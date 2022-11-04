Как найти лучшие курсы по программированию: 9 советов для новичков в IT

В прошлом году правительство РФ запустил нацпроект «Цифровые профессии», чтобы с его помощью восполнить острую нехватку кадров Фото: Shutterstock

Для начала проясним, что такое цифровые специальности. Это те, что связаны с информационными технологиями и интернетом. Потребность в таких специалистах была всегда, но особенно остро их нехватка проявилась сразу после объявления антироссийских санкций, когда страна оказалась в виртуальном вакууме. Россию отключили от западных систем программирования, администрирования и т.п. Хотя даже в относительно спокойном 2021-м году, по данным Минцифры, в ИТ-отрасли не хватало от 500 тысяч до миллиона сотрудников. В этом году, как подсчитала Российская ассоциация электронных коммуникаций, отток специалистов измеряется сотнями тысяч. Стало очевидно, нужно срочно разрабатывать свои технологии – причем, во всех сферах – от соцсетей до бизнес-систем. Тогда и расцвели пышным цветом расширенные программы обучения цифровым профессиям. И что самое удобное – онлайн. Расскажем о самых популярных курсах.

ГДЕ УЧАТ?

Есть несколько зарекомендовавших себя онлайн-школ («Как выбрать» см. ниже). Обучение в них построено по одной схеме. Лекция в формате онлайн, ее же потом можно прослушать в записи и обязательное (!) выполнение домашнего задания. Направления учебы могут быть разными:

- GeekBrains - программирование, маркетинг, бизнес-аналитика, менеджмент, дизайн,

- SkillFactory - программирование, маркетинг, аналитика,

- SkillBox - программирование, маркетинг, дизайн,

- Нетология - маркетинг, менеджмент, программирование, дизайн, аналитика,

- Яндекс.Практикум - программирование, маркетинг, дизайн, иностранные языки, менеджмент, аналитика.

ЧЕМУ УЧАТ?

Различных специальностей десятки. Выбирай – не хочу. Вот лишь некоторые из них: аналитик данных, программист, разработчик IT-систем, инженер по тестированию, веб-разработчик, менеджер проектов, мастер виртуальных презентаций, интернет-маркетолог, специалист по привлечению траффика, системный аналитик, инженер по тестированию, дизайнер фирменного стиля, коммерческий иллюстратор и т.д. По окончании курсов вам выдадут диплом о переподготовке по конкретной специальности.

КОГО УЧАТ?

Стать участником курса может любой совершеннолетний человек, независимо от места фактического проживания и образования.

СКОЛЬКО СТОИТ?

Цены на курсы по разным специальностям могут сильно разниться. Поэтому попробуем сравнить их на примере одного направления. Например, разработчик с применением самых распространенных языков программирования и технологий.

Онлайн-школа Срок обучения Стоимость

GeekBrains от 12 месяцев ~7000 рублей в месяц

SkillFactory от 10 месяцев ~5200 рублей в месяц

SkillBox от 10 месяцев ~8200 рублей в месяц

Нетология 12 месяцев 99000 рублей

Яндекс.Практикум 9 месяцев 138600 рублей

Тут еще важно учесть, что уровни обучения разные – новичок, специалист среднего уровня, продвинутый эксперт. Цены на эти курсы тоже разные. Чем круче – тем дороже.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

1. Главное, не обольщаться заранее. Ни одну из этих профессий невозможно освоить за несколько месяцев. Само обучение дает лишь азы специальности, знакомит с ее основой, а дальше все зависит от самого ученика. Насколько он сам мотивирован развиваться в выбранном направлении дальше.

2. Не покупайтесь на уровень зарплат, которые указывают на сайтах онлайн-школ при рекламе тех или иных курсов. Во-первых, это весьма усредненная цифра. Во-вторых, если ваш уровень – новичок в профессии, то о больших доходах пока можно только мечтать. Чтобы повысить квалификацию и получать больше, нужно будет пройти еще пару-тройку подобных курсов, но уже более интенсивных.

3. Не слишком доверяйте обещаниям об обязательном трудоустройстве после окончания курсов. На практике вам помогут составить резюме, подскажут, куда и как лучше его отправить, как отвечать на вопросы на собеседовании, предложат несколько вакансий от партнеров. Ну и научат искать актуальные вакансии.

ПАМЯТКА «КП»

Как правильно выбирать онлайн-школу?

- Изучите ее сайт. Насколько он понятен, нагляден и информативен. Это как раз тот случай, когда оценивать нужно «по одежке», потому как если есть недоработки в оформлении, то это уже большой минус такой онлайн-школе.

- Почитайте отзывы. Сейчас для этого есть немало сервисов. Стоит напрячься, если отклики будут исключительно хвалебными.

- Онлайн-школа с хорошей репутацией всегда предложит сначала пройти тестирование на выбор профессии и несколько бесплатных уроков, чтобы вы смогли оценить, насколько вообще вам подходит такой формат обучения и как устроен образовательный процесс.

- Помните, что у крупных онлайн-школ есть связи с работодателями и они формируют свои программы обучения под конкретные запросы.

- Курсы видеоблогеров – вообще не вариант для получения профессии!

- Отдельное внимание – стоимости курсов. Практически все онлайн-школы заманивают слушателей скидками, которые действуют «прямо здесь и сейчас» и уже «через три дня скидок не будет». Не ведитесь на эти маркетинговые уловки, не торопитесь оплачивать, если еще не уверены в своем выборе. Скидки будут и в последующие дни. Если вам предлагают программы рассрочки, то заранее поинтересуйтесь, какой процент за это берет банк.

- Запросите у онлайн-школы образовательную лицензию. Если таковая имеется, то диплом о переподготовке будет государственного образца. А еще вы сможете получить налоговый вычет - 13%, но не более 15600 рублей. в год.

- Ни в коем случае не берите дешевые онлайн-курсы. В таких случаях либо организатор только начинает свою онлайн-преподавательскую деятельность, либо вместо знаний вы получите «воду».

- И напоследок, если вы определились и со школой, и с направлением, берите тот блок, где есть обратная связь с куратором. Так у вас будет возможность понять свои ошибки, спросить о том, что вы не поняли во время лекции.

ГОСУДАРСТВО В ПОМОЩЬ

Как пройти курсы за полцены?

В прошлом году правительство РФ запустил нацпроект «Цифровые профессии», чтобы с его помощью восполнить острую нехватку кадров. В этом году проект еще более актуален.

Программа рассчитана на граждан РФ в возрасте от 16 лет с образованием не ниже среднего специального, которые относятся к любой из льготных категорий:

- инвалиды (нужна справка о присвоении любой группы инвалидности),

- безработные,

- те, чей доход ниже средней зарплаты по региону,

- студенты колледжей, техникумов и вузов,

- сотрудники бюджетных организаций: государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий, автономных НКО, органов исполнительной власти и местного самоуправления,

- родители детей до трёх лет.

На пенсионеров и нетрудоспособных проект не рассчитан.

Для участия в проекте нужно подать заявку на «Госуслугах». Там же полный список из 135 направлений. Самые популярные - мобильная и веб-разработка, информационная безопасность, веб-дизайн, веб-аналитика, управление проектами, интернет-маркетинг. Выбрать можно только один курс. Обучение проходит в государственных и частных вузах - РЭУ им. Плеханова или Университет ИТМО. А также в онлайн-школах «Яндекс.Практикум», «Нетология», GeekBrains.

Чтобы получить компенсацию за обучение, нужно заполнить анкету на тех же «Госуслугах» и отправить заявку.

50% компенсации получат студенты, бюджетники, граждане с зарплатой ниже средней по региону (это нужно подтвердить справкой) и родители детей до трёх лет с доходом выше среднего по региону.

75% от цены курса при его успешном прохождении компенсируют безработным, нигде не зарегистрированным, и людям с низким доходом, у которых есть дети до трёх лет.

Получить новую профессию бесплатно можно, если вы инвалид любой группы или безработный, состоящий на учёте в центре занятости.