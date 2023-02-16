Письма из будущего, тайный прибор в Ватикане и кротовые норы: невероятные истории о встречах с гостями из будущего

Фото: кадр из фильма

Всемирно известный научный блогер под ником Action Lab пошел на дерзкий эксперимент. Он назначил встречу путешественникам во времени. Опыт проходил еще летом, но видео блогер решился выложить лишь недавно. На скачущих кадрах мы наблюдаем чьи-то ноги во вполне современных кроссовках – и, видимо, это и есть ребята из будущего (еще и на велосипедах, как тоже можно рассмотреть). Блогер говорит, что гарантировал участникам вечеринки полную анонимность, поэтому рассказать о деталях сходки пока не готов. Вообще он, похоже, сам немного стесняется своей затеи. Action Lab (Джеймс Оргилл на самом деле, доктор физики и химии) известен исключительно глубокими роликами, по которым можно учить студентов (и учат). Что его в желтуху-то понесло? Есть причина.

ХОКИНГ ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ

Идея устроить вечеринку для путешественников во времени принадлежит не кому-нибудь, а великому Стивену Хокингу. В полдень 28 июня 2009 года он украсил свой кабинет воздушными шариками, его помощники натянули транспарант «Привет вам, путешественники во времени», сам Хокинг сидел прямо под транспарантом и ждал. Но никто не пришел. Фото грустного Хокинга на инвалидном кресле рядом с шариками в стиле «Мир кожи в Сокольниках, мы открылись» стало мощнейшим арт-объектом эпохи, похлеще картин Бэнкси, а философы принялись думать, что все это значит. Если путешественников во времени не наблюдается, но физика не запрещает возможность таких путешествий, значить в будущем… никого нет?

Фишка такой вечеринки в том, что Хокинг собирает ее, допустим, сегодня. А приглашение рассылает завтра. В самом деле, если ты – в будущем, тебе все равно, когда будет написано и разослано приглашение. Из своего 2100 года ты видишь, что 29 июня 2009 года чудаковатый профессор зазывает тебя на встречу. Она проходит днем раньше, 28 июня. А тебе-то что? Для тебя все прошедшие моменты – как кадры на кинопленке. Нажимаешь на кнопку, и вот ты в 28 июня.

Хокинг признавался: было жутко понимать, что вечеринка проходит прямо сейчас, но она задумана у тебя в голове, и больше нигде. А вдруг откроется дверь, и кто-то зайдет, словно прочитав твои мысли?

Мурашки по коже шли и у Action Lab. Он назначил встречу на мосту. И когда он шел к центру длинного моста, и вдруг увидел там каких-то парней на великах, чуть не выронил камеру. Вряд ли такие эмоции можно сыграть.

Фото: скриншот с видео

Но – так это были странники, или просто ребята, отдыхавшие в столь странном месте? Блогер хранит интригу. Зато правда начинает открываться немного с другой стороны. Возможно, эти путешественники прямо-таки сидят в нашем времени, а по вечеринкам не ходят, чтобы не палиться.

МАЙСКИЕ ПИСЬМА

1 мая 1981 года в студенческой газете Arizona Daily Wildcat было опубликовано крошечное объявление. Оно было написано китайскими иероглифами, и содержало пожелание вечной жизни Мао Цзэдуну (к тому моменту он уже пять лет, как умер). Конечно, на крошечный блок в разделе «частные объявления» никто не обратил внимания.

Но в августе 1981 года там же появилось объявление уже шумерской клинописью. К этому факту вернемся позже. Так вот, с тех пор фантасмагория с объявлениями продолжается. Иногда аноним выкупает целые полосы. Что там? Да все, что угодно. Какие-то формулы. Чертежи. Цитаты из древних сочинений. Многозначительные надписи вроде «Все только начинается» - и это напоминает затянувшуюся шутку какого-то безумца. Газета малотиражная, Аризона штат суровый, люди в церковь по воскресеньям ходят и дома оружие хранят, им не до мистики. Шум вокруг объявлений поднялся уже в наши дни, когда история утекла в интернет. Шумиха поднялась знатная: ресурс Buzzfeed назвал тайну «самой страшной теорией заговора», а полиция по требованию общественности даже кого-то арестовала (но отпустила).

Во главе расследования стоят Брайан Ханс, который даже одно время работал в этой газетке, чтобы собрать все архивы с объявлениями, и Кейт Весели – эта девушка выдвинула по-женски рациональную теорию, которая на сегодня и признана основной. Она считает, что в 1970-е годы в Университете Аризоны образовался клуб гениев, которые вербуют своих сторонников, подбрасывая шифры через объявления. Кто разгадает – тех принимают в клуб. Объявления и деньги передает в газету некий адвокат, но он сам не знает, кто на него выходит. Как неизвестно, а что там, в клубе гениев? Огромные зарплаты в крупнейших компаниях? Работа на мировое правительство?

Но все может быть намного серьезнее. То, августовское от 1981 года объявление клинописью – помните? В мире есть человек сто, читающих клинопись, и они вам скажут, что в тексте нет ничего примечательного: хозяйственные расчеты тысячелетней давности. Столько-то мешков зерна куплено, столько-то денег уплачено. За исключением одного обстоятельства.

Эта табличка еще не была откопана в 1981 году. Автору объявления попросту неоткуда было ее взять.

В Сети есть сайт, который собирает всю историю этого дела. Кто его ведет, неизвестно. Многие считают, что автор сайта и есть таинственный заказчик объявлений. Если так, вы можете посетить сайт, который ведет реальный путешественник во времени. Сколько их среди нас?

КСТАТИ

Чарли Чаплин сталкивался с пришельцами

Чаплин снимал фильм «Цирк» в 1929 году. Премьера прошла в Лос-Анджелесе и тоже попала на пленку. На кадрах отлично видно, как одна из посетительниц болтает по сотовому. Мобильный есть и на фото 1943 года, и это тоже случайный человек в толпе. Скептики говорят, что так выглядели слуховые аппараты. Человек в современной одежде запечатлен на фото 1941 года в толпе зевак у вновь открытого моста. Историки моды попытались доказать, что ничего такого в его одежде нет, но каждый, кто видит фотографию, думает иначе. Пожалуй, лучше всего документирована история брокера Эндрю Карлссина, который в 2003 году провел несколько супер рисковых сделок на бирже и превратил 800 долларов в 350 млн. Его, как и героя «Волка с Уолл-стрит» арестовала финансовая полиция. На допросе он заявил, что прибыл из будущего и знал все котировки. Куда он делся потом, непонятно.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Хоть одним глазком

В Ватикане якобы хранится Хроновизор – прибор, позволяющий смотреть на прошлое и будущее, но не бывать там. История получила огласку, когда некий сотрудник Ватикана опубликовал поразительно достоверные фото Христа на Голгофе. Ватикан никогда не комментировал такие слухи. Многие продолжают верить, что прибор существует.

ВАЖНО

А что говорит физика?

Если вы всерьез займетесь квантовой механикой и изучите так называемые диаграммы Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана, вы с удивлением узнаете, что для физики нет ни прошлого, ни будущего, и элементарные частицы скачут туда-сюда. Считается, что для макрообъектов (людей, фотоаппаратов) такой путь закрыт. Но для нас есть «кротовые норы» - своего роди туннели в пространстве-времени, через которые можно мгновенно перемещаться куда угодно, и вдаль, и по календарю. Недавно были сообщения, что физики получили такое состояние в лаборатории, правда, опять же для элементарных частиц. Словом, физики давно оперируют с временем вольно, но как построить машину времени, пока не знают.

ВОПРОС РЕБРОМ

А как же «парадокс бабочки»?

Мы все помним: оказавшись в прошлом, нельзя даже бабочку раздавить, изменишь будущее. Так – в рассказе Рея Бредбери «И грянул гром», и ведь это логично? Обрадуем оптимистов: физики знают, что так это не работает. Каждый момент времени – не механическая сумма всего, что было до, а некая квантовая суперпозиция, или сумма вероятностей. Особенность такой суперпозиции в том, что что-либо изменить в ней практически невозможно. Если вы попадете в 1933 год и убьете Гитлера, то, вернувшись, с удивлением узнаете, что он таки напал на СССР. А вариант истории с убитым Гитлером плавно переместится в, грубо говоря, другое измерение, и этот сценарий не будет реализован в нашей реальности.