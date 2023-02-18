В лимузине первого президента СССР Горбачева теснее, чем в авто Путина

Корреспондент «КП» не удержался и сел за руль лимузина «Аурус». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Они все здесь. Большие. Тяжелые. Солидные.

«Гони в Лас-Вегас!» - прохрипел бы уходящий в мир мафиозных грез дон Корлеоне.

«Дави в Букингем!» - выпустил бы клубы сигарного дыма премьер Британии Черчилль.

«В Потсдам!» - бросил бы товарищ Сталин.

На ВДНХ в экспозиции Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне № 53 открылась выставка проектов авто, на которых могли перемещаться первые лица самой большой страны, и те, кто им противостоял.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые машины успели создать. Какие-то остались в проектах...

«Миша» и «Рая»

ЗИЛ-4102, сделанный в двух экземплярах в 1988-м, на заводе прозвали «Миша» и «Рая». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Два ЗИЛа-4102 создали 35 лет назад, и называли их на заводе «Миша» и «Рая» - они предназначались для Михаила и Раисы Горбачевых. До наших времен сохранилась лишь «Рая» - седан цвета кофе с молоком с несущим кузовом, независимой задней подвеской и стеклопластиковыми крышей, полом, капотом. Были тут компьютеризированная система считывания и воспроизведения данных и коробка-автомат, а также климат-контроль и проигрыватель дисков. Внутреннее оформление - странной леопардовой раскраски.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Часть обивки руля - светлый велюр и какая-то грубая кожа, похожая на гофрированный пластик. Места для пассажиров - раза в два меньше, чем в том же «Аурусе». Эта машина имела устаревший двигатель, и на ней официально прервалась история развития легковых автомобилей представительского класса марки «ЗИЛ». А неофициально этим продолжил заниматься Святослав Саакян. Он стал автором зиловских разработок автомобилей представительского класса в 1999 - 2001 годах и «отцом» футуристического концепта «ЛимуЗИЛ».

Концепт «ЛимуЗИЛ» Святослав Саакян делал на рубеже веков, но заказ сверху так и не поступил. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Что это за концепт?

- У авто должны были быть определенные линии. Требовалось выразить стремительность, передать характер. Надо было учесть то, что машина полностью бронирована и закрыта шторками.

- Как это влияет на дизайн?

- Там не нужны ни зеркало заднего вида, ни заднего стекла. Это фактически бронированная капсула. Автомобиль был сделан максимально защищенно. По эстетике он совмещал в себе строгие поверхности и простые, четкие линии.

- Были на стыке 1990-х и 2000-х другие проекты?

- Здесь мы представили проект, который делали с нашей командой в конце 1990-х - начале 2000-х годов. Закончилась работа большим проектом из пластилина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Который...

- ...Не пошел никуда дальше. Но я в своей студии не оставлял эту тему. Мы разработали предложение, которое вы видите на иллюстрации. Все наши проекты остались на бумаге.

- С кем вы работали?

- С братом-близнецом. Мой брат Олег потом еще и поруководил дизайнерским отделом.

- А президент Ельцин в 90-е на чем ездил?

- До того как пересел на «Мерседес» - на «ЗИЛе».

- Почему ваш проект не пошел дальше?

- Завод ЗИЛ тогда уже начал разваливаться. Ну а наши внутренние студийные проекты наткнулись на то, что в те годы особой необходимости в них никто не увидел.

Без лишнего шума

В такой возят Владимира Путина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В «Аурусе» маленький руль и много светлой кожи. Дверь отрезает тебя от внешних звуков. Словно в Судаке нырнул метров на 10. Сзади места в два раза больше, чем у водителя. В такой возят Владимира Путина.

Чем наша машина для лидера страны не похожа на прочие? Спросили об этом Юрия Черненко - директора Центра стиля НАМИ, главного дизайнера и руководителя команды, создавшей облик автомобилей семейства AURUS.

- Когда возникла идея?

- Идеи возникали у многих. Я в 2000-е работал в НАМИ. У нас уже были свои наработки, их мы и показали нашему президенту в 2012-м.

- Речь сразу шла об авто для первых лиц?

- Да, мы предполагали именно линейку «Кортеж». То есть группу транспортных средств, которая могла бы иметь общий единый облик и стать семьей автомобилей для первых лиц государства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Вам не сказали вначале: машина должна быть не хуже, например, чем авто для лидера Германии, не хуже «Майбаха»?

- Мы изучали все аналоги. «Майбах» - только один из них. Есть «Роллс-Ройс», «Бентли»... Мы изучали все эти авто. Но старались сделать лучше.

- Особо ценные породы дерева, дорогие металлы есть в отделке?

- Здесь шпон из дорогих пород дерева. Каких-то особо ценных металлов нет. Просто машина класса люкс. Высшего качества.

- Сами садились за руль?

- Да, но более 20 км в час не разгонялся - ездил по территории института.

- Что было труднее всего?

- Мы разрабатывали группу автомобилей, и все они должны были строиться на единой платформе. Седан, кабриолет, внедорожник, минивэн - а ведь это разные машины.

Хрущев не оценил бы «планетолета»

Эрик Сабо выполнил заказ «Ленфильма» за несколько недель - Голливуд бы обзавидовался! Фото: Канал «Звезда»

Самые футуристические проекты лимузинов, подобные которым мелькают в иллюстрациях к книгам советских фантастов 60-х, мы заметили на стенде с работами автодизайнера Эрика Сабо. Сценарист и режиссер Андрей Крюковский, снимавший Сабо в двух фильмах, рассказал, на чем могли бы ездить - но так и не поехали - Хрущев и Брежнев в 1960-е годы.

- Представить в таких машинах генсека ЦК КПСС трудно...

- В случае с Сабо в начале 1960-х возникла аномалия. 4 года работало художественно-конструкторское бюро, подчинявшееся только Московскому горисполкому. Тогда упразднили министерства. И советская власть обязывала заводы заказывать сторонним организациям дизайн-проекты. Это распространялось на ЗИЛ, АЗЛК, Серпуховской мотозавод и Тульский мотоциклетный заводы. Цель была - «развязать» мозги. Делать то, как бы ты хотел это видеть. Практический выход таких футуристических машин был нулевым. Они были красивы настолько, что в реальности существовать не могли.

- Даже в макете?

- В макете делали. А конечным результатом той истории стал прототип ЗИЛ-114. Его сделали 5 человек за 3 месяца. Из пластилина. В условиях, не соответствующих задаче.

Этот аппарат для «Планеты бурь» смакетировали на ЗИЛе. Фото: Кадр из фильма

- То есть?

- В 30-метровой столовой особняка на улице Жуковского. Где некогда жил сам Николай Жуковский, отец русской авиации. У них даже не было разметочной плиты, при помощи которой отсчитывали размеры - и они натягивали гитарные струны. Те автодизайнеры были стилягами.

- Стиляги делали советский правительственный автомобиль?

- Да... Руководство ЗИЛа взяло этот проект, оплатило, и... положило на полку. И свой вариант 114-го «ЗИЛа» завод разрабатывал 4 года. Причем вот эта зелененькая машинка ну очень похожа на ЗИЛ-114. Ее Эрик Сабо и Эдик Молчанов сделали. И жена Эрика.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такие машины только в фантастических фильмах снимать..

- Однажды Сабо, выпускника Строгановки, и года не проработавшего на ЗИЛе, вызвали в дирекцию. Там сидел режиссер фильма «Планета бурь» (Павел Клушанцев. - Ред.). И говорят: «Эрик, пришел человек с «Ленфильма», и ему нужен то ли планетолет, то ли планетоход». И Сабо за четыре недели сначала сделал макет 1:5, а потом при помощи мастерской ЗИЛа - полноразмерный макет. Который и снимался в фильме.

Посмотрите-ка вон на те две темно-серые машины. Это то, во что превратились к началу 1964-го проекты Сабо. Куратором этой темы (а они хотели предложить это ЗИЛу именно как авто высшего класса) был Юрий Долматовский, величайший дизайнер советский. И эту машину под руководством Долматовского те самые стиляги довели до состояния 1:5. Но приехали товарищи из ЗИЛа, пожали плечами и уехали.

О таких космических авто режиссеру Андрею Крюковскому (на фото) успел рассказать их автор, Эрик Сабо. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Хрущев бы на таком не поехал... Несолидно!

- Да и по технологическим возможностям завод такую машину не сделал бы. А Хрущев прежде всего не воспринял бы ее внешне.

- И нигде в мире такие модели не пошли?

- Концепция вагонного авто высшего класса нигде в мире не была реализована. Это либо осталось в эскизах и макетах, либо реализовалось в авто низших классов в штучных экземплярах. Там было много «болезней». В частности, вынос водителя за переднюю ось. В случае аварии это сильно сокращало его жизнь. И компоновка с мотором сзади - а куда аппаратуру связи девать?

А сначала клепали паровые котлы...

Это - первый советский лимузин для Сталина, сделанный на «Красном путиловце». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первым настоящим советским лимузином, предназначенным для высшего руководства, стал «Ленинград-1» (ЗиС-101). Его выпустили в 1933 году на «Красном путиловце» (который прежде делал трактора и котлы). При объеме двигателя в 5,6 литра он имел мощность в 105 «лошадей» и при весе более чем в две тонны развивал скорость до 115 км в час.

Об этой машине, за основу которой был взят американский «Бьюик» 32-90, рассказал Никита Розанов, завкафедрой «Дизайн средств транспорта» Московской академии имени Строганова.

- В чем особенность первых наших машин для первых лиц?

- Желание сделать своеобразно. Не всегда понимая, для чего именно мы их делаем. Тогда ни перед одним из коллективов, которые разрабатывали подобный автомобиль, детальных задач не ставили. И вряд ли их ставил Сталин. И, кстати, впоследствии, кроме пепельницы, уже в 110-м «сталинском» «ЗиСе» и в «Паккарде-180» никаких идентичных и взаимозаменяемых деталей не было. Когда я в Америке гостил у владельца «Клуба Паккард», тот меня спросил: «У ЗиС-110 можно было двери перевешивать?»

- А можно было?

- Нельзя, конечно! Перед создателями «Ленинграда-1» задача была поставлена такая - чтобы это был абсолютно наш автомобиль. И потому в том числе появилось роскошное красное знамя на капоте... А впервые такой автомобиль использовался как такси-дальнобой.

- В смысле?

- Машина ходила от Большого театра до Симферополя. С ночевкой в Харькове, которая была оплачена в кассе. Ни «Кадиллак», ни «Роллс-Ройс» такого себе позволить не могли. И год или полтора этот «ЗиС» ходил в московском такси, но с измененной обивкой - там был кожзаменитель. И если на сталинском «ЗиСе» была изобретена и построена специальная пневматическая пушка, которая загоняла в обивку гагачий пух, то в варианте для такси этого не было.

- Чем еще «Ленинград-1» отличался от обычных авто?

- Художники здесь особо не работали - тут задача больше стояла перед технологами. В Ленинграде ведь не было школы такой экипажной, как в Москве. Колеса на «Бьюике» были деревянные, артиллерийского типа. И литой обод из чугуна. У нас такого не было в инженерной, технологической культуре. Надо было самим строить. И деревянные колеса заменили на штампованные. Почему оставили стальной бампер - не знаю.

- Импортозамещение было полным?

- Автомобиль был прогрессивный. Но вот стекла отливать где? Фары поначалу были из США - ну не делали их у нас в 1933-м. Только потом построили завод «Автоприбор». Он занимался только фарами и автостеклами.

- Когда такая машина появилась на дорогах - какой был эффект?

- Был испуг - откуда такое чудо свалилось? Почему из Ленинграда, отчего «Красный путиловец», который клепал паровые котлы? Потом попривыкли...

НА ЗАМЕТКУ

Выставка «Дизайн под грифом секретно» в Музее Гаража особого назначения (ГОН) в павильоне 53 на ВДНХ проходит до 16 апреля 2023 года.

Время работы: с 11.00 до 20.00 все дни, кроме понедельника.

Билеты - от 200 до 400 рублей, с посещением всего Музея ГОН - 550 руб. (в выходные - 950 руб.). Льготные билеты - 450 руб. (пенсионеры, ветераны военной службы и ветераны труда, школьники, студенты).