Sitronics Group представила космические аппараты, которые запустят на орбиту в рамках проекта «Тоже герои»

Цель проекта - отдать дань памяти людям, посвятившим жизнь космосу, чьей мечте не суждено было осуществиться.

В этом году Sitronics Group выведет на орбиту спутники, которые сформируют собственные группировки компании для сервиса автоматической идентификации судов (АИС) и оптического дистанционного зондирования Земли высокого разрешения. На корпуса первых 9 спутников нанесены таблички в рамках проекта «Тоже герои» в честь космонавтов, которые после долгих лет подготовки так и не полетели в космос.

«Эти космонавты уже вписали себя в историю покорения космоса, а наш проект призван это подчеркнуть, - говорит автор проекта «Тоже герои» Максим Бобров. – Один из спутников посвящен памяти всем не полетевшим космонавтам Первого, Гагаринского отряда. Еще 8 спутников названы в честь не слетавших космонавтов-героев, выбранных специальной комиссией. Все они внесли большой вклад в развитие отечественной космонавтики».

«Мы готовим массовый запуск группировки АИС – это сверхкомпактные спутники для независимого мониторинга водного пространства и судоходства на Северном морском пути и в Мировом океане. Сейчас у нас уже готовы для запуска 12 аппаратов, в полностью развернутом виде эта группировка составит порядка 70 спутников. Вторая часть аппаратов – оптические спутники дистанционного зондирования Земли с разрешением 2,5 метра. С ближайшим запуском будет первый такой аппарат и до конца года - еще порядка 6. Мы будем наращивать эту группировку в следующем году. Таким образом, проект «Тоже герои» сможет развиваться для того, чтобы увековечить память легендарных людей космической отрасли», - рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Именные спутники посвящены следующим не побывавшим на орбите космонавтам: Сергей Николаевич Анохин, Виктор Мартынович Чиркин, Юрий Петрович Шеффер, Александр Владимирович Щукин, Михаил Николаевич Бурдаев, Георгий Петрович Катыс, Лев Николаевич Смиренный, Владимир Григорьевич Фартушный.

Всего за историю отечественной космонавтики на орбите побывало 130 человек. Но еще около полусотни из зачисленных в отряды космонавтов так и не полетели. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатор проекта – креативное агентство Dobro Agency. Sitronics Group и входящая в нее частная космическая компания «Спутникс» - партнеры проекта в рамках ESG-повестки корпорации АФК «Система».

Также в рамках проекта будет создана и размещена на сайте-мемориале скульптурная композиция в формате виртуального интерактивного 3D-памятника, сняты документальные видеоролики о героях проекта.

Справки:

«СПУТНИКС» (входит в Sitronics Group) - российская частная космическая компания, специализирующаяся на разработке высокотехнологичных спутниковых компонентов и технологий для космических аппаратов, а также сервисов на их основе. В первую очередь речь идет о спутниках для работы системы АИС, аппаратах для оптического и радарного дистанционного зондирования Земли высокого и сверхвысокого разрешения и всепогодной съемки.

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Подробнее: www.sitronics.com.