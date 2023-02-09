Глава Кузбасса Сергей Цивилев: В Новокузнецке в этом году откроется Хоккейная Академия Фетисова

Соглашение о создании в Новокузнецке Хоккейной Академии подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ее основатель, хоккеист Вячеслав Фетисов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе откроется Хоккейная Академия Вячеслава Фетисова. Спортивная школа для детей от 5 до 12 лет начнет работать уже в этом году на базе обновленной Арены Кузнецких металлургов в Новокузнецке. Соглашение о создании Академии губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и ее основатель, хоккеист Вячеслав Фетисов заключили 8 февраля во время церемонии открытия ледового комплекса. На подписании присутствовал прославленный кузбасский вратарь Александр Филиппенко - генеральный директор Академии Фетисова. Документ подписали прямо на ледовой арене, используя вместо стола хоккейные клюшки.

«В Кузбассе должна быть школа хоккея. Сегодня мы с Вячеславом Александровичем подписали соглашение о создании филиала Академии хоккея с шайбой в Новокузнецке. Это будет способствовать активному развитию этого вида спорта в Кузбассе», - рассказал Сергей Цивилев.

Документ подписали прямо на ледовой арене, используя вместо стола хоккейные клюшки. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Академия Фетисова – это спортивная школа нового формата. В ней не ставят задачу подготовить профессиональных хоккеистов, добиваясь рекордов любой ценой и фактически лишая ребенка детства. В нее приходят ребята, живущие по соседству, и занимаются хоккеем, баскетболом, футболом, общей физической подготовкой – всем, что необходимо для общего спортивного развития. Именно из них потом вырастают будущие звезды ледовых арен.

Воспитанники Академии Фетисова в Новокузнецке будут учиться азам хоккея рядом с опытными игроками. Арена Кузнецких металлургов – это еще и «домашний лед» для главной хоккейной команды Кузбасса - клуба «Металлург». Сейчас клуб борется за выход в Континентальную хоккейную лигу. Во время реконструкции ледового дворца строители учли многочисленные требования КХЛ, так что теперь спорткомплекс соответствует самым высоким стандартам.

Открывшаяся после реконструкции Арена Кузнецких металлургов рассчитана на 7 тысяч зрителей. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Арена Кузнецких металлургов имени Олега Короленко после капитального ремонта соответствует требованиям к проведению соревнований самого высокого уровня, - отметил Сергей Цивилев. - Это важнейший спортивных объект для всех жителей южной агломерации Кузбасса. Он станет одной из ключевых площадок Международных спортивных игр «Дети Азии», здесь будут тренироваться и проводить домашние матчи хоккейная команда «Металлург», а главное - в Арене Кузнецких металлургов смогут заниматься спортом кузбассовцы, мы сможем воспитывать здесь будущих чемпионов, надежду спортивного Кузбасса».

По мнению Вячеслава Фетисова, у новокузнецкого «Металлурга» есть все шансы на выход в Континентальную хоккейную лигу.

Новокузнецкий клуб «Металлург» борется за выход в Континентальную хоккейную лигу. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Это огромная честь - быть у вас в гостях на открытии уникального спортивного сооружения. Могу сказать, что традиции, заложенные здесь, с первых шагов, будут продолжены. Надеемся, что те мальчишки, которые здесь сегодня присутствуют, сумеют осуществить свою мечту - играть в большой хоккей. Хотелось бы поддержать губернатора: команда Новокузнецка должна быть в КХЛ в ближайшее время. Уверен, с такими условиями, такой поддержкой она должна стать обладателем Кубка Гагарина», - подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Соглашение о создании в регионе филиала Академии Фетисова предусматривает развитие в Новокузнецке доступной спортивной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий для занятий физической культурой, активное вовлечение в спорт детей, подростков и людей с ограниченными возможностями здоровья. Сергей Цивилев отметил, что в Кузбассе уже работает система подготовки спортсменов.

«Легенды мирового, российского хоккея, которые к нам сегодня приехали, в восторге от Арены Кузнецких металлургов, готовы помогать, участвовать в воспитании спортивных детей», - рассказал глава Кузбасса.

Обновленный ледовый дворец рассчитан на 7 тысяч зрителей. После реконструкции он соответствует всем регламентам Континентальной хоккейной лиги: по размерам и количеству раздевалок, душевых, наличию отдельного входа для каждой команды, требованиям к помещениям для работы комментаторов, судей, журналистов. В ходе капитального ремонта строители полностью обновили фасад, инженерные сети, внутреннюю отделку, установили новое оборудование.

Первый матч на льду обновленной Арены Кузнецких металлургов провели звезды спорта. В составе команды «Легенды хоккея» на игру вышли 10 олимпийских чемпионов разных лет. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

На площади более 25 тысяч квадратных метров расположены не только спортивные помещения, но и комфортные зоны для посетителей: фуд-корты, раздевалки, магазины сувениров и атрибутики. В спортивном комплексе также разместился музей Новокузнецкого хоккея. Здесь собрана вся история новокузнецкой команды «Металлург» начиная с 60-х годов прошлого века. В музее хранятся кубки и награды спортсменов, завоеванные в разные десятилетия. Арена Кузнецких металлургов носит имя мастера спорта СССР, капитана хоккейной команды «Металлург» Олега Короленко. Его бронзовую скульптуру установили у главного входа спорткомплекса.

Во время церемонии открытия Арены Сергей Цивилев также подписал соглашение с Промсвязьбанком о строительстве в Новокузнецке двух спортивных тренировочных круглогодичных залов для хоккея с шайбой.

«Следующий шаг - будем подбирать площадки, создавать концепцию, дорожную карту по созданию этих спорткомплексов», - сообщил глава региона.

Арена Кузнецких металлургов носит имя капитана хоккейной команды «Металлург» Олега Короленко. Его бронзовую скульптуру установили у главного входа спорткомплекса. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Еще одно соглашение было подписано с «Ростелекомом» - компания оснастит две новых спортивных площадки современным мультимедийным оборудованием. Кроме того, по поручению губернатора будет капитально отремонтирована малая ледовая площадка рядом с Ареной Кузнецких металлургов. Сейчас заканчивается реконструкция ледовой арены в селе Ильинка Новокузнецкого района.

«Мы возвращаем систему подготовки спортсменов: человек вышел из дома - рядом спортивная площадка. Работают тренеры, которые могут оценить, к какому виду спорта ребенок имеет склонность, - рассказал Сергей Цивилев. - Далее ребята идут в крытые круглогодичные спорткомплексы, где их зрителями становятся родные, друзья. Наконец, переходят на занятия в комплексах мирового уровня».