Если Запад даст Зеленскому крылья, Россия его посадит на бочку с порохом. И пущай полетает!

Зеленский привез в Лондон "сувенир" с намеком - "Дайте нам крылья!" Фото: REUTERS

Главный украинский попрошайка со словами «Же не манж па сис жур..., гебен зи мир битте...» проехался по Европе, выпрашивая очередных подачек. Делал это так жалостливо и картинно, что очередные тамошние старушки ему целовали ручки.

Но особый фурор произвел Зеленский в Вестминстер-холле, где фраза его про крылья стала уже крылатой. В тот день 8 февраля у Зеленского случился крутой приход. Володимир вышел на публику весь сияющий всеми цветами радуги. Подарил британскому парламенту летный шлем — всё, что осталось от украинского пилота и его старенькой советской «сушки». Как, впрочем, и ото всей украинской авиации. Далее произнес: «У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Зал стоя зааплодировал, понимая под словом «крылья» - подачку боевых самолетов. Но что такое «свобода» с приставкой «украинская»? Они действительно не понимают? Или просто так забавляются ролевыми играми в пациентов дома для слабоумных?

Украинская свобода — это Одесса 2 мая. На Украине можно запросто и свободно убивать, жечь заживо несогласных с действующим режимом, и за это вам ничего не будет! Спросите у разогнанных киевских стариков, которые вышли защитить от сноса памятник генералу Ватутину, спросите их: что такое украинская свобода? Они вам ответят, примерно, так: Николай Фёдорович Ватутин освобождал Украину от фашизма, за что и был убит бандеровцами. И вот нынешние бандеровцы уничтожили его памятник. На Украине свободны в своих деяниях только националисты бандеровцы. А всяк несогласный с ними будет бит, это в лучшем случае, но чаще — замучен до смерти. А стало быть: хочешь стать свободным на украине — записывайся в бандеровцы и задави в себе любое инакомыслие.

Трудно представить, что европейские политики не понимают этой простейшей истины. Она очевидна, как дважды два. Но почему они умиленно хлопают при словах Зеленского «У нас есть свобода...». Ладно там западный пролетариат, он не станет докапываться до истин. Он верит в то, что ему рассказывают. Но политики-то обязаны знать правду. Полагаю, они эту правду знают. Но вынуждены подыгрывать Зеленскому и как бы верить в украинскую «свободу» и даже в такой абсурд «Украина защищает не только себя, но и европейскую демократию!». Вынуждены как бы верить, потому что работа у них такая. А человек ведь слаб.

Ну представьте себе, что Урсула фон дер Ляйен однажды возьмет и публично скажет: «Послушай, Зеленский, брехло ты эдакое. Как надоело мне дурака валять под тебя...». И всё, улетит Урсула со своего поста Председателя Еврокомиссии. А у Урсулы детей-то семеро! Внуков уже немерено. И надобно всех кормить. И у других политиков тоже дети… А потому когда Зеленский в Вестминстер-холле, улетая в астрал сознанием, проорал бандеровскую кричалку «слава Украине!», политики опять же восторженно ему хлопали. Вроде даже крылья кто-то пообещал Зеленскому. Но не сейчас.

Вот я и думаю: пусть дадут ему эти крылья, а наш армия тогда уж точно его посадит на бочку с порохом. И пущай полетает! ...Всем надоел уже.