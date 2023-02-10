Метрополитен-музей в США переименовал «Русскую танцовщицу» Дега в «Танцовщицу в украинском наряде»

В США музей переименовал "Русскую танцовщицу" Дега в "Танцовщицу в украинском наряде". Фото: из открытых источников.

В США переименовали картину Дега, которая ранее называлась «Русская танцовщица». Теперь она называется «Танцовщица в украинском наряде». Картина находится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, и на официальном сайте музея уже можно увидеть обновленную информацию об этом полотне.

Музей переименовал картину после того, как активную кампанию за изменение ее названия развернули проукраинские активисты. Мотивировали они свои требования тем, что в нарядах танцовщиц присутствуют желтые и голубые ленты.

Метрополитен-музей стал не первым, кто сделал такой шаг. Ранее Национальная галерея в Лондоне переименовала «Русских танцовщиц» Дега в «украинских».

Напомним, в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных русским танцовщицам. На это его вдохновило увиденное их выступление в Париже. Еще до знаменитых «Русских сезонов» Дягилева, Императорский русский балет активно гастролировали по Европе, всякий раз становясь сенсацией. Споры о названии картин ведутся уже несколько десятилетий, при этом нет документальных подтверждений, что на картинах изображены украинские танцовщицы.

Ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский, возглавляющий Министерство культуры, заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

Тем временем в Одессе местный хлебозавод принял решение о смене названия хлеба. Там придумали переименовать батон Потемкинский на Гетманский. Сообщается, что предприятие пошло на такой шаг в рамках «дерусификации» названий выпускаемой продукции.