Попробуй свою ДНК на вкус

Братья Березуцкие держат в руках ДНК нашего журналиста и поясняют, какой из шариков символизирует бутерброд. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Унылую череду серых будней прервало письмо:

«Леонид, добрый вечер!

Направляем пресс-релиз нового проекта братьев Березуцких.

TWINS GARDEN, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ

Каким будет меню ресторана будущего? Особую важность приобретет возможность получить максимально яркие эмоции и попробовать блюда, приготовленные специально для вас. Персонализация – одна из самых актуальных тенденций развития во всем мире уже сегодня».

Далее было про то, что братья Березуцкие затеяли в своем ресторане Twins Garden (две звезды Michelin) выход на новый уровень этой самой персонализации с помощью изучения генома человека: «Гены отвечают за наши способности, таланты, характер, любовь к определенным занятиям, продуктам и напиткам. В результате научных исследований уже доказано, что существует целый ряд генетических маркеров, определяющих вкусовые пристрастия человека, а также другие особенности, заложенные природой и способные влиять на восприятие вкусов, ароматов и даже внешнего вида блюд».

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

Суть затеи в том, что имея на руках такие данные, можно приготовить ужин, который идеально подойдет именно этому человеку. Нужно только сдать ДНК-тест. Процесс интересный. Приезжает курьер, оставляет красивую коробочку, уезжает. Человек делает мазок из носа (дело привычное, спасибо коронавирусу), запечатывает в контейнер. Приезжает курьер, забирает контейнер, через месяц приходят результаты.

Результаты не потрясли: в роду у меня сплошные русские и украинцы, по большинству показателей в части здоровья показатели средние, но откуда-то взялся высокий риск никотиновой зависимости (сроду не курил и не тянет), и некий синдром беспокойных ног.

Про то, что у меня есть избыточный весь, я, положим, и так знал, теперь узнал, что это связано с недостатком лептина — гормона насыщения. Плюс еще повышенное соотношение уровня эстрадиола к тестостерону («рост мышечной массы и скорость сжигания жира могут быть немного ниже, чем у остальных»).

Дальше — несколько лестных отзывов о моих умственных (спасибо) и организаторских (вот уж не замечал) способностях. Но в целом результаты показались мне недостаточно сенсационными и даже скучноватыми. Ну что можно приготовить такому человеку на ужин? Салат овощной (с добавками лептина), борщ (в рамках потакания русско-украинским корням), котлетку (лучше на пару и без гарнира, чтобы не переел). Но все оказалось не так просто.

КУШАТЬ ПОДАНО

- Ну что, готовы? - как-то уж очень участливо спросили Иван и Сергей. Так опытный врач спрашивает пациента перед началом сложной процедуры (раньше еще добавляли «батенька»). Белоснежные кители братьев Березуцких только усиливали научно-медицинский эффект происходящего.

Бутерброд с сыром и колбасой. А так и не скажешь. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

За столом четыре человека. Мне для начала подали кулак снежного краба, который обмакнули в соус кимчи а затем обваляли в злаковом попкорне. Тут же, конечно, началось: а почему это Захарову краба, а мне угря? А потому, что у всех разные ДНК. И блюда, соответственно, разные. Хотя нет, одно было общим для троих участников ужина: бутерброд с сыром и колбасой. Гены совпали? Да нет, просто за столом люди примерно одного поколения (возраст тоже учитывается), всем приятно вспомнить вкус советского детства — хлеба с кусочком сыра и колбасы. По виду и не скажешь, что это бутерброд, но состав и вкус именно такой: хлеб (хотя и очень непростой), сыр, колбаса. Все как в детстве босоногом.

Простые радости: водка, картошка, икорка. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Далее пути участников застолья разошлись согласно результатам генотеста. В тот вечер бог послал мне: картофель с черной икрой (напечатаная на 3D-принтере печенька из картофельной кожуры и — да, черная икра. Кстати, мне единственному к этому блюду была преподнесена рюмка водки), бережно приготовленный морской гребешок (створку гребешка переворачивают и накрывают ею горшочек, в нем на горячие камни, на них предварительно плещут особый соус, который обращается в пар), пряные томаты с вяленым гусем, копченый толстолобик, раки с овощными голубцами, телятина с молодой капустой, ванильное мороженое с земляникой и умопомрачительный сливовый пирог. Все это, разумеется, невероятной красоты (см. фото на сайте) и с тщательно продуманным алкогольным сопровождением.

Занавес.

Раки с овощными голубцами. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

ГЕНЫ ПРАВДУ ГОВОРЯТ

И снова на сцене братья Березуцкие.

- Ну как вам?

- Прекрасно. Но дело в том, что я в вашем ресторане еще ни разу невкусно не ел. Как-то вы и раньше умудрялись мне угодить, даже не зная тайн моей ДНК.

- Но теперь-то мы все про вас знаем. И на основании этого можем готовить еще лучше.

- И что, в следующий раз, придя к вам я получу тот же самый набор блюд?

- Не обязательно. Поймите: итоги теста — это не сборник рецептов, у нас на руках огромный массив данных, на его основе мы можем предлагать вам множество вариантов.

- Ладно давайте так: какие именно данные обо мне навели вас на конкретные мысли?

- Сейчас посмотрим (действительно достают длинный бумажный свиток, что-то там ищут). Ну вот, например, отмечено, что у вас невысока склонность к риску и новым вкусовым ощущениям, поэтому ничего экстравагантного в вашем сете не было.

- А если бы тест показал высокую склонность к риску?

- Не сомневайтесь, мы бы что-то придумали. Идем дальше. Вы человек в летах, у вас устойчивые вкусовые предпочтения, о которых стоит иногда напоминать — отсюда этот бутерброд с сыром и колбасой, который вам точно не подадут ни в одном мишленовском ресторане. И телятина была постная тоже не случайно.

Телятина с капустой. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

- Но вы же понимаете, что сейчас начнется: все это маркетинг, к науке не имеет никакого отношения и пр.

- Если бы вы знали, сколько времени мы провели в консультациях с учеными-генетиками! Они учили нас читать результаты тестов, объясняли, на что обращать внимание, какие выводы делать. Так что по части науки тут все вполне серьезно.

НУ И КАК К ЭТОМУ ОТНОСИТЬСЯ?

Тут возможны три варианта.

1. Изучить кучу справочников по основам генетики, перечитать труды академика Лысенко, пройти онлайн-курс «Знай свой геном» и попытаться разобраться во всем с научной точки зрения.

2. Встать в привычную позу: я лучше знаю, что я люблю, что мне полезно и за что я готов платить деньги.

3. Принять правила игры. Безоговорочно и полностью. Поверить в то, что гены влияют не только на ваше здоровье и таланты, но и на вкусовые предпочтения. Что любовь к определенной еде в вас заложена самой природой. Девочки могут включить тщеславие — такой приготовленный только для вас ужин это ведь что-то вроде платья, пошитого специально для вас в единственном экземпляре, такого нет больше ни у кого.

Попробуйте, это не так сложно. Я попробовал — мне понравилось.

* * *

Перечитал текст. Остался недоволен. Тут бы, наверное, надо посерьезнее, с использованием правильных слов о том, что на наших глазах творится будущее гастрономии (а оно и правда творится). Но вот не вышло у меня. Наверное, гены не те.