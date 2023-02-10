«Zаконы ПавлОVа»: Чем больше будем рожать, тем быстрее поднимем экономику страны

В России, по данным последней переписи населения, проживает 147 миллионов человек.

Но может стать еще меньше, потому что пока убыль превышает рождаемость. На сегодня демография – одна из самых насущных проблем страны. И не очень понятно, как с ней справиться. К примеру, за 2022 год, по данным Росстата, мы потеряли 555 тысяч человек. И это естественная убыль. Ученые бьют тревогу.

Что делать? Рожать, говорят эксперты. Если хотя бы 15 миллионов современных женщин детородного возраста родят по 4-5 детей, то рождаемость превысит убыль. Допустим. Но как заставить рожать больше, если на первом месте не семья, а работа? Есть способ. И это один из законов Андрея Павлова, отца шестерых дочерей и основателя крупнейшей в стране сети обувных магазинов.

ЛОМКА РЫНКА ТРУДА

Накануне в самом центре Москвы, отеле Four Seasons, говорили о важном – демографии России. В качестве ведущего вечера выступил сам автор книги, предприниматель Андрей Павлов. Детство, юность, рассказы о родных местах, известных земляках, среди которых именитый полководец Александр Васильевич Суворов. Все это наполняло мероприятие особым смыслом. Со сцены прозвучали «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого и гимн «Русичей» — Центра военно-спортивной подготовки, созданного Павловым в Великом Новгороде. Были выступления и других артистов, отрывки из известных патриотических кинофильмов и т.д.

Проблему демографии как проблему номер один для всей страны предприниматель Андрей Павлов поднимает уже не в первый раз. Ему, как человеку неравнодушному, сумевшему добиться высоких результатов в бизнесе (на минуточку, в 2022 году его компания, в которую входят Zenden, Salamander, Thomas Munz, Mascotteи т.д., перешагнула рубеж выручки в $500 миллионов), далеко не все равно, какую страну он оставит своим потомкам. Ему больно наблюдать, как потихоньку вымирает его малая родина Поддорский район Новгородской области (до 1944 года Ленинградской). Только представьте, в прошлом году там появились на свет всего 14 детей. Немыслимо мало, учитывая, что территория района в три раза больше Москвы в пределах МКАД.

К чему ведет такая ситуация?

- К подрыву экономики, - утверждает Андрей Павлов. – Сейчас в стране дикая нехватка персонала. И эта яма будет нарастать. Происходит ломка рынка труда, потому что россиян замещают мигранты. Они готовы работать по 70 часов в неделю за серую зарплату. В итоге он обходится дешевле, чем граждане страны, которым нужен соцпакет и белая зарплата. Плюс за них надо платить налоги, а за мигранта нет.

Прошлый год показал, что львиная часть экономики России находится практически в упадке. Речь не о сырьевом и государственном секторах. А такой отрасли, например, как легкая промышленность. В последние десятилетия в этой сфере рынок заполонили западные бренды, которые мы беспрепятственно запустили на наш рынок, оттеснив на задний план отечественных производителей.

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ РАБОТЫ МАГАЗИНОВ

Однако вернемся к демографии. В своей книге «Zаконы ПавлОVа» Андрей Павлов пишет:

«Я абсолютно убежден, что требуется сократить время работы всех розничных магазинов и установить законодательные ограничения на превышение количества часов их работы. У меня всегда вызывало недоумение, почему немцы, потребляющие в два раза больше пар обуви на душу населения, успевают закрыть свои потребности за 58 рабочих часов в неделю.

…Нет у людей проблем со временем на покупки. Большинство беспокоит совсем другое: не хватает денег. И если повысить доходы хотя бы на 10 процентов, то люди готовы сократить время работы магазинов на 30. Если есть достаточное количество денег и товара в свободном доступе, день и время покупки не имеют значения.

…Ресторан не должен работать с 15.00 до 18.00 часов. Нормальный европейский график, там где соблюдают налоговое и трудовое законодательство - это 8 рабочих часов в день. С 12.00 до 15.00 и с 18.00 до 23.00, а иногда и меньше. Лучше открывать его на 2 часа в обед и на 4-5 часов вечером. Тогда все столики будут заняты, заказов будет море и средний чек составит явно в разы больше, чем стоимость чашки кофе. А персонал скажет «спасибо» своему руководству.

…Предположим, розничный магазин не будет работать в воскресенье, и вы без ущерба своему личному времени все покупки уже совершили в другие дни. Чем вы будете заниматься в свой законный выходной? Правильно! Посвятите это время себе и своей семье. И это будет ваш день! Это же касается и продавцов, которые будут со своей семьей.

…Часть сетевых магазинов работают по 24 часа в сутки. При этом отдельные работники на постоянной основе вкалывают в ночные смены, а другие - по скользящему графику, чередуя дневные и вечерние смены. Такая работа неизбежно влечет проблемы со здоровьем.

…Есть еще одна веская причина. Стандартный график работы торговых центров с 10.00 до 22.00 без обеда и выходных. Собственники бутиков рады бы изменить такой режим, но вынуждены подчиняться требованиям торговых центров, независимо от посетителей и наличия спроса. Но ни в утренние часы, ни поздним вечером народу в торговых центрах практически нет. Там пусто».

И НАПОСЛЕДОК

Андрей Павлов уверен, если ограничить время работы магазинов, можно решить проблемы сразу по трем национальным проектам «Демография», «Здоровье», «Производительность труда».

- Важно! – подчеркивает Андрей Павлов. - 12 часов на ногах не оставляет в человеке сил на семью и заботу о близких. А у тех, кого семьи пока нет – на ее появление.

Соответственно, сокращение рабочего графика дает возможность быть с семьей. Отсюда как следствие желание иметь детей. И не одного, и не двух, а больше, если у родителей есть время на их воспитание. Так, глядишь, появится в России гораздо больше многодетных семей и кризис вымирания уйдет в прошлое.

О том, что законы Павлова необходимы стране, говорили и гости мероприятия. В заключении вечера прошла дискуссия на тему будущего России. Известные предприниматели, общественные деятели делали особый акцент именно на демографической составляющей и способах решения этой проблемы.