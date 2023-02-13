Звездная кухня: знаменитости показали самые вкусные блюда китайской кухни

Иногда очень хочется оказаться в азиатских странах: почувствовать местные восточные ароматы, познакомиться с неповторимой культурой и традицией древнего народа. И, конечно же, насладиться традиционной кухней. Одной из самых популярных азиатских является китайская кухня с уникальным колоритом вкусов. Ведь для жителей Китая ужин – это больше, чем еда!

«Комсомольская правда» решила порадовать вас китайской кухней и запустила новый проект: в нем 12 популярных личностей — актеры, музыканты, режиссеры, знаменитые спортсмены — готовят традиционные блюда под руководством шеф-повара.

Благодаря проекту вы сможете секреты азиатской кухни и прикоснуться к древней философии этой страны.