ФСБ задержала в Москве члена банды Басаева и Хаттаба

Один из террористов был пойман в Москве, а другой в селе Каясула Нефтекумского района. Их отправили под арест. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники Федеральной службы безопасности России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, продолжают розыск всех членов бандформирований Басаева и Хаттаба.

В том числе тех, кто принимал участие в вооруженном вторжении в августе 1999 г. на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, где от рук бандитов погибло более 280, ранено свыше 800 военнослужащих, а также сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

«В ходе работы совместно со Следственным комитетом Российской Федерации сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Нефтекумского района Ставропольского края - Таушева Эдуарда, 1977 г.р., и Заракаева Темирали, 1974 г.р., не понесших за это уголовного наказания», - комментируют кадры задержаний в ФСБ России.

Один из террористов был пойман в Москве, а другой в селе Каясула Нефтекумского района. Их отправили под арест. Следствие предъявило им обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ и избрания меры пресечения, которые предусматривают пожизненный срок.

Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются.