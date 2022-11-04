День народного единства российские туристы провели в Санкт-Петербурге, Сочи и Турции

Россияне отправились на отдых в Сочи. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три выходных по случаю Дня народного единства большинство россиян провели дома - либо в музеях, парках, торговых центрах родного города. А те, кто все же отправился в поездки, разделились на две категории.

В первой - путешественники, которые ещё летом забронировали вояжи по стране по акции туристического кешбэка. Во второй - туристы, сорвавшиеся в ноябрьский отпуск в последний момент. После почти полного затишья на туристическом рынке в сентябре-октябре именно перед длинными выходными случился всплеск продаж. И не только в российские регионы, за границу тоже.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ГОРОДА РОССИИ ДЛЯ ПОЕЗДОК В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ

Санкт-Петербург и Москва - два самых популярных маршрута для поездок на выходные по случаю Дня народного единства. Там забронировано больше всего отелей, рассказали «КП» эксперты сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru. А на поезда между двумя столицами продано больше всего билетов, подтверждают их коллеги из сервиса планирования поездок и путешествий Tutu.ru.

Также много туристов отправились в Сочи и Красную Поляну, Казань, Калининград, на курорты Кавказский Минеральных вод.

В топе самых востребованных направлений на ноябрьские выходные еще Нижний Новгород, Тула, Псков, Екатеринбург, Великий Новгород, Тверь, города Золотого кольца (Ярославль, Кострома, Суздаль, Владимир), Махачкала и Владивосток.

ЦИФРЫ

83% туристов отправились на выходные ноябрьские выходные по России - в прошлом году было 66%.

4 000 рублей в среднем платят путешественники за сутки проживания в отеле - средние чек не изменился с прошлого года.

По данным Ostrovok.ru.

ЕСЛИ ЗА ГРАНИЦУ - ТО В БЕЛОРУССИЮ ИЛИ ТУРЦИЮ

Самым популярным зарубежным маршрутом на ноябрьские выходные у самостоятельных путешественников стала соседняя Белоруссия. Близко, недорого, загранпаспорт не нужен, карты «Мир» работают, поезда ходят, самолёты летают - в общем, все плюсы, кроме разве что тёплого моря.

На Белоруссию приходится 25% всех бронирований в отелях на этот уик-энд, констатируют в Ostrovok.ru. Если взять статистику по железнодорожным билетам, она еще ярче: половина всех билетов на поезд на ноябрьские выходные куплены из Москве или Санкт-Петербурга в Минск. Также много пассажиров едут в Могилёв, Гомель, Витебск, подпишись в Tutu.ru.

Также в лидерах по спросу у самостоятельных туристов - Турция, Узбекистан, Казахстан, Армения, ОАЭ, Таиланд, Азербайджан, Грузия и Испания. С Грузией и Испанией прямого авиасообщения нет, но это не помешало им войти в первую десятку.

У туроператоров расклад другой: пакетные туры покупают в первую очередь в Турцию, Египет и ОАЭ.