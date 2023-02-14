Они ругались на Родину: Надо ли наказывать тех, кто покинул страну и льет на нее грязь из-за границы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда в сентябре объявили частичную мобилизацию и некоторые мужчины бросились за границу, оставляя тут бизнес, машины и семьи, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: «Надо, кстати, подумать, кому эти машины отдать. Может, семьям тех, кто пошел воевать?» Посыл спикера многие депутаты восприняли с энтузиазмом, и понеслись идеи: вплоть до передачи в госсобственность оставленных машин, за которыми не пришли, и даже жилья у тех, кто выехал за пределы страны…

Вице-спикер Госдумы, в прошлом главный детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила обеспечивать изъятым жильем сирот. А сенатор от Крыма Сергей Цеков пошел еще дальше: «У всех, кто критикует Россию из других стран, нужно конфисковать имущество и отправить на нужды участников СВО».

Коллег осадил глава Комитета по законодательству Совфеда Андрей Клишас: «Без серьезных поправок в Уголовный кодекс - никак. Покинуть страну - не преступление», - написал он в соцсетях после заявлений Кузнецовой. «У ряда коллег тяга к эпатажным заявлениям побеждает все. Антиконституционно, в силу чего и нереализуемо», - ответил сенатор после громких выступлений Цекова.

ПО «ЗАСЛУГАМ»

Однако некоторые известные поуехавшие тоже подливают бензина в огонь. То из Израиля, то из Латвии регулярно рассказывают, что россияне - это «тупые пьяницы и наркоманы», что им надо только «развлекуху по телику и жрачку» и «нас…ть, что останется от России, хоть радиоактивный пепел», что некоторые россияне «были холопами, стали рабами» и так далее.

Иноагент Смольянинов готов хоть пол сменить, лишь бы показать Западу, что «он свой». Фото: www.youtube.com

Именно после грязной отповеди актера Артура Смольянинова - отбывшего в Прибалтику иноагента (про радиоактивный пепел - его слова) - Володин предложил у себя в телеграм-канале ввести «закон для негодяев»: «Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров…» - написал он. И перешел-таки от слов к делу: заявил, что в Думе уже готовят законопроект. При этом пообещал «дифференцированный подход, с пониманием того, кто из них что натворил». То есть лишать вроде как будут, но только по «заслугам».

Вместе с Володиным возмутился и народ. Мол, зарабатывают у нас (а действительно, у многих уехавших остался бизнес в России), так еще и оскорбляют. Не дело! «КП» на своем сайте устроила опрос: «Надо ли лишать российского имущества эмигрантов-предателей?» И абсолютное большинство (60%) отрезало: если оскорбляют Родину, то надо! (См. «Глас народа».)

Глас народа Фото: Алексей СТЕФАНОВ

«МАЛО ЛИ, ЧТО ТРЕБУЕТ БОЛЬШИНСТВО»

Так как поступать с поуехавшими, бросающими из-за границы в родину и свой народ камни? Наказывать? Простить? Не замечать? Мы спросили об этом у директора Института политических исследований Сергея Маркова и публициста, политолога Георгия Бовта.

- Почему люди спокойно относятся к тем, кто просто уехал, но не могут простить тех, кто хает государство, народ?

Сергей Марков:

- Мы понимаем, что те, кто не ругает Россию, они просто побежали от испуга. Наказывать за испуг наши люди не считают нужным. А вот те, кто льет на нас помои, выступают на стороне врага, их народ прощать не готов. Ведь они за счет этого народа получили в России образование, известность, премии, гранты, а теперь призывают к его геноциду… Да за это, как люди считают, предателей нужно стирать в порошок…

Сергей Марков.

Георгий Бовт:

- Если вспомнить историю коллективизации, тогда тоже большинство народа было за раскулачивание. «Взять все и поделить» - это известный лозунг. Но вовсе не обязательно этим должны руководствоваться политики. Собственно, у нас и Конституция написана в том числе для того, чтобы настроение толпы не довлело над общественным устройством. Мало ли чего иногда требует большинство. Например, возврата смертной казни. Это не значит, что обязательно надо этому потакать.

- Но депутаты, которые призывают наказать «беглецов-негодяев», выражают, как и положено народным избранникам, как раз чаяния масс? Или просто изображают активность?

Марков:

- И то и другое. Они ловят ветер народной воли в свои политические паруса. Это нормально, так устроен мир.

Бовт:

- Ни то, ни другое. Это спекуляции на популярной теме. Это не политика, а, скорее, политиканство. У некоторых депутатов раньше тоже была собственность за границей. Поэтому они сегодня хотят показаться святее Папы Римского, забежать впереди паровоза и т. д.

Георгий Бовт.

НИКАКОГО ФОРМАЛИЗМА

- Две трети опрошенных требуют поставить на место бывших наших крикунов из-за рубежа. А что государство могло бы сделать? Например, надо ли лишать госконтрактов? Если хаешь государство, то не имей от него денег.

Марков:

- Есть разные госконтракты. Если это контракт по обеспечению дома престарелых, то пусть это делают хоть из-за границы. Не нужно формального подхода. Если человек обеспечивает компьютерную систему какой-нибудь школы в Челябинской области - да на здоровье. С другой стороны, есть много компаний, связанных с чувствительными зонами, Сбербанк например, или производства беспилотников. Вот туда пускать не надо. То есть к госконтрактам нужно не допускать тех, кто может нанести этим вред безопасности.

Бовт:

- Вполне себе разумное действие, особенно когда это касается идеологических вещей. Например, контракт на производство фильма. Логично, что человек, который критикует руководство, от этого руководства денег на этот фильм не получит. В этом есть логика. Но давайте представим, что речь не о политике или культуре, а о главе какой-нибудь частной компании по производству уникального оборудования. Надо ли только на основании его политических взглядов отстранять эту компанию от госконтракта, если ее оборудование лучше и дешевле. Покупать то, что хуже и дороже?

СЛИШКОМ МНОГОГРАННЫЙ ВОПРОС

- А если у них бизнес в России, отбирать? Например, как утверждают в соцсетях, у иноагента Александра Невзорова, которого даже осудили на 9 лет за дискредитацию России, есть компания по рекламе в метро, с которой он имеет 700 миллионов рублей в год.

Марков:

- Все забрать. И не только то, что записано на него, а то, что записано на тех, кого можно считать подставными лицами. По максимуму забрать. И продать. Все должно пойти на нужды, например, беженцев из Донбасса. Вот киевская хунта разрушила дом в Мариуполе - его надо восстановить за счет Галкина (признан иноагентом. - Ред.), Меладзе (не признан иноагентом. - Ред.), Невзорова и прочих.

Но, конечно, нельзя ни в коем случае отбирать собственность у тех, кто просто испугался и уехал. И не льет грязь на Родину. Они, может быть, еще вернутся.

Бовт:

- По пути конфискации шли большевики после революции. Ни к чему хорошему это не привело. Частная собственность гарантируется Конституцией, и лишать ее по политическим мотивам - очень опасный путь.

Когда говорят, «эти люди зарабатывают на нашей стране», забывают вторую часть: они не только зарабатывают, но и создают рабочие места, платят налоги. Не так ли?

И еще момент: если можно отобрать что-то по политическим мотивам, то сначала ее отберут у тех, кто уехал и критикует, потом у тех, кто остался, но критикует, а потом - просто у того, кто покажется недостаточно лояльным.

РЕШАТЬ ДОЛЖНО ОБЩЕСТВО

- Вправе ли государство запрещать песни, сниматься в кино, выступать по телевизору?

Марков:

- Вот здесь надо какие-то категории, что ли, ввести. Одно дело, если человек в соцсети что-то пишет, а другое дело, когда по телевизору об этом говорит. СМИ для них надо заблокировать…

Бовт:

- Этот вопрос больше лежит в плоскости морали, нежели запретов. Во-первых, государственная цензура у нас запрещена. Во-вторых, если есть какой-то особенно грязно высказывающийся о нашей стране артист и его не хочет снимать какой-то режиссер, то это его дело - снимать или нет.

Он должен учитывать, как к этому артисту относится общество. Будет ли оно смотреть такое кино? Бизнес должен ориентироваться на общественное мнение, чтобы не прогореть.

- Кто должен определять - вот этот уехавший поносит страну или нет?

Марков:

- Нужно создать чрезвычайные политические комиссии. Не надо ждать, пока неповоротливая юридическая машина что-то решит. За это время нас успеют тысячу раз оскорбить и миллиарды заработать. Естественно, в этих комиссиях должны быть представители разных партий, но под общественным контролем, чтобы не было злоупотреблений.

Бовт:

- В таких случаях, как правило, появляются структуры, которые этим занимаются профессионально. Они, естественно, ссылаются на мнение народа. Но при этом они часто выдают себя за мнение народа.

Над мужиками, которые бежали из страны через КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, смеялось полстраны. Но уже через неделю-полторы волна закончилась. Так же быстро, как и началась. Пробки рассосались. Фото: Ольга СМОЛЬСКАЯ/РИА Новости

РЕЛОКАНТСКОЕ ГЕТТО

- Надо ли пытаться вернуть уехавших?

Марков:

- Мне понравилось предложение, например, на Дальнем Востоке или в любом другом регионе, где идет сильный отток населения, создать для них «свободную от мобилизации зону». Пускай они там в наших компаниях работают, на нашей территории.

Бовт:

- С точки зрения стабильности возвращать сюда тех, кто заведомо настроен против власти, наверное, не очень хорошая идея. Зачем загонять пар обратно в кастрюлю? Когда ситуация уляжется, успокоится, тогда общественность, опять же, а не государство, решит.

Но вопрос в цене. Вот они живут в Турции или Сербии, работают в наших компаниях, преумножают ВВП - и турецкий, и сербский, и наш… они не используют госказну, они облегчили для Родины бремя соцрасходов на них: их дети не ходят в бесплатные школы, не пользуются бесплатной медициной... Может, это не так уж плохо?

ПЕРЕВЕЛ ПЯТАК - СТАЛ ТЕРРОРИСТОМ

- Как поступать с теми, кто финансирует ВСУ? То есть не просто гадости про нас говорит, но и помогает убивать русских?

Марков:

- Ну, диверсионную группу к ним посылать не надо. Мне кажется, надо признать современный киевский режим террористическим, и тогда любая форма помощи ему будет приравниваться к финансированию терроризма.

Бовт:

- Финансирование противника, мне кажется, это однозначно преступление против государства! Это карается Уголовным кодексом. Тут не надо ничего нового придумывать.