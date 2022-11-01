«Перёкресток» и «Эконива» провели зож-завтрак в Novikov School

В рамках мероприятия участники узнали больше о преимуществах натуральной молочной продукции «ЭкоНива» и результатах сотрудничества компании с торговой сетью «Перекрёсток», поговорили с экспертами и нутрициологом о том, как придерживаться полезного рациона, а также продегустировали продукцию бренда «ЭкоНива» и собственной торговой марки сети — «Зелёная линия». Гости также попробовали эксклюзивные блюда от Дениса Демьянова, профессионального шеф-повара Novikov School, которые были приготовлены на основе продукции партнеров.

В формате открытого диалога эксперты обсудили с гостями принципы правильного питания, привели примеры новых трендовых ЗОЖ-товаров и поделились данными из исследований о здоровом рационе. Представители компании «ЭкоНива» раскрыли значение маркировки Organic и натуральности, как ключевого принципа ЗОЖ-продуктов. Спикеры «Перекрёстка» рассказали какую роль играет торговая сеть в формировании полезных привычек у покупателей. А Виктория Шалафаева, нутрициолог торговой сети «Перекрёсток» осветила тему полезного завтрака и дала рекомендации по улучшению качества питания в зависимости от особенностей организма и вкусовых предпочтений. Также во время программы выступил заместитель главного врача по спортивной медицине сети фитнес-клубов World Class и подробно рассказал о том, как питаться при регулярных тренировках и активном образе жизни.

«В последнее время тренды на правильное питание и ЗОЖ стремительно набирают обороты. Поэтому мы стараемся расширять наш ассортимент и предлагать покупателям продукцию только с натуральным составом и полезными для здоровья свойствами. Благодаря партнерству с группой компании «ЭкоНива» мы расширили наш ассортимент и предоставляем покупателям еще больше качественной и полезной продукции, которая полностью отвечает всем необходимым стандартам», — рассказала Елена Воронцова, директор по устойчивому развитию торговой сети «Перекрёсток».

«Мы глубоко убеждены в том, что польза каждого напитка или блюда напрямую зависит от ингредиентов, которые задействованы в их приготовлении. Всю продукцию бренда «ЭкоНива» производим по принципу «от поля до прилавка», контролируя и непрерывно совершенствуя каждый этап производственной цепочки. Мы стремимся к тому, чтобы конечный продукт сохранил 100% натуральности и принес максимальную пользу потребителю. Также нам важно, чтобы покупатели, профессиональные повара и бариста научились тщательнее разбираться в понятиях organic, «натуральность» и «польза». Верим, что такие мероприятия, как ЗОЖ-завтрак, способствуют повышению культуры осознанного потребления качественной молочной продукции», — отмечает Екатерина Дюрр, заместитель руководителя управления маркетинга компании «ЭкоНива-Продукты питания».