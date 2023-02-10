В США музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в "Танцовщицу в украинском наряде". Фото: из открытых источников.

На Западе плотно вяли за творчество французского художника Эдгара Дега. Живописец создал целую серию картин, посвященную русским танцовщицам, но современным активистам это оказалось не по душе. Под влияние проукраинского движения музеи согласились переименовать уже второе полотно Дега. Сначала Национальная галерея в Лондоне изменила название картины «Русские танцовщицы» на «Украинских танцовщиц», а теперь и Метрополитен-музей в США согласился назвать «Русскую танцовщицу» «Танцовщицей в украинском наряде».

Такое пренебрежение к авторской задумке возмутило россиян. 84% опрошенных заявили, что это нарушает авторское право художника, и что музеи не имели никакого права менять название. Взаимоотношения стран могут меняться, могут возникать конфликты, могут быть недопонимания, но это не дает никому права переписывать историю и переименовывать классические произведения в угоду своим желаниям.

«Какой кошмар, уже до искусства добрались, что же у них в головах, один нацизм, все русское хотят искоренить», - возмущается участница опроса.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Еще 9% респондентов говорят, что так поступать неэтично и некорректно. Нельзя же переименовывать всю классику каждые несколько лет в угоду каждому политическому режиму.

А вот 5% говорят, что им все равно, пусть музеи и активисты делают, что хотят. Главное, есть само произведение искусства, оно доступно публике, а его название уже вторично.

Более того 1% вообще считают, что менять авторские названия можно и даже нужно, если на то есть веские причины.

Оставшийся 1 % опрошенных признались, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 8,6 тысячи человек.

Напомним, свою серию картин, посвященных русским танцовщицам, Эдгар Дега создал в 1899 году. Художника вдохновило их выступление в Париже, и он посвятил танцовщицам целый цикл произведений.

Добавим, что еще до знаменитых «Русских сезонов» Дягилева, Императорский русский балет активно гастролировал по Европе, вреда привлекал множество зрителей и всякий раз становился сенсацией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Для чего Запад сорвал переговоры России и Украины (подробнее)