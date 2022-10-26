Открытые НКО подводят итоги конкурса на лучший проект некоммерческих организаций по защите семьи и детства

“Открытые НКО” вместе с “Комсомольской правдой” подвели итоги конкурса

Портал “Открытые НКО” при поддержке Медиагруппы «Комсомольская правда» провел конкурс “Будь рядом”. Начиная с 27 сентября 2022 года российские некоммерческие организации присылали заявки и из больших городов, и из маленьких сел, от небольших организаций и от крупных региональных НКО. Все материалы выходили на сайте dobro.live.

20 октября конкурс был завершен и “Открытые НКО” вместе с “Комсомольской правдой” подвели его итоги, назвав победителей. Таковых стало трое - их материалы будут опубликованы на сайте Медиагруппы и страницах издания.

Победители конкурса “Будь рядом”

1. Возобновляемый ресурс: как фонд «Арифметика добра» развивает многократное семейное устройство детей-сирот. Сегодня в проекте «Ресурсные родители» участвуют 35 приёмных семей. Всего за три года они приняли 57 детей. Подробности здесь.

2. Справиться с одиночеством и научиться есть кашу ложкой: в Воронежской области больше 5 тысяч маленьких отказников получили поддержку "больничных мам". Проект «ВыЖИТЬ без мамы» запустила воронежская общественная организация «Общие Дети». Читать подробнее.

3. Это не вы «какая-то не такая», это материнство - трудный путь: благотворительный фонд «Быть мамой» помогает женщинам справиться с выгоранием. Абсолютно у каждого человека на планете есть мама. При этом до сих пор об их настоящих чувствах и потребностях у многих весьма смутные представления. В фонде «Быть мамой» не стали гадать, а спросили напрямую, какой поддержки им не хватает. И стали помогать.

Также организаторы конкурса выделили несколько участников, материалы о работе которых также появятся на сайте “Комсомольской правды”

4. В Якутии телепроект «Будем вместе» помогает встретиться детям и их будущим родителям. Благодаря Международному детскому фонду «Дети Саха-Азия» более 200 воспитанников центров помощи детям уже устроены в семьи. Подобности здесь.

5. Суперсила помощи: «Семейные приемные ВОРДИ» помогают менять качество жизни детей и взрослых с инвалидностью. Программу социального сопровождения семей с детьми-инвалидами и инвалидами 18+ общественники запустили 3 года назад. Сегодня «Семейные приемные ВОРДИ» работают в 36 регионах и помогают решить самые разные проблемы тысячам людей. Читать подробнее.

6. Офис для мамы с бесплатной няней: в Краснодаре женщины в декрете меняют профессию без отрыва от ребенка. Проект «Мама работает» начался с одного офиса для женщин в декрете, а теперь их - целая сеть, со швейным коворкингом, сообществом «Мам-мастериц» и фестивалем «МамаФест».

Проект «Открытые НКО» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.