Китайские эксперты: Зерновой рынок обрушили санкции против России, а не действия Москвы

США своими санкциями метят не только в Россию, но и подчиняют себе Европу. Зерновой кризис - лишь очередной этап Фото: REUTERS

США и их союзники третий день продолжают показушно «распинать» Россию за приостановку зерновой сделки с Украиной. Мол, этот шаг Москвы обрекает на голод беднейшие страны мира. При этом сами мировые бедняки вовсе не винят в случившемся российские власти. Там просят ООН, выступившую посредником в соглашении, немедленно сделать две вещи. Во-первых, перенаправить украинское зерно из портов сытой Европы, где оно почему-то в итоге оказалось, в государства Африки и Азии, где этот груз реально ждали. И, во-вторых, принять предложение РФ бесплатно поставить туда в течение ближайших четырех месяцев 500 тысяч тонн российской пшеницы. Но отклика эти воззвания пока не находят.

О лицемерии Запада прямо заговорили и в Китае. Газета The Global Times, ориентированная на англоязычную аудиторию, назвала обвинения в адрес России «хождением вокруг да около и подливанием масла в огонь». Ведь, по мнению китайских экспертов, отнюдь не действия Москвы, а именно западные санкции вместе с разжиганием конфликта на Украине вызвали угрозу глобального продовольственного кризиса.

- Запад всегда и во всем обвиняет Россию, поливая ее грязью. Но надо задать вопрос: что выигрывает РФ от нарушения мирового зернового рынка? - отмечает директор Института международных отношений Китайского университета Жэньминь Ван Ивэй.

Китайцы делают и более серьезные выводы. Они считают, что США своими санкциями метят не только в Россию, но и подчиняют себе Европу. Зерновой кризис - лишь очередной этап.

- Украинский кризис, спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился, - заявил The Global Times эксперт по международным отношениям Китайской академии общественных наук Люй Сян. - Вашингтон много раз заманивал в ловушку своих союзников и заставляли их нести тяжелые издержки. Европа не должна слишком полагаться в политике на США. Для нее это будет означать катастрофу.