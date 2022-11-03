В «Пятёрочке» средняя стоимость базовой продовольственной корзины ниже, чем в среднем по России

САМЫЙ ДОРОГОЙ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Для расчета стоимости базовой потребительской корзины россиянина был составлен и проанализирован список основных продовольственных товаров повседневного спроса марок среднеценового сегмента, отвечающих требованиям Росстата о составе минимальной продуктовой потребительской корзины в 2022 году и имеющихся в наличии в 9 торговых сетях. Среди них - хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, бакалея, мясо, рыба, молочные продукты, яйца… Всего же анализ охватил 32 товарные группы.

В случае отсутствия анализируемого товара в исследуемой сети в качестве альтернативы подбирался идентичный по размеру упаковки и ценовому сегменту товар в той же сети. Если категория отсутствовала в конкретной торговой точке, то посещалось еще несколько точек данной сети в анализируемом регионе для фиксации необходимой товарной позиции.

Исследование проходило в 18 городах. Среди них были и мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург), города-миллионники (Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Краснодар, Челябинск, Волгоград), областные центры (Архангельск, Астрахань, Калининград, Тюмень), а также два подмосковных города (Мытищи и Химки).

В ходе исследования изучались цены на продукты питания в девяти самых крупных и распространенных торговых сетях в трех разных форматах: магазины у дома, гипермаркеты и супермаркеты. Выбор, по мнению «Ромира» обусловлен тем, что они являются ключевыми с точки зрения их доли в кошельке и позволяют покупателю закрыть все потребности продуктовой корзины.

Наиболее высокие цены на продукты по исследуемым сетям зафиксированы в Санкт-Петербурге. Средняя стоимость потребительской продуктовой корзины составила 4 082 рубля. На втором месте Химки (4 067 рублей), на третьем – Москва (4 047 рублей). Мытищи по стоимости продовольственной корзины (4 010 рублей) оказались на четвертом месте, на пятом – Уфа (3 976 рублей).

МАГАЗИНЫ У ДОМА

«Цена – это ключевой фактор выбора магазина для покупателя, – отметила директор бизнес-направления М-Ромир Ксения Пайзанская. - Но важно, чтобы минимальная продовольственная корзина закрывала базовые потребности человека. Поэтому наряду с ценами покупателю очень важен ассортимент, который предлагает торговая сеть».

В категории «магазин у дома» самая низкая стоимость продовольственной корзины отмечена в торговой сети «Пятёрочка». Ее оценили в среднем в 3 315 рублей. В сети «Магнит» она оказалась на 7,6% выше (3 568 рублей), на третьем месте - «Дикси», где стоимость продовольственной корзины составила 3 670 рублей. «ВкусВилл» стал самой дорогой сетью в этой категории: средняя стоимость базового набора продуктов составила 5 103 рубля. Это на 54% дороже, чем в «Пятёрочке».

Еще один интересный вывод. Внутри формата «магазины у дома» в 13 из 18 городов «Пятёрочка» предлагала самую выгодную корзину – ее стоимость оказывалась самой низкой в Архангельске, Астрахани, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Москве, Мытищах, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске. В Казани, Краснодаре, Новосибирске и Перми самая выгодная корзина у «Магнит у дома», а в Химках – у «Дикси».

Среди супермаркетов и гипермаркетов самая низкая стоимость продовольственной корзины отмечена в торговых сетях «Магнит Гипермаркет» (3 716 руб.) и «Лента» (3 831 руб.). Самой дорогой сетью стал Spar со средней стоимостью базового набора продуктов в 4 095 рублей. Примечательно, что «Лента» в большем количестве регионов предлагала наиболее выгодные варианты: в 7 из 18 обследованных городов набор продуктов в этой сети оказывался самым дешёвым.

Если взять совокупность всех форматов присутствующих в регионах, то в лидерах по наиболее часто встречающейся выгодной продуктовой корзине оказалась торговая сеть «Пятёрочка». Она опередила конкурентов в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Волгограде, Уфе, Ростове-на-Дону…

НАША СПРАВКА

«Ромир» – крупнейший частный исследовательский холдинг, который специализируется на масштабных маркетинговых, кросс-медийных, общественных и социально-экономических исследованиях.

«Пятёрочка» - российская сеть продовольственных магазинов «у дома» в составе компании X5 Group, которая объединяет более 18 тыс. магазинов.