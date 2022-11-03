Названы семь опасных признаков, когда боль в горле говорит о серьезной болезни

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Сейчас, в период осеннего разгула ОРВИ и коронавируса, красным горлом уже никого не удивишь. Конечно, если вместе с горлом у вас есть насморк, слабость, кашель, температура и прочие проявления ОРВИ, то в 99% это именно инфекция. Но порой случается, что горло болит просто так и очень долго. А это уже серьезно.

Профессор, академик РАН, заслуженный врач РФ, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказывает о современных возможностях профилактической медицины и науки в своем тг-канале. Вот какие неожиданные причины казалось бы банальной боли в горле она описывает.

Пойдем от самых распространенных.

1. Бактериальная ангина.

Часто случается после того, как вы уже избавились от вируса.

«Около трети случаев боли в горле у детей и 25% у взрослых вызвано бактериальной инфекцией, в основном стрептококковой», - объясняет Оксана Драпкина.

Может повысится температура (иногда выше 38°C), на миндалинах скапливается гной, увеличиваются лимфоузлы.

Эта инфекция опасна своими осложнениями, которые могут затрагивать сердце, суставы и головной мозг. В этом случае врач назначает лечение антибиотиками.

2. Болезнь желудка.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — заболевание, при котором кислое содержимое желудка забрасывается в пищевод. Из-за этого раздражается, краснеет и болит горло. Но кроме этого, человек ощущает изжогу, дискомфорт в груди и кислый привкус во рту.

Чаще всего такое случается у беременных женщин, курильщиков и людей с ожирением. Могут помочь поднятие изголовья кровати (повыше подушки), прием антацидов. Отказаться от сигарет и похудеть тоже не помешает.

3. Аллергия на пыльцу, пылевых клещей, домашних животных или плесень.

Аллергия тоже может вызывать сухость и першение в горле. И она точно длится дольше ОРВИ. Но чаще всего присоединяются прозрачные выделения из носа и частое чихание.

4. Сухость воздуха.

Вы удивитесь, но недостаточно увлажненный воздух в квартире тоже провоцирует боль в горле, особенно в отопительный сезон: чем суше воздух, тем суше слизистые, в том числе и горла.

5. Хронический насморк, синусит.

При этих заболеваниях возникает постназальный синдром – когда слизь из пазух стекает по задней стенке глотки, провоцируя боль, покашливание, особенно ночью и утром.

6. «Лекторский» ларингит.

Воспаление слизистых оболочек гортани, которое развивается из-за частого перенапряжения голоса. Профессиональное заболевание дикторов, певцов, преподавателей.

7. Заболевания, передающиеся половым путем.

Хамидийная или гонорейная инфекция также способна спровоцировать боль в горле. А еще боль в горле может быть симптомом острой стадии ВИЧ-инфекции.

Если вместе с больным горлом у вас есть насморк, слабость, кашель, температура и прочие проявления ОРВИ, то в 99% это именно инфекция. Но порой случается, что горло болит просто так и очень долго.... Фото: Shutterstock

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ГОРЛА

Если больное горло связано с простудными заболеваниями или сорванными связками, то чаще всего, достаточно будет таких шагов:

* Полоскание: теплой соленой водой (1/4 чайной ложки соли на стакан воды) как можно чаще.

* Пить много теплой, но не горячей жидкости.

* Меньше говорите. Даже шепотом не стоит: это напрягает голосовые связки так же, как и полноценная речь.

* Поставьте увлажнитель воздуха там, где проводите много времени.

* Высыпайтесь, то есть спите не менее 8 часов в сутки.

* Помогут любые леденцы (не только специальные от боли) — чем больше слюны, тем легче горлу. Спреи с анестетиками тоже не возбраняются.

ВАЖНЫЕ ПРИЗНАКИ, КОГДА НЕОБХОДИМО СРОЧНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

* Если боль в горле продолжается более двух недель.

* Если становится сложно глотать (даже слюну), открывать рот и даже дышать.

* В горле отчетливо видна выпуклость.

* Держится температура выше 38 °C.

* Отекло лицо или шея.

* Мучает постоянная усталость.

* Боль из горла отдает в уши, виски, даже шею.

* В слюне или мокроте есть кровь.

* На теле появилась непонятная сыпь

* Если у детей боль в горле сопровождается рвотой, слюнотечением, болью в животе.

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Может быть виновата даже еда

- Горло может покраснеть даже из-за слишком острой еды, настолько там чувствительная слизистая, - говорит оториноларинголог Яна Новикова. - Этому могу способствовать жгучий перец, горчица, имбирь, алкоголь и продукты с пищевыми красителями. Или вы съели что-то слишком горячее, тогда возможен термический ожог. Влияют на покраснение и микротравм кусочками пищи или косточками фруктов. А еще, если горло постоянно красное без признаков ОРВИ и увлечения острой пищей, врачи могут заподозрить онкологию, сифилис или туберкулез.