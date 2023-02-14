Пользователи ВКонтакте празднуют День всех влюблённых

Также для тех, кто хочет открыто говорить о своих чувствах, появились тематические фоны в VK Звонках и видеосообщения в форме сердец в VK Мессенджере.

VK Мессенджер представил эксклюзивную форму для видеосообщений — в виде сердца с крыльями. Пользователи могут использовать её, чтобы поздравить близких с Днём всех влюблённых. Также для создания романтического настроения при общении можно включить в чате новое оформление — «Амурное», а в VK Звонках и в историях ВКонтакте — праздничные фоны.

Кроме того, можно отправить тайное послание любимым и друзьям — с помощью «Коробки для валентинок»: имена раскроются, только если симпатия окажется взаимной. Признание может быть и неанонимным — в таком случае оно дойдёт до человека ровно через год.

Кино на расстоянии и знакомства

Если 14 февраля приходится встречать на расстоянии друг от друга, то быть ближе помогут VK Звонки: здесь можно вместе посмотреть кино благодаря функции «Совместный просмотр», которая синхронизирует воспроизведение видеоконтента у всех участников звонка. Тематическая подборка фильмов ждёт влюблённых на витрине VK Видео.

А если второй половинки ещё нет, её можно найти в VK Знакомствах. Начать отношения прямо в День всех влюблённых поможет подарок от Клавы Коки: с 14 по 16 февраля пользователям сервиса будет случайным образом выпадать анкета певицы, а вместе с ней — суперлайк. Также на карточке будут цитаты из нового трека Клавы Коки, который можно будет услышать уже скоро.

Подарки и игры

Порадовать вторую половинку также можно виртуальными романтическими подарками ВКонтакте. Рассказать о своих чувствах помогут и клипы из подборки «Это мы» в VK Клипах — в ней собраны забавные романтические сюжеты, которые можно встретить в жизни многих пар. Также влюблённые могут получить скидки на приятные подарки друг для друга из подборки сервиса VK Чекбэк: от косметики и парфюма до подписки в онлайн-кинотеатре.

Завершить День всех влюблённых можно за онлайн-игрой: на платформе Игры ВКонтакте есть подборка игр, в которых к 14 февраля появилось тематическое оформление или новые возможности. Например, пары могут ответить на вопросы друг о друге в «Шаге навстречу», а в «Мире Теней» 14 февраля можно выиграть самые мощные реликвии.

ВКонтакте регулярно даёт пользователям поводы пообщаться и познакомиться с новыми людьми. Например, в ноябре прошлого года VK Знакомства запустили рандомный чат, где алгоритм подбирает пользователю случайную пару, наиболее похожую по интересам и увлечениям. Новая функция помогает начать анонимное онлайн-общение и увеличивает вероятность взаимной симпатии.