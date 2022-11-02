Попробуй свою ДНК на вкус

Братья Березуцкие держат в руках ДНК нашего журналиста и поясняют, какой из шариков символизирует бутерброд.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Унылую череду серых будней прервало письмо:
«Леонид, добрый вечер!
Направляем пресс-релиз нового проекта братьев Березуцких.
Каким будет меню ресторана будущего? Особую важность приобретет возможность получить максимально яркие эмоции и попробовать блюда, приготовленные специально для вас. Персонализация – одна из самых актуальных тенденций развития во всем мире уже сегодня».
Далее было про то, что братья Березуцкие затеяли в своем ресторане Twins Garden (две звезды Michelin) выход на новый уровень этой самой персонализации с помощью изучения генома человека: «Гены отвечают за наши способности, таланты, характер, любовь к определенным занятиям, продуктам и напиткам. В результате научных исследований уже доказано, что существует целый ряд генетических маркеров, определяющих вкусовые пристрастия человека, а также другие особенности, заложенные природой и способные влиять на восприятие вкусов, ароматов и даже внешнего вида блюд».
Суть затеи в том, что имея на руках такие данные, можно приготовить ужин, который идеально подойдет именно этому человеку. Нужно только сдать ДНК-тест. Процесс интересный. Приезжает курьер, оставляет красивую коробочку, уезжает. Человек делает мазок из носа (дело привычное, спасибо коронавирусу), запечатывает в контейнер. Приезжает курьер, забирает контейнер, через месяц приходят результаты.
Результаты не потрясли: в роду у меня сплошные русские и украинцы, по большинству показателей в части здоровья показатели средние, но откуда-то взялся высокий риск никотиновой зависимости (сроду не курил и не тянет), и некий синдром беспокойных ног.
Про то, что у меня есть избыточный весь, я, положим, и так знал, теперь узнал, что это связано с недостатком лептина — гормона насыщения. Плюс еще повышенное соотношение уровня эстрадиола к тестостерону («рост мышечной массы и скорость сжигания жира могут быть немного ниже, чем у остальных»).
Дальше — несколько лестных отзывов о моих умственных (спасибо) и организаторских (вот уж не замечал) способностях. Но в целом результаты показались мне недостаточно сенсационными и даже скучноватыми. Ну что можно приготовить такому человеку на ужин? Салат овощной (с добавками лептина), борщ (в рамках потакания русско-украинским корням), котлетку (лучше на пару и без гарнира, чтобы не переел). Но все оказалось не так просто.
- Ну что, готовы? - как-то уж очень участливо спросили Иван и Сергей. Так опытный врач спрашивает пациента перед началом сложной процедуры (раньше еще добавляли «батенька»). Белоснежные кители братьев Березуцких только усиливали научно-медицинский эффект происходящего.
Бутерброд с сыром и колбасой. А так и не скажешь.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
За столом четыре человека. Мне для начала подали кулак снежного краба, который обмакнули в соус кимчи а затем обваляли в злаковом попкорне. Тут же, конечно, началось: а почему это Захарову краба, а мне угря? А потому, что у всех разные ДНК. И блюда, соответственно, разные. Хотя нет, одно было общим для троих участников ужина: бутерброд с сыром и колбасой. Гены совпали? Да нет, просто за столом люди примерно одного поколения (возраст тоже учитывается), всем приятно вспомнить вкус советского детства — хлеба с кусочком сыра и колбасы. По виду и не скажешь, что это бутерброд, но состав и вкус именно такой: хлеб (хотя и очень непростой), сыр, колбаса. Все как в детстве босоногом.
Простые радости: водка, картошка, икорка.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Далее пути участников застолья разошлись согласно результатам генотеста. В тот вечер бог послал мне: картофель с черной икрой (напечатаная на 3D-принтере печенька из картофельной кожуры и — да, черная икра. Кстати, мне единственному к этому блюду была преподнесена рюмка водки), бережно приготовленный морской гребешок (створку гребешка переворачивают и накрывают ею горшочек, в нем на горячие камни, на них предварительно плещут особый соус, который обращается в пар), пряные томаты с вяленым гусем, копченый толстолобик, раки с овощными голубцами, телятина с молодой капустой, ванильное мороженое с земляникой и умопомрачительный сливовый пирог. Все это, разумеется, невероятной красоты (см. фото на сайте) и с тщательно продуманным алкогольным сопровождением.
Занавес.
Раки с овощными голубцами.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
И снова на сцене братья Березуцкие.
- Ну как вам?
- Прекрасно. Но дело в том, что я в вашем ресторане еще ни разу невкусно не ел. Как-то вы и раньше умудрялись мне угодить, даже не зная тайн моей ДНК.
- Но теперь-то мы все про вас знаем. И на основании этого можем готовить еще лучше.
- И что, в следующий раз, придя к вам я получу тот же самый набор блюд?
- Не обязательно. Поймите: итоги теста — это не сборник рецептов, у нас на руках огромный массив данных, на его основе мы можем предлагать вам множество вариантов.
- Ладно давайте так: какие именно данные обо мне навели вас на конкретные мысли?
- Сейчас посмотрим (действительно достают длинный бумажный свиток, что-то там ищут). Ну вот, например, отмечено, что у вас невысока склонность к риску и новым вкусовым ощущениям, поэтому ничего экстравагантного в вашем сете не было.
- А если бы тест показал высокую склонность к риску?
- Не сомневайтесь, мы бы что-то придумали. Идем дальше. Вы человек в летах, у вас устойчивые вкусовые предпочтения, о которых стоит иногда напоминать — отсюда этот бутерброд с сыром и колбасой, который вам точно не подадут ни в одном мишленовском ресторане. И телятина была постная тоже не случайно.
Телятина с капустой.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ
- Но вы же понимаете, что сейчас начнется: все это маркетинг, к науке не имеет никакого отношения и пр.
- Если бы вы знали, сколько времени мы провели в консультациях с учеными-генетиками! Они учили нас читать результаты тестов, объясняли, на что обращать внимание, какие выводы делать. Так что по части науки тут все вполне серьезно.
Тут возможны три варианта.
1. Изучить кучу справочников по основам генетики, перечитать труды академика Лысенко, пройти онлайн-курс «Знай свой геном» и попытаться разобраться во всем с научной точки зрения.
2. Встать в привычную позу: я лучше знаю, что я люблю, что мне полезно и за что я готов платить деньги.
3. Принять правила игры. Безоговорочно и полностью. Поверить в то, что гены влияют не только на ваше здоровье и таланты, но и на вкусовые предпочтения. Что любовь к определенной еде в вас заложена самой природой. Девочки могут включить тщеславие — такой приготовленный только для вас ужин это ведь что-то вроде платья, пошитого специально для вас в единственном экземпляре, такого нет больше ни у кого.
Попробуйте, это не так сложно. Я попробовал — мне понравилось.
* * *
Перечитал текст. Остался недоволен. Тут бы, наверное, надо посерьезнее, с использованием правильных слов о том, что на наших глазах творится будущее гастрономии (а оно и правда творится). Но вот не вышло у меня. Наверное, гены не те.
А в финале - сливовый пирог.
Фото: Леонид ЗАХАРОВ