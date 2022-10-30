Почему на директора Собчак завели дело, как Запад при помощи «зерновой сделки» обманул Россию и нужны ли стране сейчас юмористические шоу

1 место. Сергей Марков: Собчак больше не принадлежит к числу неприкасаемых. Неприкасаемых вообще больше нет (слушать)

2 место. Никита Кричевский: Валдайское выступление Путина не услышат на Западе (слушать)

3 место. «Хвост начал вилять собакой»: Пучков предположил, что украинцы могут не пойти на взрыв «грязной бомбы» (слушать)

4 место. Полковник Баранец: Попавшие в плен украинцы признаются, что на них наводит ужас «Герань-2» (слушать)

5 место. Как сложатся отношения Китая и России после переизбрания Си Цзиньпина (слушать)

6 место. Уехавшие комики: нужны ли стране сейчас юмористические шоу (слушать)

7 место. Политолог Валерий Коровин: «Зерновая сделка» - это попытка НАТО сдержать Россию (слушать)

8 место. Алексей Фененко. России придется уничтожить США? (слушать)

9 место. Фефекты фикции. Как и когда можно распознать, что ребёнку нужна помощь логопеда (слушать)

10 место. И те, и йети. Что наука совершенно точно знает о снежном человеке (слушать)