Опубликована архитектура программа Первого Российского винодельческого форума

Опубликована архитектура деловой программы Первого Российского винодельческого форума, который пройдет 24-25 ноября 2022 года в Москве на площадке отеля Radisson Collection. Главная тема форума – «Новая эра российского виноделия».

Программа мероприятий охватывает несколько дискуссионных площадок и включает в себя около 20 мероприятий. Российские эксперты, ученые, представители бизнеса и регуляторов рынка обсудят широкий круг вопросов развития российского виноградарства и виноделия: логистику, дистрибуцию и ритейл, продвижение российского вина на внутреннем и международном рынках, кадровые и правовые аспекты работы винодельческой отрасли. Отдельные сессии будут касаться вопросов поддержки винного туризма, адаптации инструментов торговли винной продукцией к требованиям рынка, роли науки в развитии технологий виноделия.

Откроет работу форума пленарное заседание «Российское виноделие – новая орбита», посвященное новому витку развития отрасли в текущих условиях внешних и внутренних вызовов. Принятые меры государственной поддержки и стратегия регулирования индустрии, в основе которой впервые положен комплексный научный подход, направленный на развитие собственной уникальной производственной и кадровой базы, станут ключевыми вопросами дискуссии.

В стартовый день Форума состоится Саммит виноградарей и виноделов России. Участники мероприятия обсудят стратегию повышения качества отечественного вина, инструменты информационной поддержки российских виноделов и развитие винодельческой отрасли в целом. Кроме того, на полях Первого Российского винодельческого форума состоится презентация Национального каталога качественных российских вин - «Винного гида» Роскачества. Во время работы мероприятия будет действовать экспозиция российских производителей вина,на которой пройдут дегустации и мастер-классы от ведущих виноделов, а эксперты поделятся уникальным опытом работы с российской винной продукцией в индустрии гостеприимства и ритейле.

«Уникальное положение России, разнообразие ее климатических природных зон создают большой потенциал для развития отечественного виноделия. Некогда богатая традициями отрасль сейчас, как никогда, требует государственного и инвестиционного участия. Площадка Форума даст возможность для систематизации уже имеющихся знаний и наработок в производстве сырья и готового винного продукта, продвижении и дистрибуции, а также позволит создать дорожную карту развития независимого и уникального игрока на мировом рынке», - говорит председатель Правления Ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев.

Сегодня Россия — самая бурно развивающаяся страна в мире в области виноделия. Последние десять лет идет бурный рост отрасли: в 2013 году в стране было примерно 300 марок вин, а сейчас их более 2500, число лицензированных виноделен составляло около 15, теперь только в Краснодарском крае их число приближается к 100.

«Краеугольным камнем для развития сельского хозяйства и виноградарства, как его направления, является наука — микробиология, генетика, — уверен президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. – Разработка и внедрение новых технологий выращивания и сохранности винограда позволит в ближайшей перспективе значительно нарастить объемы производства качественного вина и заместить продукцию западных игроков, которые ушли с рынка».

Первый винодельческий форум – профессиональная площадка для диалога всех участников отрасли. Мероприятие призвано стать эффективным инструментом для поиска ключевых точек роста и развития виноделия и виноградарства в России.

Организаторами мероприятия выступают Фонд Росконгресс, НИЦ «Курчатовский институт» и ФСРО АВВР при поддержке Правительства РФ. Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавила Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, ее заместителями в организационном комитете Форума стали советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, председатель Правления Ассоциации «ФСРО виноградарей и виноделов России» Дмитрий Киселев, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Регистрация участников открыта на официальном сайте Форума.