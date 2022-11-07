Цифровой код: как вести себя в Сети

Достаточно одного неосторожного клика, чтобы лишиться накоплений или открыть мошенникам тайны личной переписки. Фото: Shutterstock

В интернете мы работаем и общаемся с друзьями, оплачиваем счета и смотрим кино, оформляем документы и выбираем, куда поехать в отпуск, заказываем пиццу и узнаем оценки ребенка. Проще сказать, активно делимся информацией о себе в Cети - указываем имя, вводим номер телефона, данные паспорта или банковской карты, однако риск того, что сведения попадут в нечестные руки, велик.

Как и в реальной жизни, далеко не все знакомые и тем более незнакомые люди, встречающиеся нам в интернет-пространстве, приходят с добрыми намерениями. Однако если знать и соблюдать простые и эффективные правила кибербезопасности, проблем можно избежать. А познакомиться с этими правилами поможет Всероссийская программа кибергигиены, которую Минцифры России запустило по национальному проекту «Цифровая экономика». Программа рассчитана на три года и направлена на формирование у граждан безопасного поведения в интернете.

Помимо образовательных блоков, она также включает проведение всероссийского мониторинга уровня грамотности граждан по вопросам информационной безопасности. Результаты исследования позволят определить, с какими цифровыми угрозами люди сталкиваются чаще всего в зависимости от их возраста и привычек. Эта информация ляжет в основу проектов, чтобы интернет-пользователи узнали о наиболее актуальных для них угрозах и научились противостоять им. Доступ к первым проектам программы уже открыт для участников по всей стране.

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ УГРОЗУ

Кибербуллинг, или травля в интернете, - это оскорбления и угрозы в социальных сетях и мессенджерах. И проблема эта гораздо масштабнее, чем кажется. А последствия кибербуллинга для детей сравнимы с реальной травлей - вплоть до депрессии и проблем с учебой.

Основная идея проекта «Кибербуллинг» - объяснить детям и подросткам, что такое кибербуллинг и как правильно себя вести, если стали жертвой или свидетелем травли. Авторы проекта разработали специальные стикерпаки для оригинального ответа агрессору. А популярные блогеры рассказывают на своем примере, как справились с травлей в сети.

- Мы считаем очень важным запуск проекта по кибербуллингу и надеемся, что он позволит повысить грамотность подростков в цифровой среде и снизить эффективность травли с использованием цифровых технологий, - считает проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича Антон Зарубин.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПЕРВОЕ, С ЧЕГО МЫ НАЧИНАЕМ ОБУЧЕНИЕ, - БЕЗОПАСНОСТЬ В СЕТИ

- Интернетом дети пользуются всегда, очень редкий школьник не сидит в телефоне на переменах. Они чувствуют себя неотделимыми от интернета и не всегда понимают, где граница между обыкновенной жизнью и жизнью в Сети, - делится своим опытом педагог дополнительного образования, куратор медиаклассов московской школы № 1517 Екатерина Ощепкова. - Мы часто видим, как на детской площадке мама разговаривает по телефону, а рядом ребенок играет на планшете. Родители дают гаджеты детям для развлечения, не понимая, что так формируется образ жизни в интернете.

Уроки медиаграмотности и безопасности в интернете надо вводить с раннего детства. Первое, с чего мы начинаем обучение, - это безопасность в Сети. Говорим о самых базовых темах: как защищать личные данные в интернете, как этично общаться и даже просто о том, что верить на слово в интернете никому нельзя. Личные данные дети сообщают очень легко, в большинстве случаев их даже не приходится спрашивать - они сами могут разместить данные о родителях и о себе в соцсетях.

По моему опыту, как минимум каждый второй подросток, у которого есть личные деньги и тем более своя банковская карта, попадал на мошенников. Чаще всего - на продажах и покупках в соцсетях: договариваются о каких-то брендовых вещах, переводят деньги, а дальше им никто не отвечает.

Надо показывать, как это работает, чтобы дети понимали, какая информация о них видна другим людям в интернете, как их можно вычислить через друзей по соцсетям и комментариям.

Может показаться, что это очевидные вещи, но на самом деле нет. О них обязательно нужно говорить, и делать это нужно в школе, так как редко в какой семье учат детей кибербезопасности. Обычно об этом рассказывают учителя информатики или педагоги дополнительного образования.

Для взрослых, конечно, тоже важны знания о безопасности в Сети - их как раз и призваны дать новый раздел на «Госуслугах» и другие программы федерального проекта «Информационная безопасность» нацпроекта «Цифровая экономика».

- Взрослые люди в интернете - мигранты. А дети уже аборигены и иногда разбираются в нем лучше, - считает Екатерина Ощепкова. - Как-то я наблюдала, как пятиклассник подсказывал маме, чтобы она не вводила данные банковской карты, так как сайт небезопасный. Просвещение должно быть обязательно и для взрослых, и для пенсионеров в том числе - к сожалению, пожилые люди первыми попадаются на уловки мошенников.