Росгвардейцы перед боем прошли обряд крещения

Таинство провел священник в полевой молельной комнате подразделения. Фото: Росгвардия

В зоне проведения специальной военной операции атеистов больше не становится. Даже в подразделении спецназа Росгвардии. Напротив, мужественные бойцы после выполнения боевых заданий все чаще становятся людьми верующими.

Обряд крещения бойцов спецназа провел в молельной комнате пункта временной дислокации воинской части Росгвардии настоятель Свято-Покровского храма одного из населенных пунктов Луганской Народной Республики отец Георгий.

Кроме сотрудников, пожелавших креститься, были и те, кто исповедался и причастился.

«Я поступил на службу в отряд спецназа полиции несколько месяцев назад, уже после начала специальной военной операции. Долго шел к этой цели и, наконец, осуществил ее. Уже на передовой почувствовал необходимость покреститься», - рассказал один из крестившихся сотрудников Алексей Л.

В ведомстве подчеркнули, что богослужение прошло в молельной комнате подразделения, где воины имеют доступ к духовной литературе и иконам.