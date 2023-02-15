Актриса мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Юлия Ива: здорово, когда зал поет вместе с тобой!

Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» с большим успехом идет на сцене Театра МДМ. Фото Любови Шеметовой

Премьера мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» прошла в начале декабря и с тех самых пор он идет на сцене Театра МДМ с аншлагами в ежедневном прокате. Хотите смотреть эту романтическую историю о любви, отношениях и музыке на хороших местах? Покупайте билеты заранее, они расходятся, как горячие пирожки.

Одна из актрис мюзикла Юлия Ива, исполняющая роль Кристины, побывала на радио «Комсомольская правда». Мы поговорили о новом спектакле, о мюзиклах вообще и о многом другом.

ЗАЛ ПОЕТ ХОРОМ

- Юля, у вас за плечами множество главных ролей в мюзиклах. Какое впечатление от этой работы?

- Чувство удовольствия, пузырьков шампанского, легкости, азарта. Это какие-то невероятно легкие бурлящие эмоции. Представьте: ты находишься на сцене, и видишь лица людей, которые тебе подпевают, вторят, восторгаются! Когда в конце спектакля в зале вспыхивает множество огоньков (зрители включают фонарики мобильных телефонов - прим ред.), все встают, буквально испытываешь детский восторг. Слезы счастья наворачиваются. В наше время это так необходимо!

- Это единственный мюзикл, на котором начинают подпевать с первой песни?

- Подпевали еще в мюзикле «Красавица и чудовище». Но это Дисней, и там пели лишь отдельные песни.

- Подпевание не сбивает? Не хочется остановиться и сказать: вы фальшивите, мужчина, в третьем ряду…

- Я бы могла так сказать, да. Так, стоп, кто фальшивит? (Смеется). На самом деле это втройне приятно, когда ты видишь людей, уже таких взрослых, в зале же не только молодежь, от души подпевающих. Я сама выросла на песнях группы «Секрет», и одна из любимых песен - «Моя любовь на пятом этаже».

- Юль, некоторые думают, что мюзикл по песням бит-квартета «Секрет» - история, сшитая наскоро белыми нитками…

- О, это совсем не так! Я вам скажу, что наш мудрый музыкальный руководитель Евгений Загот, сделал потрясающие аранжировки на песни «Секрета». Подобный спектакль по известным песням называется джукбокс-мюзикл. Например, джукбокс «Мамма мия» MAMMA MIA! с песнями группы ABBA, положенными на оригинальный сюжет, шел беспрерывно 14 лет на Вестэнде и три сезона в Москве! У нас же, потрясающая романтическая история, в которой есть любовь, музыка, атмосфера 1980-х лет. Показаны квартирники, фарцовщики, вся история перестройки, становления себя. Светлые воспоминания, мне кажется, это то, что сейчас необходимо людям.

Юлия Ива в студии радио «КП». Фото Игоря Баранова

СЦЕНА ЛЕЧИТ

- Сейчас, в сезон простуд. Что делаете, если голос подсядет?

- Ну, я вам скажу, что все новогодние праздники двойники-тройники (2-3 спектакля в день, прим. ред.) я отработала с температурой 39,2. Когда ты выходишь на сцену, забываешь обо всем. Да, это можно считать особенностью артистов, которые болеют своей профессией. Мы настолько любим свое дело, что, когда выходим на сцену, не чувствуем недуга.

- Несколько артистов и драматических, и мюзикловых мне говорили, что, если я в зале видят человека, который сидит с равнодушным видом, азарт появляется его зацепить. Артист поет для него…

- Да, у меня такое тоже случалось не раз. На мюзикле «Шахматы» такие вопросы в глазах видела, и, конечно, таким людям я прямо в глаза пела. Но на этом мюзикле совсем другая история. Здесь всегда удивленные глаза у зрителей. Здесь я выхожу и, как правило, вижу максимальную включенность. И это не может не радовать.

- Юля, «Ничего не бойся, я с тобой» - это больше мужской или женский мюзикл?

- Мужской. Здесь у нас и песни бит-квартета «Секрет», и потрясающий квартет артистов на сцене. Все-таки мужчины у нас сильная сторона. А мы их красивое обрамление.

ФОМЕНКО ПОНРАВИЛОСЬ

- Николай Владимирович (Фоменко - прим. ред.) приходил, смотрел?

- Да, был. Ему очень понравилось, он вышел и говорит: «я никогда бы не подумал, что песня про Арину-балерину, которую я когда-то в армии написал, сейчас в таком свете зазвучит!». И ко мне лично на премьере подошел и сказал «спасибо вам огромное за ваш дуэт «Сидя на крыше». Мне, конечно, было лестно и до слез приятно.

- Давай топ-5 песен любимых бит-квартета «Секрет»?

- Безумно мне нравится «Ленинградское время», просто фанатею от этой песни! Конечно же, «Твой папа был прав», мне кажется, это достаточно сильная песня… Ну и, конечно, «Именины у Кристины» и «Сидя на крыше»…

- С тех самых пор, как у нас появился первый мюзикл, пошли разговоры, что это не наш жанр. Вот оперетта - другое дело!

- И вот мы каждый год доказываем, что это совсем не так. Что мюзикл - это высокий профессиональный уровень, что это драматический, музыкальный, серьезный спектакль. Что артист мюзикла - личность универсальная, одинаково хорошо владеющая вокалом, пластикой, актерским мастерством. Артист должен выйти на сцену и сделать все, чтобы у зрителя открылся рот, и он сказал: «Вау! Вот это да! Вот это уровень, вот это спектакль!». И совершенно неважно, выходишь ли ты в мюзикле «Три поросенка», или поешь в «Ничего не бойся, я с тобой».

- Я знаю две категории актеров, первые - живчики на сцене, а занавес закрылся – и все, как будто из них воздух весь выпустили…

- Есть такое. А бывает, наоборот, занавес закрылся, а он продолжает жить жизнью героя, вот он уже домой приехал, в ванну пошел, и только там из него вся эта роль вышла, наконец. У меня по-другому, «я сохраняюсь» и быстро переключаюсь. Со мной за кулисами начиная с пяти месяцев моя дочь Доминика. Между спектаклями мы делаем уроки, рядом бегают наши той-терьеры. Доминика меня контролирует: «Ты почему еще не на саунд-чеке? Мама, уже начало спектакля, ты почему еще не докрашена и не переодета?» Я говорю: «Подожди, надо вот это сделать, вот то. Пошли, музыку сделаем, у тебя же завтра фортепиано»… Или говорю ей: «Я иду играть сцену, выхожу, и мы с тобой будем делать «Окружающий мир».

- Дочь же тоже актрисой хочет быть?

- Она уже со мной играет в «Стилягах» в Театре Наций, да. Исполняет роль Ленки.

- Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» может поехать по стране?

- Почему нет? Мне кажется, когда-нибудь это может стать возможным. Вопрос в том, как сделать какие-то компактные декорации.