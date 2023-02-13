Рак убивает Машу, а квот на лечение нет

Маруся очень красива. Но, в отличие от большинства девушек, собственная внешность заботит ее гораздо меньше, чем красота, которую она умеет создавать. Маша мечтает стать гримером и модельером. И это вовсе не пустые девчачьи мечты, она учится, и очень успешно!

У Маруси действительно редкое сочетание не только красоты, но таланта, ума и работоспособности. Даже после того, как врачи были вынуждены обрить ее роскошные волосы и изрезать голову, она спокойно натянула бандану и переживает вовсе не по этому, казалось бы, оправданному для девушки ее возраста поводу. Маша очень скучает по учебе и творчеству. По своей художественной школе и театру-студии, где она учится шить собственные модели одежды. Ее творения не раз занимали в конкурсах призовые места. И вдруг все это оборвалось…

Осенью доктора нашли у девочки в мозгу злокачественную опухоль. Теперь Маша вынуждена жить в больнице, и сколько это еще продлится, неизвестно. Операция, лучевая терапия, круглые сутки тошнота и рвота. Когда случается передышка, Маруся кидается писать домой и друзьям, хохочет над видео с котенком, которые шлет папа. Котенка Шерлока девочке подарили на новый год, она даже толком не поиграла с ним, а так хочется!

Маша уверена, что скоро все закончится. Ведь подобное уже было в 2017-м году. Тогда быстрорастущая опухоль чуть глаз девочке не выдавила. Тоже были операции, трепанации, но все же зажило! Правда, в тот раз образование было доброкачественное. Теперь болезнь вернулась совсем в другом, гораздо более опасном качестве. И если ее не задавить окончательно, Маша погибнет.

Консилиум врачей приговорил срочно провести курс протонной лучевой терапии в Центре протонной терапии Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС). Спасет только это! Вот только квот на подобное лечение в родном Алтайском крае нет. А самостоятельно оплатить 2 500 000 рублей семья сельских учителей не в состоянии.

Маша в огромной опасности. Пожалуйста, спасите ее, помогите собрать средства на лечение!

Если остались вопросы, задать вы их можете по телефону: +7 (499) 500-14-15, или написав по адресу: info@life-line.ru.

Поддержать Марию вы можете, отправив СМС на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни»

ИНН: 7704274681

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Назначение платежа

Благотворительное пожертвование на лечение Сизинцевой Марии