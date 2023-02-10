Искусственный интеллект в России будет искать мусор во дворах и сообщать, когда нужно его вывезти

Нейросеть в России научили искать мусор и стихийные свалки во дворах и отправлять уведомления об этом коммунальным службам, чтобы они оперативно вывозили отходы. Разработкой занимались специалисты билайна. Первые пилотные проекты запустили в Московской и Ленинградской областях.

Следить за чистотой, в частности, контролировать, не валяются ли отходы на той или иной территории, а также определять степень заполненности контейнеров будут камеры видеонаблюдения. Алгоритмы искусственного интеллекта проанализируют состояние придомовой территории и присвоят ей статус «чисто» или «грязно». Далее система может отправить сообщение компании-оператору, которая занимается вывозом мусора, или надзорным органам, отвечающим за чистоту в городе.

Информация о том, в каком состоянии находится площадка или когда изменился ее статус с «чисто» на «грязно» или наоборот, отправляется в Telegram и на электронную почту. В подтверждение приходит фотоотчет, также можно посмотреть видео с камер. Это поможет быстро и эффективно отслеживать работу коммунальщиков и управляющих компаний, не выезжая на место. Кроме того, операторы ТКО в случае необходимости смогут принять меры — изменить график вывоза мусора или добавить на те или иные маршруты больше техники.

Но это не все, что умеет нейросеть.

- У нас есть разработки для мониторинга дорожного полотна, определения количества «зайцев» в автобусах, троллейбусах и трамваях. Нейросеть умеет эффективно и быстро определять загрязнения на придомовой территории, позволяя устранять их в короткие сроки, тем самым улучшая жизнь людей. Муниципальные службы смогут сократить время на обработку жалоб, а компании-операторы — снизить количество штрафов за несвоевременный вывоз мусора, - рассказал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна Константин Романов.

По его словам, пользоваться данными разработками очень просто.

- Применяемые нами решения — коробочные. То есть могут быть развернуты у заказчика, обладающего видеокамерами с соответствующими установленными техническими характеристиками. Кроме того, система обладает широкими возможностями интеграции и может быть доработана под специфические потребности заказчика. Наша система контроля ТКО — легко масштабируема и позволяет анализировать данные с разного количества камер, - отметил Константин Романов.

В дальнейшем оператор планирует усовершенствовать работу нейросети в сложных погодных условиях и в ночное время.