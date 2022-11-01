«Здоровое не может быть вкусным?»: 1 ноября стартует информационная кампания о здоровом питании

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Готовые рецепты и советы экспертов можно найти на портале здоровое-питание.рф.

В современном быстром ритме жизни люди часто не задумываются о пользе или вреде употребляемой пищи, о ее съеденном количестве и сбалансированности белков, жиров и углеводов. Такой подход может привести к болезням сердца и сосудов, эндокринной системы и появлению других заболеваний.

«Сегодня в России ожирением страдают около 25 млн человек среди активного трудоспособного населения. Поэтому здоровое питание – это жизненно важная тема. Вся работа Роспотребнадзора выстроена вокруг одной ценности – заботы о благополучии человека, его здоровье и жизни. Наша цель – помочь людям улучшить качество своей жизни и здоровье, обеспечить безопасными продуктами, а также познакомить каждого с азами здорового питания. Внимательное и ответственное отношение к себе и своей семье – вот сегодня главная задача каждого человека», – подчеркнула информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание» Екатерина Головкова.

В числе основных причин неправильного питания – нехватка времени, мотивации, знаний о том, что нужно делать. Чтобы сформировать осознанное отношение к собственному питанию и здоровью, Роспотребнадзор создал портал здоровое-питание.рф. На нем собрана самая актуальная информация о питании, проверенная научными экспертами. Рекламные ролики о портале можно будет встретить на федеральных телеканалах и в сети Интернет, а также услышать на радио.

Еще одна причина скептического отношения к здоровому питанию – мифы и заблуждения. Кажется, что правильно питаться – это дорого, невкусно и сложно. Портал здоровое-питание.рф поможет изменить сложившееся мнение. Здесь можно найти множество интересных и вкусных рецептов, которые можно не только легко, но и очень быстро приготовить, к тому же все продукты доступны в любом супермаркете.

Кроме информационной составляющей на сайте можно найти сервисы для обеспечения и поддержания здоровых пищевых привычек. В частности, на портале представлены: уникальная многофункциональная сервисная платформа, где каждый желающий может бесплатно подобрать индивидуальную программу питания, задать вопросы специалисту; уроки по здоровому питанию от экспертов; мастер-классы от шеф-поваров с интересными и полезными рецептами; калькуляторы калорий и ИМТ, а также многое другое. Недавно начал работу новый раздел «Азбука здорового питания» – развлекательно-познавательный онлайн-ресурс для детей разного возраста и их родителей с полезной информацией, поданной в доступной игровой форме. Также открыт раздел «Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению расстройств пищевого поведения.

«Забота о питании – один из приоритетов национального проекта «Демография». Здоровье для каждого из нас – это ценность, которую важно беречь и укреплять. Портал здоровое-питание.рф поможет сориентироваться в большом потоке информации, найти инструменты для формирования правильного рациона, узнать лайфхаки по приготовлению простых и полезных блюд для всей семьи, а также получить помощь от квалифицированных специалистов», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Следить за своими пищевыми привычками необходимо всю жизнь, поэтому так важно начать прививать их еще с детства. Знание об основах норм калорийности, необходимых организму витаминах, важности правильного состава продуктов – могут сильно повлиять на качество жизни человека. Одно из простых правил здорового питания – есть больше овощей и фруктов, бобовых и цельных злаков, круп и орехов, сократить употребление соли, сахара и жира.