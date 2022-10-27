Это не вы «какая-то не такая», это материнство - трудный путь: благотворительный фонд «Быть мамой» помогает женщинам справиться с выгоранием

Фото: предоставлено фондом "Быть мамой"

«Даже один ребенок может забирать все время и силы настолько, что ты теряешь себя, забываешь про собственные желания и собственную жизнь». Екатерина Мисири, 32 года, ребенку 3 года.

«В какой-то момент я поняла, что внутри у меня вообще ничего: ни радости от встречи с мужем, ни даже каких-то негативных чувств среди дня. Меня не интересовало ничего». Мария Кононова, 30 лет, двое сыновей — 2 и 4 года.

«Все, что я чувствовала, — это усталость. Никаких эмоций, желаний — просто устала и все. Я осознала, что живу на пределе возможностей и встаю по утрам просто потому, что надо». Анастасия, 37 лет, ребенку 9 лет.

Мамы, чьи слова вы прочитали выше, — участницы проекта «Ты в порядке» фонда «Быть мамой». Екатерина Мисири пришла на очную встречу группы поддержки проекта, когда пыталась справиться с выгоранием. Другая участница встреч — Татьяна Мальцева — вспоминает, что к тому моменту поняла: она дошла до предела морального истощения, одиночества и непонимания со стороны близких.

Проект помощи мамам «Ты в порядке» благотворительного фонда «Быть мамой» начался именно с темы выгорания, отмечает директор фонда Елена Иванова:

«Когда в 2018 году зарождался проект, про материнское выгорание мало кто знал. Наши психологи углубились в тему, прошли обучение в западных институтах психологии — и мы начали вести просветительскую работу».

Основной задачей проекта была и остается дестигматизация материнства. В фонде уверены: говорить о том, что материнство может оказаться для многих очень трудным, что этого не надо стыдиться — чрезвычайно важно. Ведь только признав сложные чувства, с ними можно работать. А материнское выгорание — актуальная проблема, которая требует внимания общества, но о которой часто не догадываются даже сами мамы.

Пусть маму услышат

«Я не понимала, что мне нужна поддержка, — говорит участница группового психологического тренинга Мария Сабирова. — Думала, что я плохо стараюсь: все же справляются — почему я-то не могу, ведь у меня ребенок один, а не два-три, как у других».

Удивительно: абсолютно у каждого человека на планете есть мама — при этом до сих пор об их настоящих чувствах и потребностях у многих весьма смутные представления. В фонде «Быть мамой» не стали гадать — спросили напрямую: «Мамы, что вы чувствуете? Какой поддержки вам не хватает?».

«Мамы начали нам отвечать — и мы услышали их голос, — говорит Елена Иванова. — В нем было много боли, чувства вины, одиночества. Мы отреагировали на эту боль и предложили мамам групповые тренинги для работы с выгоранием, криком и раздражением. Позже мы поняли, что мамы нуждаются и в индивидуальной профессиональной помощи — так появилась Служба поддержки уставших мам».

Сейчас в рамках проекта «Ты в порядке» каждая мама может получить одну бесплатную онлайн-консультацию психолога. Цель встречи — выслушать маму, дать ей максимум поддержки, валидизировать ее чувства, объяснить, что происходит, и определить стратегию работы.

«Мне иногда хочется кричать: “Пожалуйста, меньше осуждения!”»

Психологи уверяют: нет "правильных" и "неправильных" чувств — все они нормальны. Именно за этим приходят в проект уставшие мамы: получить заверения в том, что с ними все в порядке.

«Мне нужно было слышать, что я все делаю хорошо, что я могу уставать — и это нормально, что я могу нуждаться в помощи — и это нормально, что я могу не успевать все — и это нормально. И главное, что я не одна такая». Надежда Трапизонян, 41 год, трое погодок — 6, 7, 8 лет.

Это только на словах кажется простым — признать, что мама имеет право быть неидеальной, успевать не все, уставать и злиться. На деле это часто стоит больших внутренних усилий — в том числе потому, что материнский труд до сих пор воспринимается как нечто естественное и само собой разумеющееся, а значит, не особо сложное. Но это, безусловно, не так.

Вы в порядке

Служба поддержки «Ты в порядке» развивалась в то время, когда мир был сплочен в борьбе с ковидом — именно тогда в проект пришло много новых психологов-волонтеров, которые до сих пор работают в фонде. В 2021 году фонд выиграл первый грантовый конкурс.

«Благодаря ему, — говорит директор фонда, — мы смогли организовать группы поддержки для мам, провести конференцию для специалистов в сфере выгорания и записать подкасты о материнстве. Сейчас мы видим, как на глазах меняется отношение общества к мамам. Это вдохновляет и радует».

Но главное — как меняется отношение мам к самим себе, как бережно они начинают относиться к своему состоянию, ценить себя и свой труд, учатся просить о помощи — и избавляются от чувства вины.

«Я стала больше понимать себя, замечать свои потребности и пытаться их удовлетворять. Стала относиться к себе более дружелюбно и сострадательно, заботиться и думать о себе». Евгения, 45 лет, двое детей 9 и 19 лет.

«Проект дал мне опору и показал, что я не одинока в своих переживаниях и уязвимости». Анастасия, трое детей 4, 7 и 10 лет.

«Поменялось ощущение от практик, исчезло чувства страха и плохой мамы». Татьяна Мальцева, 28 лет, сыновья-близнецы, 3 года.

Проект «Ты в порядке» продолжает свою работу: сейчас в Службе поддержки 15 специалистов, которые проводят бесплатные психологические консультации для мам. Фонд «Быть мамой» выступает на разных площадках и продолжает разговаривать с мамами. За все время работы они помогли уже более 1000 женщинам.