Где Валентину жить хорошо: аналитики рассказали, какие квартиры предпочитают мужчины с самым романтичным именем

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С милым рай и в шалаше, а в отдельной квартире все-таки лучше. А если милого зовут Валентин, ему сам святой велел обустроить «шалаш» для любимой. Тем более что значение этого имени — «здоровый, сильный», то есть все задатки для того, чтобы стать каменной стеной супруге, есть.

Вот наши мужчины и стараются: за последние 2 года ипотеку на общую сумму 6 миллиардов рублей взяли 1892 Валентина. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса недвижимости Домклик от Сбера.

Статистика позволила узнать и о том, где предпочитают жить Валентины: 70 процентов из них выбрали для покупки вторичное жилье, еще 30 процентов — квартиру в новостройке.

Кстати, чаще всего тезок покровителя влюбленных (с ипотечной квартирой) можно встретить в Москве и Санкт-Петербурге — там Валентины, соответственно, оформили 151 и 146 жилищных кредитов. Дальше по убыванию — Московская область, Краснодар и Челябинск. А вот в южных регионах — Чечне, Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, а также на Алтае — ни один Валентин за 2 года не взял ипотеку. Похоже, там дефицит мужчин с такими именами.

Кстати, интересная статистика: об инвестициях в жилье чаще всего задумываются Валентины в возрасте чуть за 30. Так, 27% мужчин с таким именем, которые взяли ипотеку в Сбере, не старше 35 лет.