Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 февраля 2023 6:00

«Ecumene–2023»: Быть ли цифровому рублю в России?

Ответ на этот вопрос искали участники круглого стола «Новая форма денег»
Ирина ИЛЬИНА

Фото: Иван МАКЕЕВ

А давайте представим такую ситуацию. Нет больше привычных нам денег ни в бумажном эквиваленте, ни на карточках. Во всем мире господствует цифровая валюта. А в нашем обиходе прочно укрепились слова: биткоины, блокчейны, криптовалюта и прочие. При этом больше нет никаких махинаций с деньгами, все операции прозрачны, благодаря открытым платежным цепочкам, по которым можно отследить маршрутизацию виртуальных денег. И да, государство больше не тратит огромных денег (простите за повтор) на печать денег.

С подобного пассажа мог бы начинаться захватывающий фантастический роман, но нет. Чем дальше шагает прогресс, тем ближе и реальнее то время, когда весь финансовый сектор мировой экономики перейдет на принципиальные иные способы платежей.

О том, когда это случится и перспективах развития, поговорили участники круглого стола «Новая форма денег», который прошел на площадке «Комсомольской правды» при поддержке организаторов форума «Ecumene–2023».

К слову, интерес к цифровым видам валют в мире растет с каждым годом. Не так давно президент России Владимир Путин сказал буквально следующее: «На базе технологии цифровых валют и распределительных реестров можно создать новую систему международных платежей. Причем гораздо более удобную и более безопасную для участников».

БОЛЕЕ 100 СТРАН В ТЕМЕ

Модератор мероприятия, программный директор форума «Ecumene» в России Сергей Рыбаков подчеркнул, что впоследние несколько лет появился абсолютно новый класс финансовых активов — криптовалюты, такие как биткойн, эфириум, а также цифровые валюты, обладающие потенциалом изменить весь финансовый сектор мировой экономики.

- И технологии, применяемые на базе цифровых валют и распределительных реестров, позволяют развивать новую систему международных расчетов, активно способствуя разработке и сохранению стабильности функционирования финансовых рынков, создают пространство для выстраивания беспрецедентного, конструктивного, системного, международного диалога, - сказал модератор.

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в мире около 100 стран активно работают над разработкой своей национальной цифровой валюты. Тот же Китай уже ввел цифровой юань и он успешно функционирует, правда, пока не в полном объеме.

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы РФ, глава Комитета Госдумы и Федерального собрания по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Это объективный этап в развитии денежного обращения, - пояснил Аксаков. - Сначала были наличные деньги, потом появились безналичные. И сейчас мы имеем дело с цифровой валютой. Причем эти деньги будут выполнять ту же самую функцию, что и привычные нам виды денег.Поэтому нам надо быстрее двигаться в этом направлении, чтобы активно использовать новые технологии. В том числе снимая риски с внешней экономической ситуации, поскольку в этом плане тяжелее оказать давление при взаимоотношениях между странами.

Но как быть с правовым регулированием? По словам депутата, два соответствующих законопроекта уже внесены на рассмотрение в Госдуму. Они предусматривают само понятие цифровой валюты, ее эмиссии, экономический оборот, а также взаимодействие с другими структурами – банковской, таможенной и т.д. К тому же законодательство утверждает нормы, чтобы снять риски при использовании цифровых валют.

К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЛЮТЕ ДОВЕРИЯ БОЛЬШЕ

Секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева обратила внимание участников на разницу между цифровыми национальнымивалютами и различными криптовалютами, которые входят на рынок с частных платформ.

Секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева.

Секретарь Общественной палаты РФ, руководитель Исследовательского центра частного права имени Алексеева при президенте РФ Лидия Михеева.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В первом случае доверие есть, - говорит эксперт. - Регуляторы всех стран будут вводить цифровую форму денег. И в этом смысле населению опасаться за свои цифровые активы не стоит. Государство будет гарантировать сохранность цифровых денег. Также будет работать и система страхования. Но применительно к криптовалютам я буду выступать с осторожностью. В большинстве случаев они пускаются в оборот анонимно. Там отсутствует лицо, к которому в случае утери денег, можно предъявить требования или внести в иск как ответчика. Можно обратиться к бирже, но если нет посредника в утрате, то вы не сможете защитить свой актив.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков уверен, рынку цифровых валют нужно помогать легализоваться и его необходимо развивать.

- Но для меня самое большое отличие с точки зрениятехнологии – это возможность программирования этих денег, - отметил Иван Чебесков. - Так называемые смарт-контракты. (Договоры, в которых прописаны все условия получения денег. Контролирует их не человек, а платформа, где заключена цифровая сделка, - Ред.). В них будет зашита ключевая идея, как это будет использовано. И тут возникает вопрос – как это все зарегулировать? И есть два подхода: спрогнозировать и прописать нормы регулирования. Какой подход эффективнее, нужно смотреть. Но делать это необходимо, потому что традиционная система расчетов устарела - слишком много контрагентов задействовано и разных процедур.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Директор департамента финансовой политики Министерства финансов РФ Иван Чебесков.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, директор Института системного программирования Арутюн Аветисян особо подчеркнул, для того, чтобы регулировать сферу цифровых расчетов, нужно понять ее природу. Учитывая, что цифровая валюта и криптовалюта принципиально отличаются. Первая – абсолютно прозрачна, вторая – анонимна.

Академик РАН, директор Института системного программирования Арутюн Аветисян.

Академик РАН, директор Института системного программирования Арутюн Аветисян.

Фото: Иван МАКЕЕВ

БЛОКЧЕЙН КАК ПЕРЕХОД В НОВЫЙ МИР

Президент «Интерпроком» Леонид Алтухов уверен, что блокчейн (база данных с транзакциями) как технология не только оказывает влияние на финансы, но и на все стороны жизни.

- Электронное голосование построено на блокчейне и это механизм обеспечения доверия, - отмечает эксперт. - С помощью блокчейна мы переходим в новый мир. Это децентрализованная система. Мы делаем с площадку, на которой алтайскому фермеру гораздо проще будет продать свой мед без всяких дистрибьютеров, посредников и т.д. Мы даем ему возможность легко выйти на широкий рынок. И если Центробанк введет цифровой рубль – это принципиально иная история для всей страны.

К слову, из новостей последних дней. В России прошла первая сделка с цифровым золотом за цифровые рубли.Руководитель магистерской программы «Блокчейн» МФТИ, сооснователь токенозационной платформы Atomize Владимир Горгадзе объясняет, что это прорыв не только в технологической смысле, но и в экономическом.

- Тут решается вопрос доверия, - говорит Горгадзе. – Участники сделки не знают друг друга, но они знают платформу, принципы ее работы и доверяют ей. Так они могут реализовать много возможностей, которые в реальном мире они должны делать с помощью третьей стороны и посредников. На платформе все прозрачно - есть технологические инструменты и по оплате, и по смарт-контрактам. Автоматизирован весь процесс от и до.Плюс это будет уход от бумажного документооборота.

Для государства технология блокчейна – возможность развития гражданского общества. Так как по большому счету запись в блокчейне (токен) – это право человека на что-либо – голосование, получение бенефитов в будущем и тому подобное.

- Применение блокчейна и отсутствие необходимости доверять кому-то, - объясняет эксперт, - гарантирует, что это право будет реализовано.

О реализации таких прав на практике рассказала руководитель экспертной команды Лаборатории блокчейн-технологий «ChainLab» НЦ «Идея» Ольга Ильина.

- Мы разработали платформу по сбору денег на благотворительность, - сказала Ольга Ильина. - Она готовится к запуску в марте. Это будет платформа по сбору и распределению пожертвований на базе технологии блокчейна. Таким образом мы собираемся вовлечь в благотворительность людей, не доверяющих текущим системам. В случае цифровой платформы все будет прозрачно с предоставлением отчетности от получателя платежа.

ВОПРОС РЕБРОМ

А как насчет надежности системы?

- На сегодня основная проблема, которую нужно решить - это вопрос надежности, - подчеркнула первый вице-президент, начальник юридического департамента Газпромбанка Татьяна Кузьмина. - И здесь я бы еще раз четко провела линию между цифровыми валютными суверенами и криптовалютами, изобретенных в различных блокчейнах. Если говорить о цифровом рубле, то мы предполагаем, что он будет включен в законодательство как одна из безналичных форм денег. Если перейти к криптовалютам, то здесь мы видим случаи банкротства структур, всевозможные кибератаки, технические проблемы с системой, влияние внедряемых санкций. И, конечно, с точки зрения надежности необходимо вводить систему идентификации участников расчета, нормы, которые непозволят финансировать терроризм.

О РАЗНОМЭкономика: бюджет, финансы