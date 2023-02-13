Олег Кожемяко: Уже в марте выпустим 50 своих беспилотников с вертикальным взлетом

Олег Кожемяко Фото: Милана СОКОЛ

Губернатор Приморского края - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

… - Олег Николаевич, здравствуйте, это Гамов.

- Слушаю.

- Во-первых, хотел поздравить вас с первым полетом приморского беспилотника. Это событие когда произошло?

- Это произошло, наверное, в минувший четверг.

- Еще мало информации об этом, тем более, ваш комментарий я нигде не нашел. Скажите, это вообще чья идея, чье задание – президента Владимира Путина, или ваша инициатива, или министра обороны просьба?

- Начали наращивать всеми силами организацию помощи нашим Вооруженным Силам. Развивать, в том числе, именно моделирование, насколько это возможно, в школах, везде, в колледжах. Поэтому мы как раз двигаемся по пути этой идеи.

- А кто будет собирать беспилотники?

- Наши ребята.

- Студенты, рабочие?

- И студенты, и уже выпускники.

- Вузов?

- Да.

- А предприятие можно назвать, где это будет?

- Нет, предприятие не нужно называть.

- Скажите, а сколько времени ушло, чтобы все это организовать? Это же с нуля вы начинали?

- Ну, частично с нуля, частично… Ну, где-то, наверное, месяца 2 - 3 затратили.

- Я раньше читал где-то - про эти ваши инициативы.

- Ну, оно было так, так, так… В общих чертах.

- А возраст тех, кто этим занят, примерно какой?

- Молодые. Ну, лет до 35.

- А вы часто к ним наведываетесь, на производство, смотрите?

- По мере возможности стараюсь пару раз в месяц бывать обязательно, иногда чаще.

- Скажите, а деньги кто-то выделял, материалы, или это все на энтузиазме?

- Предприятие будет всем заниматься, это коммерческий проект. Оно будет выпускать, у него будут закупать.

- А почем?

- Достаточно гибкая цена. В. том числе, и мы будем закупать, и службы различные. Это же и авиалесоохрана, и мониторинг. Широкий спектр.

- По-серьезному всё?

- Да.

- Как прошли испытания первого беспилотника?

- Очень непросто обучаться на нем, это требует мастерства более повышенного, это не квадрокоптер, как минимум две недели нужно, чтобы овладеть полностью техникой пилотирования. Поэтому, люди должны быть подготовленные. И потом уже – проходить испытания. А сначала - и теоретическая часть, и практическая, нужны навыки, знание режимов полетов - в экстремальных ситуациях, в тех или иных погодных условиях. Это же не просто так - взял и полетел, это гораздо более сложное оборудование…

- Вертикальный взлет к тому же.

- Ну, типа конвертоплана – подъем, а потом - самолетный тип. Удобен тем, что он возвращается, посадка такая же. То есть наш беспилотник не требует какого-то разбега, может запускаться с любых мест – с леса, откуда угодно.

- Он большой вообще? По видеокадрам трудно определить.

- Ну, так, серьезный. Несколько модификаций будет…

- А вы, случайно, туда, куда часто ездите, свой летательный аппарат с собой не возьмёте? Я имею ввиду - в Донбасс?

- Пока нет. Пока надо здесь обкатать…

- Когда будет налажено серийное производство приморских беспилотников?

- Я думаю, в марте уже пойдет в серию.

- И сколько вы готовы таких самолетов выпускать?

- Ну, начнем мы где-то с 50 штук в месяц пока.

- И потом больше и больше?

- Ну, как пойдет. Ведь надо смотреть еще и по реализации. Это же уже компании будут делать, считать свои планы - по заявкам.

- Спасибо огромное. Будем за вас молиться. Обнимаю.

- Всего хорошего.