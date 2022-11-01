Астропрогноз на ноябрь-2022, каким будет ноябрь в этом году, чего ждать

Квадрат Сатурна и Урана к концу ноября постепенно начинает расходиться Фото: Shutterstock

- До 8 ноября 2022 мы будем находиться в коридоре затмений, - говорит астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда». - Поэтому напряжение, заложенное Солнечным затмением 25 октября, все еще витает в воздухе, нагнетая массовый психоз по поводу возможного, якобы, применения тактического ядерного оружия.

- Подобный психоз был ровно 60 лет назад в ходе Карибского кризиса. Целых 13 дней. Но все тогда завершилось благополучно благодаря мудрости руководителей СССР и США. Хрущев и Кеннеди смогли договориться, убрали с позиций ядерные ракеты. Но какой мудрости можно ждать от дедушки Байдена, подружившегося с Альцгеймером? Он уже не помнит, от чего умер его сын и сколько штатов в Америке….

- Весь месяц Лилит – Черная Луна будет медленно, шаг за шагом, а точнее, градус за градусом выстраиваться в оппозицию с Плутоном. Еще больше усиливая манипулирование сознанием людей, вселяя страх. Под влиянием этого аспекта многие будут покидать свои дома и мигрировать в надежде найти более спокойные места. Ведь Плутон отвечает за массовое сознание и манипуляции, а Лилит – за истерию, искажение смысла. Нахождение Лилит в знаке Рака и Юпитера в знаке Рыб уже вызвало большие миграционные потоки, что же еще можно ожидать? Искажение понятий Родина, семья, нация?

Также весь месяц Марс будет сходиться уже в своем ретроградном движении с Нептуном – богом морей, возвращая нас к ситуациям, связанным с аварийностью на морских объектах, вирусной активностью, информационной войной. Ведь Марс находится в знаке Близнецы, который отвечает за информацию. А поскольку Нептун отвечает еще за веру, то могут вспыхнуть застарелые религиозные конфликты.

Марс также олицетворяет мужчин. Поэтому Нептун может размывать мужскую энергию, вызывая упадок иммунитета и желание уйти от решения проблем разными способами, начиная с рыбалки и заканчивая алкоголем. Особенно сильно такие энергии могут ощущаться в первой декаде месяца, когда вторая мужская планета – Солнце сделает напряженный аспект с Сатурном.

- Как-то мрачновато все, Татьяна…

- Есть и хорошая новость. Квадрат Сатурна и Урана к концу ноября постепенно начинает расходиться. А значит, Сатурн будет ослаблять свою хватку, давая возможность проявиться новым росткам. Старая эпоха неизбежно завершает свое существование. Человечество переходит на новый виток развития. Конечно, это процесс не одного дня, месяца, но тенденции мы уже начали ощущать.

В личных отношениях нас ждут в ноябре качели от волшебной любви до ненависти. Кто-то не выдержит накала страстей и разрушит свои отношения. Будьте мудрее, спокойнее. Не поддавайтесь на сложные аспекты, старайтесь погружаться в учебу, работу, творчество, чтобы минимизировать влияние внешних факторов.

Разумеется, каждый переживет данные планетарные конфигурации по-своему. Если скатываться в агрессию и ненависть, то негативные энергии будут притягиваться в еще большем количестве. Если же направить внимание на собственное развитие, то буря пройдет мимо. Что поделать, для изменения сознания человечество должно пройти через кризис. И только от наших реакций зависит качество проживания текущих событий.

Напряжение, заложенное Солнечным затмением 25 октября, все еще витает в воздухе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Астропрогноз на ноябрь-2022, каким будет ноябрь в этом году, чего ждать

5-6 ноября: Солнце и Меркурий соединяются с кармическим узлом Кету в оппозиции с Ураном. Что символически обозначает важные заявления и внезапный уход с политической арены крупного лидера или главы государства. Опасность авиакатастроф, сбои в системах энергоснабжения и интернета, в серверах и компьютерах. Неожиданности в поездках.

5-7 ноября: Венера в квадрате с Сатурном и оппозиции с Ураном может принести неожиданное расставание с партнером, любимым человеком, разлуку по разным причинам.

8 ноября: Лунное затмение и полнолуние в знаке Тельца в соединении с Ураном. Протестные настроения по всему миру, проблемы у банков, скачки валют, усиление инфляции. Введение новых банковских правил.

9-10 ноября: Солнце в квадрате с Сатурном может вызывать препятствия в делах, ухудшение здоровья у лидера крупной страны, отставку солидного чиновника, желание побыть в одиночестве, упадок жизненной энергии. Многие почувствуют обострение проблем опорно-двигательного аппарата.

10 ноября: Венера в гармоничном взаимодействии с Нептуном. Способствует глубине чувств, проявлению безусловной любви, эмпатии, творческому вдохновению.

11 ноября: Луна соединится с Марсом, создавая фон повышенной конфликтности и аварийности. Для снятия эмоционального напряжения подойдет активная прогулка или фитнес. Аккуратнее за рулем

13 ноября: Венера сделает гармоничный аспект с Плутоном. Благоприятно для крупных финансовых операций, проявления глубоких чувств, яркого творческого вдохновения.

14-15 ноября: Венера сделает гармоничный аспект с Юпитером. Очень благоприятно для партнерских соглашений, дальних путешествий, решения юридических вопросов, крупных сделок.

15 ноября: Солнце сделает гармоничный аспект с Нептуном. Благоприятно для повышения своей популярности и презентации своего творчества

16 ноября: Венера входит в знак Стрельца. Чувства становятся более легкими.

17 ноября: Меркурий входит в знак Стрельца.

18-19 ноября: Солнце сделает гармоничный аспект с Плутоном. Благоприятно для лидеров стран, крупных сделок, высоких назначений.

18-21 ноября: квадрат ретроградного Марса и ретроградного Нептуна. Возможны усиление вирусной активности, аварии и пожары на морских объектах, нефте и газо- проводах, мостах.

18-25 ноября: Меркурий соединяется с Венерой. Благоприятно для подписания различных соглашений, дипломатических переговоров, поездок, а также для творческих людей, работающих со словом.

22 ноября: Солнце входит в знак Стрельца. Способствует позитивному настрою перед Рождеством и Новым годом. Ожидание праздника, подарков, планирование новогодних путешествий делает нашу жизнь более радостной и вселяет оптимизм.

24 ноября: Юпитер разворачивается в директное движение. Благоприятно для решения юридических дел, оформления вида на жительство, планирования дальних путешествий, повышения уровня своего образования.

24 ноября: новолуние произойдет в самом оптимистичном знаке Зодиака - Стрельце. Закладываются программы на следующий месяц. Особенно благоприятно для знаков Стрельца, Льва, Овна.

28-30 ноября: Марс сделает гармоничный аспект с Сатурном. Благоприятно для работы со своим телом, возобновления работы над долгосрочными проектами, достижения результата любой ценой.

28-30 ноября: Меркурий делает оппозицию с Марсом. Усиление военной активности, аварийности, конфликтности в отношениях с родственниками и соседями, сложности в переговорах.

30 ноября: Лилит (Черная Луна) делает напряженный аспект с Плутоном. Усиление вирусной активности, массового психоза, вовлеченность больших групп людей в различные катаклизмы и манипуляции.