария Золотухина, Марк Эйдельштейн, Любовь Константинова, Евгений Ткачук.

Громкий актерский состав собрал в зале кинотеатра не менее звездных зрителей. На премьеру пришла даже редкий для кинопоказов гость – Ирина Винер. Главный тренер сборной России по художественной гимнастике старалась не привлекать к себе внимания, но не заметить ее норковое манто и роскошные жемчуга было просто невозможно. После прошлогоднего развода с миллиардером Алишером Усмановым Ирина Александровна отказалась от двойной фамилии Винер-Усманова. Но своей привычке носить драгоценности, стоящие целое состояние, осталась по-прежнему верна.

Ирина Винер. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица Валерия позировала фотографам на красной дорожке под руку с мужем Иосифом Пригожиным. Недавно супруги раскрыли секрет своего прочного и счастливого брака.

«По большому счету нам нравится одно и то же. У нас одинаковые увлечения, мы получаем удовольствие от одного и того же», - рассказала Валерия.

Артистка уверена, что люди в паре должны уметь смеяться над одними и теми же вещами.

«Мне кажется, это самый главный такой вот признак долговечных отношений, если люди вместе смеются. Если люди перестают это делать - значит, пропало», - говорит певица.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Для премьеры Валерия выбрала эффектную юбку, расшитую пайетками, шелковый топ и черный жакет. Свой образ артистка дополнила массивными ботинками и сумкой в тон.

Ирина Пегова сделала ставку на пикантность: актриса пришла на показ в платье с прозрачными вставками. Обладательница бюста четвертого размера неизменно притягивает восхищенные взгляды мужчин, и этот раз не стал исключением.

Ирина Пегова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новая работа режиссера «Ликвидации» рассказывает об одном из трагических эпизодов Великой Отечественной войны. В основе фильма «Праведник» – подвиг Николая Киселева, офицера Красной Армии, который в августе-октябре 1942 года в Белоруссии спас 218 советских евреев. Николай и его товарищи вывели женщин, стариков и детей из фашистской оккупации за линию фронта. Отряд из пяти бойцов-партизан во главе с Киселевым почти полторы тысячи километров вел по лесам изнуренных и голодных людей, преследуемых немцами.

Сергей Маковецкий. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2005 году израильский Международный институт по изучению Холокоста Яд Вашем присвоил Николаю Киселеву звание Праведник народов мира, его имя занесено на стену почета в Саду праведников. Это звание выведено в заглавие картины. Съемки военной драмы проходили летом и осенью 2021 года в Беларуси, Израиле и России. В Беларуси команда фильма работала именно в тех местах, где разворачивались исторические события.