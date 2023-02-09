ВКонтакте запускает геймджем по созданию HTML5-игр с призовым фондом более 2 млн рублей

Эксперты из команды Игр ВКонтакте отберут 10 проектов

Участники геймджема объединяются в команды, за 3 дня создают прототип HTML5-игры любого жанра и представляют её жюри ВКонтакте. Авторы самой впечатляющей игры получат грант в 1 млн рублей на продвижение своего проекта внутри ВКонтакте — это выход к 10-миллионной аудитории, которая ежемесячно запускает игры в соцсети с компьютеров и смартфонов.

Чтобы принять участие в геймджеме, нужно собрать команду и зарегистрироваться до 6 марта: vk.com/gamejam. Старт соревнования — 10 марта. За 3 дня участникам предстоит создать игру на HTML5-платформе. Ограничений по жанру нет, главное — необычная вовлекающая механика и красивое оформление. Кроме стандартных критериев привлекательности игры, идею будут оценивать по наличию главной особенности ВКонтакте — социальности. Если предложенные механики социального взаимодействия окажутся более вовлекающими, то оценка жюри будет выше.

Эксперты из команды Игр ВКонтакте отберут 10 проектов — в конце марта их представители приедут в Санкт-Петербург. Авторы проекта, который займёт первое место, получат грант 1 миллион рублей на разработку и развитие игры, второе место — грант 600 тысяч, третье место — 400 тысяч. Остальные проекты топ-10 удостоятся купонов на продвижение игры на 50 тысяч рублей.

Евгения Зибарева, директор по развитию бизнеса ВКонтакте:

«Больше 10 млн пользователей регулярно запускают игры ВКонтакте. Чтобы эта огромная аудитория получала новые крутые проекты, мы и привлекаем талантливых разработчиков. Надеемся, участники геймджема получат удовольствие от процесса решения нашего вызова и воплотят самые смелые идеи, ведь возможности технологии HTML5 почти безграничны. Со своей стороны сделаем всё, чтобы к лучшим играм пришла популярность, а их создатели не только получили признание, но и смогли заработать».

Игры ВКонтакте — одна из крупнейших HTML5-платформ в России, СНГ и Европе. Скачивание, установка, регистрация не требуются — поэтому пользователи легко запускают встроенные ВКонтакте приложения и быстро вовлекаются: в среднем они ежедневно проводят в играх со смартфона около 32 минут. Релизы собирают сотни тысяч активных игроков, среди примеров — Skydom Reforged, Метро 2033, Esprit Games. Разработчики ведущих проектов зарабатывают от 12 до 30 тысяч долларов в месяц благодаря внутриигровым покупкам и рекламе. Кроме того, ВКонтакте предлагает бесплатные инструменты продвижения игровых проектов.