Проекты будущего: названы победители научных конкурсов Фонда Андрея Мельниченко

Фото: пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко

В этом году ДНК, в котором принимают участие школьники и студенты техникумов и колледжей, стал юбилейным и рекордным: конкурс собрал более 330 заявок от юных исследователей и изобретателей из 45 регионов страны. К финалу были допущены 25 проектов. В РНК свои работы представляют студенты отечественных вузов. В 2023 году в финал вышли девять проектов.

Работы конкурсантов оценивало жюри под председательством члена-корреспондента РАН Константина Жижина. В состав комиссии вошли ведущие эксперты в области естественных наук, инженерии и IT-сферы.

По итогам ДНК-2023 лучшим проектом была признана «Система интерактивного обучения проектированию нейросетей» кемеровских школьников Артема Антончикова и Вячеслава Чертана (ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм»). Программное обеспечение позволяет обучить основам проектирования нейронных сетей при помощи методики блочного программирования. На реализацию проекта юные изобретатели получили миллион рублей.

Золотую медаль ДНК-2023 в номинации «Инженерные проекты с предоставлением макетов или моделей, действующих на разных физических принципах» завоевал Кирилл Баринов (Региональный школьный технопарк, г. Астрахань) с «Разработкой компактного прибора для помощи в подавлении первичных (нервных) тиков на основе использования Arduino UNO». Прибор, созданный юным инженером, позволяет избавиться от нервных тиков. С помощью разработки корректируются патологические нервные связи, у человека формируется определенный рефлекс, который снижает интенсивность и характер нервных тиков. Это возможно благодаря явлению нейропластичности человеческого мозга, который способен утрачивать ненужные и создавать новые нейронные связи.

Второе место в номинации «Инженерные проекты с предоставлением макетов или моделей, действующих на разных физических принципах» разделили проекты «GloveSense» Игоря Мазуро, Дмитрия Максименко, Артема Перкова (ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», г. Кемерово) и «Электронная трансмиссия для велосипеда» Михаила Ярцева (ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. Бийск). А обладателями бронзовых медалей в этой номинации стали Савелий Сидоров, Степан Тимченко, Кирилл Быстрицкий (ЦДНИТТ «Наследники Ползунова», г. Барнаул) с «Системой удаленной подводной связи» и Вячеслав Визило (ЦДНИТТ «Трамплин», г. Ленинск-Кузнецкий) с «Системой контроля состояния монорельсовых дорог на угольных шахтах «Monorail Eye».

В номинации «Исследовательские проекты» второе место заняли Юрий Жарков (ЦДНИТТ «Наследники Ползунова, г. Бийск) и Егор Семенов (ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм», г. Кемерово) с проектом «Выделение редкоземельных элементов из отработанных неодимовых магнитов». А почетное третье место присудили работе «Создание материала для устранения последствий термических производственных травм» Ивана Тесленко (ЦДНИТТ, г. Киселевск). Это исследование направлено на разработку материала, позволяющего проводить процесс лечения термических производственных травм эффективнее, чем существующие аналоги. Созданный Иваном материал не требует снятия, растворяется на ране, оставляя лекарственные препараты, что ускоряет процесс лечения и снижает потери от временной нетрудоспособности работника.

В РНК-2023 победил проект «Scenery Vision: AI-копирайтер» Бориса Козака (СПбПУ), Михаила Лузина (КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева), Ильи Дановского (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Артема Санникова (МГТУ им. Н. Э. Баумана), Вадима Санникова (СПбГУ) и Германа Янгалина (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Разработанная платформа упростит бизнесу процесс размещения товаров на маркетплейсах. В планах у ребят доработка проекта: в будущем компании смогут оформить подписку на внедрение технологии и автоматическую генерацию текстов.

Бронзу получили молодые изобретатели Денис Березин и Михаил Герасимов (магистратура КузГТУ, г. Кемерово) с «Разработкой программно-аппаратного комплекса для ускорения процесса создания литьевых форм». Проект основан на автоматизации процесса проектирования пресс-формы для полуавтоматического термопластавтомата, а также ее изготовлении на 3D-принтере из пластика с улучшенными характеристиками.

Победителям и призерам ДНК и РНК-2023 вручили медали, дипломы и денежные призы. Авторы лучших проектов смогут представить свои разработки на международных конкурсах.