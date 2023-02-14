«Немцы никогда не забудут, что в 1945-м мы ликвидировали их тысячелетний натиск на Восток»: политолог назвал главную задачу новой милитаризации Германии

Германия хочет взять реванш за Вторую мировую войну Фото: EAST NEWS

О сути исторического конфликта России и Германии на Радио «Комсомольская правда» рассказал доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова Алексей Фененко.

ОГРАНИЧЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

- В Сети наткнулся на вашу фразу: «Для Германии нынешняя ситуация – это попытка реваншироваться за поражение во Второй мировой войне». То есть, получается, они ничего не забыли?

- Конечно, не забыли. Был такой американо-немецкий политолог Ганс Моргентау, классик теории международных отношений, и он сказал следующее: «Ни одна империя не исчезает бесследно». Это очень мудрая мысль, если вдуматься. Мы почему-то решили после 1945 года, что история закончилась, что отныне это мир на веки веков, что отныне немецкий вопрос решен навсегда. А ведь это далеко не так. Я напомню кратко, в чем причина. Дело в том, что Германия до сих пор страна с ограниченным суверенитетом. У нее очень сложная система ограничения суверенитета. Она ограничена Боннским договором 1952 года с тремя державами-победительницами – Великобританией, Францией и Соединенными Штатами Америки.

- Но не с Советским Союзом.

- Нет, нас туда не взяли. Далее Московский договор 1990 года, который оставил в силе часть ограничений Боннского договора, и немецкая Конституция. И вот четыре базовых ограничения суверенитета. Первое – Германии запрещено требовать вывода войск со своей территории до заключения формально мирного договора.

Момент второй, очень важный и очень интересный, это то, что Германии до сих пор запрещено принимать внешнеполитические решения без консультации, по крайней мере, с тремя державами-победительницами. Какими не указано, но понятно всем, что с подписантами Боннского договора. Кстати, теоретически мы вообще не можем требовать от них каких-то самостоятельных шагов в сфере этого.

Следующий момент – ограничения лимита на развитие бундесвера в точности все прописаны в Московском договоре по цифрам.

И четвертое ограничение – запрещено проводить референдумы по военно-политическим вопросам.

ШОЛЬЦ ДЕЛАЕТ ТО ЖЕ, ЧТО ГИТЛЕР И АДЕНАУЭР ДО НЕГО

- Очень интересно. Но получается, что пункт три сегодня они же сами и нарушают, поскольку происходит милитаризация Германии, причем с подачи США и Великобритании.

- Администрация Клинтона в свое время решила сделать две вещи. Первая – расширение НАТО на восток, сковать Германию навсегда в этом блоке, чтобы они уже не вырвались из атлантической солидарности. А второе – связать НАТО на крови. Нужно повязать Францию, Британию и Германию общей кровью. Почему и выбрали сербов – боснийских сербов, потом Югославию. Они их повязали общей военной операцией. Отныне Германия, они сказали, будет действовать только в рамках НАТО. Поэтому немцы стали действовать по-другому, они стали искать прецеденты. А вот как, не нарушая, обойти? Повоевать сначала послали, по-моему, батальон в Персидский залив зимой 1991-го. Потом послали в югославскую операцию в 1999-м, потом в Афганистан. И вот мы уже и сами как-то привыкли, что немцы воюют за пределами границ, уже как бы сложилась эта линия, эта ветвь. А теперь они открывают для себя новые возможности. А почему бы нам не получить, они говорят, полноценную армию, пока в качестве союзника НАТО? Пока мы такие верные-верные Североатлантическому альянсу, дайте нам сильную армию как опору Европы.

Нужно было повязать Францию, Британию и Германию общей кровью. Почему и выбрали сербов Фото: EAST NEWS

- Но мне казалось, что власти Германии как будто с большой неохотой в эту милитаризацию входят

- Зачем же им кричать «ура, дайте мне танки»? Чтобы все сказали: «Ах ты, хитрый милитарист». Это разводка, причем довольно примитивная и банальная. Они, кстати, это дважды использовали. Вспомните, в начале 1930-х Гитлер о чем говорил? Он не говорил же: я хочу реванш за Первую мировую. Он говорил: я защитник Европы, мы усмирим коммунизм, дайте мне армию. Второй раз в 1950-х Аденауэр говорил: мы должны стать сухопутной опорой НАТО, мы верные Западу люди, дайте нам армию.

ДВЕ ГЛАВНЫЕ ПАРТИИ ГЕРМАНИИ

- Вы говорите, что Германия хочет взять реванш за Вторую мировую войну. Но тогда она должна хотеть его взять не только у России, но и у США. Сейчас какие отношения между этими странами?

- Знаете, в Германии есть две партии. И это не партии ХДС/ХСС, СДПГ, это более широкие партии. Первая партия говорит: надо вернуть Германии мировой статус, статус великой державы в мире, тогда это дружба с Россией, это получение российских энергоносителей, это отмена ограничений суверенитета Германии. Коль и Шрёдер – это были типичные представители этой партии. А есть вторая партия, я ее называю местечковая, которая говорит: «А зачем нам это? Наша цель – экспансия на восток. Мы лучше будем осваивать как лидер Прибалтику, Белоруссию, Украину, Восточную Европу, Польшу постепенно». Тогда это конфликт с Россией. Вот Меркель – это была типичнейший представитель вот этой партии: «Мы как представители Евросоюза, всё только в европейском контексте, и мы – естественный лидер для Восточной Европы».

- А будто бы по сравнению с Шольцем Меркель была еще ничего.

- То же самое. Что хорошего нам сделала Меркель? Давайте вспомним.

- По крайней мере, при Меркель «Северные потоки» не взрывали.

- Во-первых, они были запланированы еще при Шрёдере. Это были наши соглашения еще 2004 года. Они были просто реализованы.

Второй момент. При Меркель они уже приняли Варшавскую доктрину НАТО в 2016 году о праве немецких войск присутствовать в странах Восточной Европы. То есть впервые они стали приближаться в страны Восточной Европы. Именно после Шредера, при Меркель, в 2009 году Штайнмайер сказал, что отношения между нами будут не двусторонние, а в общеевропейском контексте. А что такое общеевропейский контекст? Учитывать поляков, эстонцев, литовцев, румын, всех этих антироссийских стран. То есть сама Германия стала постепенно, шаг за шагом превращаться в лидера антироссийского блока.

При Меркель приняли Варшавскую доктрину НАТО в 2016 году о праве немецких войск присутствовать в странах Восточной Европы Фото: EAST NEWS

ПАНСЛАВИЗМ ВСЕ ИСПОРТИЛ

- Между тем, известный геополитик Джордж Фридман писал, что главная цель стратегическая цель США - никогда, ни в коем случае не дать России и Германии объединиться...

- Знаете, мы часто забываем одну вещь. Всего каких-то 70-80 лет назад этнополитическая ситуация в Восточной Европе была абсолютно другой, чем мы сейчас привыкли это видеть. Ведь в результате Второй мировой войны мы ликвидировали все тысячелетние итоги немецкого Drang nach Osten (натиск на Восток - прим.ред) и возродили карту Европы, как она была в раннем средневековье. Ведь посмотрите, Санкт-Петербург, возьмите любую книгу XIX века, у нас там кругом немцы проживают, остзейские немцы и не только. Вспомните романы Пикуля: Николай Оттович сейчас в Порт-Артуре или нет, а как дела у Вильгельма Карловича? В Санкт-Петербурге.

- Или вспомнить двор Николая I. Бенкендорф, Нессельроде, Корф, Клейнмихель...

- Вспомните Прибалтику. Ни Эстония, ни Латвия… Никаких эстонцев, латышей не было, были эсты и ливы как сельское население. Городское население – это были остзейские немцы с фамилиями типа Витте, Плеве. И Прибалтика считалась краем остзейских немцев. В 1939-м их выселили, кстати, почти подчистую оттуда. И Восточная Пруссия, нынешняя Калининградская наша область и польская часть. Кругом же были всевозможные Бернгарды фон Энкерны, бароны.

Идем дальше. Чехословакия – это вообще что такое? Это новодел. Вспомните «Войну и мир». Какая была немецкая река в Европе? Не Рейн, не Эльба, а Дунай. Кругом немцы на территории современной Чехословакии. Любляна в Словении была Лайбах всего лишь в начале ХХ века. В Румынии (нынешней Трансильвании) проживала огромная немецкая община. Помните повесть Жюля Верна «Замок в Карпатах», как там жил мрачный барон фон Гортц? Что-то он там больше не живет, мрачный барон фон Гортц.

Был такой интересный очень у немцев историк – Иоганн Густав Дройзен. Он писал, что Россия – это то же самое, что эллинистический Египет или Пергам, где элита греков управляет восточным народом. Ну, так говорили немцы, а почему Россия не идет сама к нам, в нашу империю, в наш рейх? Почему она не там-то? Тогда начинает Александр Третий русификацию спасительную, а немцы говорят – раз мы расходимся, отдайте нам наш кусок – Петербург, Прибалтику, Волынь, юг современной Украины, Черноземье и Волгу. То есть, идеи Гитлера, понимаете, он не пустом месте возникли.

- Это целая традиция германская!

- Эта идея… мы все были единой системой при Николае Первом. Россия, Австрия и Пруссия. Кстати, у нас многие наши патриоты говорят не задумываясь – давайте забудем «совок» и вернемся к традициям Российской империи. Я говорю – ребята, очень хорошо, а вы себе представляете, что такое Российская империя? Это государства с германизированной элитой, с другим по сути этническим составом многих городов. Тогда нам нельзя строить свою память и самосознание на победе в Великой Отечественной войне. У нас должно быть позитивное отношение ко всему германскому. Так вот, в результате Второй мировой войны мы ликвидировали весь этот тысячелетний германский «Дранг нах Остен». Немецкие общины были массово выселены из восточной Европы. Мы снова, как в раннее средневековье, как в 10-11 веках восстановили Польшу, почти в тех же границах, Чехию…

- И где благодарность, теперь хочется спросить?

- Панславизм вот этот наш, он нас, я считаю, губил всегда. Эта наша идеология «ставьте на братьев славян» вместо того, чтобы тогда было договариваться с германским, близким нам миром. Мое мнение, никому его не навязываю, мы, к сожалению, упустили исторический шанс во второй половине 19 века создать свой естественный интеграционный блок с немцами. А немцы, конечно, теперь хотят реванша и не считают итоги 1945 года вечными.