«Ecumene–2023»: Быть ли цифровому рублю в России?

Фото: Иван МАКЕЕВ

А давайте представим такую ситуацию. Нет больше привычных нам денег ни в бумажном эквиваленте, ни на карточках. Во всем мире господствует цифровая валюта. А в нашем обиходе прочно укрепились слова: биткоины, блокчейны, криптовалюта и прочие. При этом больше нет никаких махинаций с деньгами, все операции прозрачны, благодаря открытым платежным цепочкам, по которым можно отследить маршрутизацию виртуальных денег. И да, государство больше не тратит огромных денег (простите за повтор) на печать денег.

С подобного пассажа мог бы начинаться захватывающий фантастический роман, но нет. Чем дальше шагает прогресс, тем ближе и реальнее то время, когда весь финансовый сектор мировой экономики перейдет на принципиальные иные способы платежей.

О том, когда это случится и перспективах развития, поговорили участники круглого стола «Новая форма денег», который прошел на площадке «Комсомольской правды» при поддержке организаторов форума «Ecumene–2023».

К слову, интерес к цифровым видам валют в мире растет с каждым годом. Не так давно президент России Владимир Путин сказал буквально следующее: «На базе технологии цифровых валют и распределительных реестров можно создать новую систему международных платежей. Причем гораздо более удобную и более безопасную для участников».

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Модератор мероприятия, программный директор форума «Ecumene» в России Сергей Рыбаков подчеркнул, что впоследние несколько лет появился абсолютно новый класс финансовых активов — криптовалюты, такие как биткойн, эфириум, а также цифровые валюты, обладающие потенциалом изменить весь финансовый сектор мировой экономики.

- И технологии, применяемые на базе цифровых валют и распределительных реестров, позволяют развивать новую систему международных расчетов, активно способствуя разработке и сохранению стабильности функционирования финансовых рынков, создают пространство для выстраивания беспрецедентного, конструктивного, системного, международного диалога, - сказал модератор.

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в мире около 100 стран активно работают над разработкой своей национальной цифровой валюты. Тот же Китай уже ввел цифровой юань и он успешно функционирует, правда, пока не в полном объеме.

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это объективный этап в развитии денежного обращения, - пояснил Аксаков. - Сначала были наличные деньги, потом появились безналичные. И сейчас мы имеем дело с цифровой валютой. Причем эти деньги будут выполнять ту же самую функцию, что и привычные нам виды денег.Поэтому нам надо быстрее двигаться в этом направлении, чтобы активно использовать новые технологии. В том числе снимая риски с внешней экономической ситуации, поскольку в этом плане тяжелее оказать давление при взаимоотношениях между странами.

Но как быть с правовым регулированием? По словам депутата, два соответствующих законопроекта уже внесены на рассмотрение в Госдуму. Они предусматривают само понятие цифровой валюты, ее эмиссии, экономический оборот, а также взаимодействие с другими структурами – банковской, таможенной и т.д. К тому же законодательство утверждает нормы, чтобы снять риски при использовании цифровых валют.

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЛЮТЕ ДОВЕРИЯ БОЛЬШЕ

Секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева обратила внимание участников на разницу между цифровыми национальнымивалютами и различными криптовалютами, которые входят на рынок с частных платформ.

Секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева. Фото: Иван МАКЕЕВ

- В первом случае доверие есть, - говорит эксперт. - Регуляторы всех стран будут вводить цифровую форму денег. И в этом смысле населению опасаться за свои цифровые активы не стоит. Государство будет гарантировать сохранность цифровых денег. Также будет работать и система страхования. Но применительно к криптовалютам я буду выступать с осторожностью. В большинстве случаев они пускаются в оборот анонимно. Там отсутствует лицо, к которому в случае утери денег, можно предъявить требования или внести в иск как ответчика. Можно обратиться к бирже, но если нет посредника в утрате, то вы не сможете защитить свой актив.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков уверен, рынку цифровых валют нужно помогать легализоваться и его необходимо развивать.

- Но для меня самое большое отличие с точки зрениятехнологии – это возможность программирования этих денег, - отметил Иван Чебесков. - Так называемые смарт-контракты. (Договоры, в которых прописаны все условия получения денег. Контролирует их не человек, а платформа, где заключена цифровая сделка, - Ред.). В них будет зашита ключевая идея, как это будет использовано. И тут возникает вопрос – как это все зарегулировать? И есть два подхода: спрогнозировать и прописать нормы регулирования. Какой подход эффективнее, нужно смотреть. Но делать это необходимо, потому что традиционная система расчетов устарела - слишком много контрагентов задействовано и разных процедур.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, директор Института системного программирования Арутюн Аветисян особо подчеркнул, для того, чтобы регулировать сферу цифровых расчетов, нужно понять ее природу. Учитывая, что цифровая валюта и криптовалюта принципиально отличаются. Первая – абсолютно прозрачна, вторая – анонимна.

Академик РАН, директор Института системного программирования Арутюн Аветисян. Фото: Иван МАКЕЕВ

БЛОКЧЕЙН КАК ПЕРЕХОД В НОВЫЙ МИР

Президент «Интерпроком» Леонид Алтухов уверен, что блокчейн (база данных с транзакциями) как технология не только оказывает влияние на финансы, но и на все стороны жизни.

- Электронное голосование построено на блокчейне и это механизм обеспечения доверия, - отмечает эксперт. - С помощью блокчейна мы переходим в новый мир. Это децентрализованная система. Мы делаем с площадку, на которой алтайскому фермеру гораздо проще будет продать свой мед без всяких дистрибьютеров, посредников и т.д. Мы даем ему возможность легко выйти на широкий рынок. И если Центробанк введет цифровой рубль – это принципиально иная история для всей страны.

К слову, из новостей последних дней. В России прошла первая сделка с цифровым золотом за цифровые рубли.Руководитель магистерской программы «Блокчейн» МФТИ, сооснователь токенозационной платформы Atomize Владимир Горгадзе объясняет, что это прорыв не только в технологической смысле, но и в экономическом.

- Тут решается вопрос доверия, - говорит Горгадзе. – Участники сделки не знают друг друга, но они знают платформу, принципы ее работы и доверяют ей. Так они могут реализовать много возможностей, которые в реальном мире они должны делать с помощью третьей стороны и посредников. На платформе все прозрачно - есть технологические инструменты и по оплате, и по смарт-контрактам. Автоматизирован весь процесс от и до.Плюс это будет уход от бумажного документооборота.

Для государства технология блокчейна – возможность развития гражданского общества. Так как по большому счету запись в блокчейне (токен) – это право человека на что-либо – голосование, получение бенефитов в будущем и тому подобное.

- Применение блокчейна и отсутствие необходимости доверять кому-то, - объясняет эксперт, - гарантирует, что это право будет реализовано.

О реализации таких прав на практике рассказала руководитель экспертной команды Лаборатории блокчейн-технологий «ChainLab» НЦ «Идея» Ольга Ильина.

- Мы разработали платформу по сбору денег на благотворительность, - сказала Ольга Ильина. - Она готовится к запуску в марте. Это будет платформа по сбору и распределению пожертвований на базе технологии блокчейна. Таким образом мы собираемся вовлечь в благотворительность людей, не доверяющих текущим системам. В случае цифровой платформы все будет прозрачно с предоставлением отчетности от получателя платежа.

ВОПРОС РЕБРОМ

А как насчет надежности системы?

- На сегодня основная проблема, которую нужно решить - это вопрос надежности, - подчеркнула первый вице-президент, начальник юридического департамента Газпромбанка Татьяна Кузьмина. - И здесь я бы еще раз четко провела линию между цифровыми валютными суверенами и криптовалютами, изобретенных в различных блокчейнах. Если говорить о цифровом рубле, то мы предполагаем, что он будет включен в законодательство как одна из безналичных форм денег. Если перейти к криптовалютам, то здесь мы видим случаи банкротства структур, всевозможные кибератаки, технические проблемы с системой, влияние внедряемых санкций. И, конечно, с точки зрения надежности необходимо вводить систему идентификации участников расчета, нормы, которые непозволят финансировать терроризм.