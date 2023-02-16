ВШЭ: Наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%)

Высшая школа экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ подготовила аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высшая школа экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ подготовила аналитический доклад «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра». Авторы исследования определяют импортозамещение как «выращивание отечественных производств, способных полностью или частично заменить импортные товары отечественной продукцией со схожим функционалом, что сопровождается изменением товарной структуры импорта».

Россия проводит политику импортозамещения уже около 15 лет и смогла существенно сократить долю импорта по многим позициям. В последние годы использование импорта в промышленном комплексе России не превышало 40%. Это значительно ниже, чем у Канады, Нидерландов, Польши, Австралии, Германии, Саудовской Аравии и ряда других крупных экономик, и примерно на одном уровне с США и Индией.

При этом в отдельных секторах отечественной экономики зависимость от импорта все еще остается критической. В условиях санкционного давления политика импортозамещения должна учитывать необходимость обеспечения технологического суверенитета при сохранении открытости экономики и переориентации на рынки дружественных стран - подчеркивают эксперты.

Мир пережил как минимум две глобальные волны, когда многие страны брали курс на отечественное: первая началась в 50-х годах прошлого века, а вторая — после кризиса 2008–2009 годов, отмечается в докладе. Первая волна была связана с преодолением послевоенных проблем, вторая — с процессами возвращения (решоринга, или бэкшоринга) производств в национальные экономики.

В России политика импортозамещения проводилась в советское время, а затем она вернулась в повестку с начала 2000-х годов. В числе антикризисных мер в 2009 году правительство ввело различные преференции производителям отдельных отраслей при госзакупках, приняло защитные меры таможенно-тарифной политики и т.д.

В докладе отмечается, что в большинстве отраслей российской экономики за последние годы произошел рост обеспеченности отечественной продукцией, наиболее существенный — в машиностроении для пищевой промышленности, сельскохозяйственном и тяжелом машиностроении.

В мероприятии приняли участие директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв, а также представители крупнейших отечественных компаний и холдингов.

Первый заместитель генерального директора "Трансмашхолдинга" Александр Морозов:

«Трансмашхолдинг» идет в унисон с политикой Минпромторга. Нужно создать базовый НИОКР - инструмент, который буде позволять поддерживать инвестиции в разработки, потом инвестиции в основные фонды. Потом, соответственно, реализацию на внутреннем рынке и экспорт - это принципиально важная история, даже сейчас. При этом тоже важно, что МПТ не просто поддерживает все проекты НИОКР, оно выделяет критические технологии. И перечень критических технологий – это важный инструмент, который уже есть в МПТ. Самое главное для машиностроения – когда производитель сложной техники, в которой участвует огромное количество отраслей: и микроэлектроника, и производители металлических изделий, химия, пластик, датчики, чего только нет в современном локомотиве, он полностью «умный»; начинаем производить новую технику, мы задаем тон нашим поставщикам 2, 3, 4 уровня – у всех появляется спрос. Все начинают работать в этом направлении, делать свои высокотехнологические продуты».

«Когда мы говорим об импортозамещении, мы говорим о вопросах, связанных с реализацией НИОКРОВСКИх задач, инвестиций, борьбы за рынок. Мы сегодня испытываем очень большую потребность, и это серьезная проблема, с точки зрения инжиниринговых кадров. Инженеры – это самое узкое место у разработчиков, и в мире тоже. Нам нужно сегодня, может быть в рамках кластерной инвестиционной платформы, возможно, модернизировать механизм кластеров, создавать специальные условия, в первую очередь, для инженеров На ближайшее время – все работы связанные с импортозамещением, с НИОКР, будут четко упираться в человеческий ресурс. Это самое главное и прямо скажем больная тема. Мы видим это на перспективе 5-7 лет. Вопрос не в оборудовании, которые мы научимся делать, вопрос в мозгах, которые должны будут осваивать новые технологии, опережающим образом формировать новое программные обеспечение, задавать задачи в области цифровизации. На этот вопрос нужно обратить внимание. Надеюсь не только Минпромторг, но и Минэкономразвития в рамках кластерного подхода будут формировать условия для привлечения и развития этого потенциала».