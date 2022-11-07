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Национальные проекты России7 ноября 2022 12:10

Цифровой код: как вести себя в Сети

Далеко не все встречающиеся нам в интернет-пространстве приходят с добрыми намерениями. Но если знать и соблюдать простые и эффективные правила кибербезопасности, проблем можно избежать
Лилия СОКОЛЬНИКОВА
Достаточно одного неосторожного клика, чтобы лишиться накоплений или открыть мошенникам тайны личной переписки.

Достаточно одного неосторожного клика, чтобы лишиться накоплений или открыть мошенникам тайны личной переписки.

Фото: Shutterstock

В интернете мы работаем и общаемся с друзьями, оплачиваем счета и смотрим кино, оформляем документы и выбираем, куда поехать в отпуск, заказываем пиццу и узнаем оценки ребенка. Проще сказать, активно делимся информацией о себе в Cети - указываем имя, вводим номер телефона, данные паспорта или банковской карты, однако риск того, что сведения попадут в нечестные руки, велик.

Как и в реальной жизни, далеко не все знакомые и тем более незнакомые люди, встречающиеся нам в интернет-пространстве, приходят с добрыми намерениями. Однако если знать и соблюдать простые и эффективные правила кибербезопасности, проблем можно избежать. А познакомиться с этими правилами поможет Всероссийская программа кибергигиены, которую Минцифры России запустило по национальному проекту «Цифровая экономика». Программа рассчитана на три года и направлена на формирование у граждан безопасного поведения в интернете.

Помимо образовательных блоков, она также включает проведение всероссийского мониторинга уровня грамотности граждан по вопросам информационной безопасности. Результаты исследования позволят определить, с какими цифровыми угрозами люди сталкиваются чаще всего в зависимости от их возраста и привычек. Эта информация ляжет в основу проектов, чтобы интернет-пользователи узнали о наиболее актуальных для них угрозах и научились противостоять им. Доступ к первым проектам программы уже открыт для участников по всей стране.

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ УГРОЗУ

Кибербуллинг, или травля в интернете, - это оскорбления и угрозы в социальных сетях и мессенджерах. И проблема эта гораздо масштабнее, чем кажется. А последствия кибербуллинга для детей сравнимы с реальной травлей - вплоть до депрессии и проблем с учебой.

Основная идея проекта «Кибербуллинг» - объяснить детям и подросткам, что такое кибербуллинг и как правильно себя вести, если стали жертвой или свидетелем травли. Авторы проекта разработали специальные стикерпаки для оригинального ответа агрессору. А популярные блогеры рассказывают на своем примере, как справились с травлей в сети.

- Мы считаем очень важным запуск проекта по кибербуллингу и надеемся, что он позволит повысить грамотность подростков в цифровой среде и снизить эффективность травли с использованием цифровых технологий, - считает проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЕРВОЕ, С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЕМ ОБУЧЕНИЕ, - БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

- Интернетом дети пользуются всегда, очень редкий школьник не сидит в телефоне на переменах. Они чувствуют себя неотделимыми от интернета и не всегда понимают, где граница между обыкновенной жизнью и жизнью в Сети, - делится своим опытом педагог дополнительного образования, куратор медиаклассов московской школы № 1517 Екатерина Ощепкова. - Мы часто видим, как на детской площадке мама разговаривает по телефону, а рядом ребенок играет на планшете. Родители дают гаджеты детям для развлечения, не понимая, что так формируется образ жизни в интернете.

Уроки медиаграмотности и безопасности в интернете надо вводить с раннего детства. Первое, с чего мы начинаем обучение, - это безопасность в Сети. Говорим о самых базовых темах: как защищать личные данные в интернете, как этично общаться и даже просто о том, что верить на слово в интернете никому нельзя. Личные данные дети сообщают очень легко, в большинстве случаев их даже не приходится спрашивать - они сами могут разместить данные о родителях и о себе в соцсетях.

По моему опыту, как минимум каждый второй подросток, у которого есть личные деньги и тем более своя банковская карта, попадал на мошенников. Чаще всего - на продажах и покупках в соцсетях: договариваются о каких-то брендовых вещах, переводят деньги, а дальше им никто не отвечает.

Надо показывать, как это работает, чтобы дети понимали, какая информация о них видна другим людям в интернете, как их можно вычислить через друзей по соцсетям и комментариям.

Может показаться, что это очевидные вещи, но на самом деле нет. О них обязательно нужно говорить, и делать это нужно в школе, так как редко в какой семье учат детей кибербезопасности. Обычно об этом рассказывают учителя информатики или педагоги дополнительного образования.

Для взрослых, конечно, тоже важны знания о безопасности в Сети - их как раз и призваны дать новый раздел на «Госуслугах» и другие программы федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».

- Взрослые люди в интернете - мигранты. А дети уже аборигены и иногда разбираются в нем лучше, - считает Екатерина Ощепкова. - Как-то я наблюдала, как пятиклассник подсказывал маме, чтобы она не вводила данные банковской карты, так как сайт небезопасный. Просвещение должно быть обязательно и для взрослых, и для пенсионеров в том числе - к сожалению, пожилые люди первыми попадаются на уловки мошенников.

Национальные проекты: Цифровая экономика