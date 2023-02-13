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Дом. Семья13 февраля 2023 8:30

Звездная кухня: знаменитости показали самые вкусные блюда китайской кухни

«Комсомольская правда» запустила новый кулинарный проект

Иногда очень хочется оказаться в азиатских странах: почувствовать местные восточные ароматы, познакомиться с неповторимой культурой и традицией древнего народа. И, конечно же, насладиться традиционной кухней. Одной из самых популярных азиатских является китайская кухня с уникальным колоритом вкусов. Ведь для жителей Китая ужин – это больше, чем еда!

«Комсомольская правда» решила порадовать вас китайской кухней и запустила новый проект: в нем 12 популярных личностей — актеры, музыканты, режиссеры, знаменитые спортсмены — готовят традиционные блюда под руководством шеф-повара.

Благодаря проекту вы сможете секреты азиатской кухни и прикоснуться к древней философии этой страны.

Приятного аппетитаБИЗНЕС-ПРЕСС