Мальдивы стали обыденностью: Названы курорты, где отдыхают зимой российские туристы

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Несмотря на санкции, многие российские туристы летают на зарубежные пляжные курорты. В первую очередь - в те страны, куда есть прямые авиарейсы.

- Первое место занял Египет в силу его относительной недорговизы. Также в тройке лидеров по итогам зимнего сезона Таиланд и ОАЭ, - назвала самые популярные направления исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Хорошая новость для любителей тайских курортов - Паттайи, Пхукета, Самуи... Отдых в королевстве подешевел на 15% по сравнению с прошлым годом, порадовала Майя Ломидзе. Почему? Таиланд снял ковидные ограничения для въезда. И теперь в самую популярную у россиян страну Юго-Восточной Азии вновь летают прямые рейсы «Аэрофлота». Благодаря им цены и снизились.

Но это если говорить о средних чеках сезона. В пиковые даты цены растут. В том числе на грядущие длинные февральские выходные, четыря дня подряд:

- На февральские выходные по всем направлениям стоимость выросла на 15 - 30%, - признаёт исполнительный директор АТОР.

Впрочем, Египтом, Таем и Дубаем выбор зимниех пляжей не ограничивается.

- Мальдивы стали практически обыденностью, - констатирует Майя Ломидзе. - Тем более что в феврале туры на Мальдивы подешевели, это нормальная сезонная история. Куба, Сейшелы, Венесуэла вошли в десятку наиболее востребованных маршрутов на февраль и март.

Также в топ-10 зимних пляжей - Турция (хотя там сейчас слишком прохладно для купания), Шри-Ланка и Гоа.

У самостоятельных путешественников предпочтения практически те же, поделились с «КП» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. Чаще всего в феврале выбирают Таиланд (на него приходится 21% всех зарубежных поездок), а также Турцию (13%) и Эмираты (5%).

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько платят россияне за отдых на море

Курорт Средний чек за сутки проживания в отеле (учтены гостиницы всех категорий, от самых скромных до 5-звездочных. Цена за номер, не на человека)

Мальдивы 35 200 рублей

ОАЭ 15 350 рублей

Израиль 9900 рублей

Индия 6650 рублей

Турция 5800 рублей

Вьетнам 5600 рублей

Таиланд 4900 рублей

По данным сервиса бронирования Ostrovok.ru.