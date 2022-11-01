Раскрыты имена лучших исполнителей России: в топе SHAMAN, Газманов и Гагарина

SHAMAN Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всероссийский центр изучения общественного мнения ежегодно публикует результаты исследований по выбору россиянами лучших эстрадных исполнителей и актеров уходящего года. В 2022 году лидерами среди эстрадных исполнителей остались те же, что и год назад.

ВЦИОМ сообщает, что по мнению россиян, лучший певец 2022 года – Олег Газманов, за него отдали голоса 14% опрошенных. На втором месте исполнитель SHAMAN (13%), «бронза» - у Николая Баскова (9%). Новичок в списке самых популярных у народа певцов – SHAMAN, он же Ярослав Дронов, который мощно заявил о себе в этом году и уже успел проехать по стране с концертным туром. Хиты Дронова знают наизусть и взрослые, и дети. Все лидеры – певцы с патриотичной позицией, поддерживающие СВО, эти артисты выступают перед нашими военнослужащими и одновременно собирают полные залы по всей стране.

ВЦИОМ сообщает, что по мнению россиян, лучший певец 2022 года – Олег Газманов, за него отдали голоса 14% опрошенных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересно, что как на музыкальные предпочтения влияют возраст и пол слушателей. К примеру, Олега Газманова лучшим исполнителем чаще называли мужчины и люди старше 60 лет. А SHAMAN - чаще всего является кумиром женщин и людей в возрасте от 35 до 59 лет.

Лучшая певица третий год подряд Полина Гагарина, за нее больше всего голосов отдают женщины до 45 лет. На втором месте — накопленная песнями прежних лет популярность Аллы Пугачевой, и на третьем месте — Валерия.

Среди лучших актеров 2022 года места распределились так: Сергей Безруков (11%), Константин Хабенский (9%), Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). Имя Сергея Безрукова часто звучало от россиян из разных демографических групп, а вот за Константина Хабенского много молодежи – от 25 до 44-лет.

Тройка лучших актрис-2022: Елизавета Боярская, Светлану Ходченкова и Екатерина Климова.