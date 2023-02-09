Течению молочных рек нельзя замедляться

В работе съезда приняли участие представители молочной отрасли, депутаты, сотрудники министерств. Фото: Илья ГОЛОВИЧЕВ

Съезд традиционно прошел при поддержке правительства, Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, Комитета Госдумы по аграрным вопросам. Поэтому одним из обсуждаемых вопросов стала выработка механизмов эффективного взаимодействия производителей молочной продукции с органами власти всех уровней, мерах государственной поддержки.

Также на съезде речь шла о том, как живет отрасль в меняющихся условиях и о перспективах ее развития в условиях санкций, о законодательных новшествах и цифровой маркировке, о развитии системы контроля качества и экологических аспектах. Участники обсудили также и общие проблемы, характерные для всего аграрного сектора. На съезде не звучало громких слов о том, как все хорошо и бравурных лозунгов: обсуждалось то, что на самом деле беспокоит аграриев и конкретные меры, которые требуются. Это стало ярким отличием от многих других подобных мероприятий.

РАСЧЕТ НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ

На съезде глава Молочного союза России Людмила Маницкая привела реальные данные о ситуации в отрасли и озвучила прогнозы о производстве и потреблении молочной продукции в России.

В 2022 году сырого молока в стране произведено 32,5 млн тонн – чуть больше, чем годом ранее. Причем, низкие темпы роста отмечаются на протяжении последних трех лет. По словам Людмилы Маницкой, потребление будет сжиматься: снижение продаж, по оценкам Союза, может составить 20-30%. При этом потребители будут все больше ориентироваться на бюджетные категории молочной продукции, что связано прежде всего с доходами населения и инфляционным ростом цен.

Как отметила Людмила Маницкая, большая проблема – сокращение дойного поголовья, что связано с удорожанием кормов и энерготарифов, недостаточной инвестиционной привлекательностью молочного животноводства.

Глава Молочного​ союза России Людмила Маницкая рассказала о ситуации в отрасли. Фото: Илья ГОЛОВИЧЕВ

Системными проблемами отрасли Людмила Маницкая также назвала низкий темп развития сельских территорий, несовершенство механизма агрострахования и низкое научно-техническое обеспечение.

- Наше развитие теперь будет происходить с опорой на собственные силы и на внутренние ресурсы развития. И молочной отрасли, и всему АПК, и всей пищевой промышленности предстоит двигаться курсом на ускоренное импортозамещение. Для устойчивого национального промышленного развития нам нужен так называемый технологический суверенитет, - сказала Людмила Маницкая, подчеркнув, что в постоянно меняющейся действительности необходима усиленная государственная поддержка молочной отрасли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Производство молочной продукции в 2022 году по отношению к 2021 году:

Питьевое молоко - 5,8 млн. тонн (+3,5%)

Масло сливочное – 315 тысяч тонн (+12%)

Сыры - 650 тысяч тонн (+1,5%)

А снижение производства коснулось творога – 465 тысяч тонн (-6,5%), йогурта 7- 00 тысяч тонн (-15%) и мороженого - 480 тысяч тонн (-9%).

НАКОРМИМ ВСЕХ!

Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам, председатель подкомитета по научно-технической политике, цифровизации, эпидемиологическому благополучию, органическому и экологическому сельскому хозяйству Сергей Лисовский затронул проблему доступности субсидий. По его словам, сельхозпроизводители, получая от государства деньги, их не видят – они отходят фактически банкам. Система кредитования такова, что получается субсидирование финансовых учреждений, а не аграриев.

- Эту систему надо ломать. Многие банки любят проекты с окупаемостью в 5-6 лет, но это смешно, если мы говорим о кредитовании сельхозсферы, где сроки окупаемости вполне могут доходить до 10 лет, - подчеркнул Сергей Лисовский. В этом контексте он отметил стратегическую важность аграрного сектора, который способен обеспечить продовольствием не только Россию, но и другие страны.

Молочный Союз России отметил лучших представителей отрасли. Фото: Илья ГОЛОВИЧЕВ

- Только наши продукты, с учетом наших территорий, могут накормить всех, кто в этом нуждается. Но сейчас нас хотят лишить доходов не только от нефти и газа, но и от продовольствия. Я не знаю, почему не обсуждается этот вопрос в таком разрезе. «Ведь по сути против нас ведется война», —сказал Сергей Лисовский.

ФЕРМЕР, ИЛИ ХОЛДИНГ – ВСЕ РАВНЫ

Продовольственную безопасность призваны обеспечивать не только крупные холдинги. От мелких предприятий тоже многое зависит. Поэтому как сказал первый заместитель Председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, один вопросов, решением которого плотно занимается комитет – как продукции мелких производителей попасть на полки больших торговых сетей. Сделать это им сейчас сложно.

- Проблема усугубляется еще и тем, что в законодательстве отсутствует четкое определение «фермер». Им может быть и индивидуальный предприниматель с небольшим клочком земли, и человек с миллиардным оборотом, который при этом может выпускать промышленную продукцию, к фермерской не имеющую никакого отношения. Мы работаем сейчас над проектом федерального закона, который поможет малым производителям, - сказал Сергей Митин.

ЧТОБЫ НЕ ПОДЛОЖИЛИ СВИНЬЮ

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о практике надзорной работы ведомства. По его словам, благодаря электронной сертификации, системе «Веста», работе системы раннего оповещения улучшились показатели качества молочной продукции. С 2017 года по показателям безопасности Россельхознадзор фиксировал 8,54% нарушений, в 2022 - 2,63%.

Впрочем, по словам главы ведомства, до сих пор многие предприятия не понимают, что производство контрафакта, или некачественной продукции легко отслеживается. Например, в Татарстане завод получает говяжий жир и сухое молоко. А на выходе у него «сливочное масло 82% жирности».

Еще один случай: в одной из ведомственных лабораторий в сливочном масле была обнаружена ДНК… свиньи.

- Мы следим за тем, что происходит, практически каждый день движемся к тому, чтобы рынок был очищен, - сказал глава Россельхознадзора, - В ряде случаев прямо-таки видны уголовные дела. Но они не возбуждаются - потому что нет потерпевших. Но ведь бюджет недополучает деньги, и значит, страдает государство. Поэтому, я считаю, в этом смысле нашим депутатам нужно задуматься об изменении законодательства.

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева: благодаря диалогу с молочной отраслью удалось решить все сложности с внедрением ​ системы маркировки. Фото: Илья ГОЛОВИЧЕВ

Заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева сообщила, что благодаря диалогу с молочной отраслью удалось решить все сложности с внедрением в ней системы маркировки. В итоге сейчас система внедрена и приносит большую пользу, эффективно обеляя рынки. Она сообщила, что благодаря маркировке втрое снизилось количество компаний, которые выпускали фальсификат. А оборот товаров с истекшим сроком годности снизился на 55%. А буквально неделю назад внесены изменения в закон о торговле, которые позволят получать из системы больше информации – это поможет бизнесу гибко управлять производством, поставками, логистикой и ценами.

По словам Екатерины Приезжевой, проблем с комплектующими и расходниками для системы нет: в Москве создан склад, где хранятся полугодовые запасы всего, что может понадобиться для маркировки. Туда может обратиться любой заказчик.