До реабилитации Женя боялся даже маму

Двухгодовалый Курсилев Женя - любимый сын. Его очень ждали. Тем больнее было несчастным маме и папе, когда их ребенок не хотел идти на руки, всячески вырывался и вопил. А с ним это происходило практически постоянно. Более того - малыш с самого рождения с огромным трудом развивался. Поздно стал держать голову, поздно начал ползать, поздно пошел.

Наконец, доктора один за другим поставили два грустных диагноза - ДЦП и расстройство аутического спектра. Семья приуныла, но едва кто-то из врачей заикнулся о возможности корректировать заболевания с помощью профессиональной реабилитации, снова воспряла духом.

Этим летом ему провели первый курс профессиональной реабилитации. И он оказал огромное влияние на малыша. Сегодня Женя произносит свои первые звуки, сам берет родителей за руку. Раньше он плакал, едва только родители приводили его на детскую площадку. Сейчас он сам играет в песочнице с формочками и машинками, сам забирается на горку и съезжает с нее. Это огромный шаг вперед для мальчугана. Родители не нарадуются. В реабилитационном центре Женя с огромным удовольствием лепит из пластилина и рисует. Любит плавать в бассейне. Мало того – он даже пытается помогать на кухне.

- Мама режет салат, а Женя подает овощи! - рассказывает счастливый папа.

И главное, он стал ласковым и очень нежным ребенком.

Естественно, родители мечтают продолжать такую волшебную реабилитацию. Одна закавыка: государство ее не оплачивает. И семейству она влетает в копеечку. У них самих дела не ах: мама сидит дома, ухаживает за Женей, папа зарабатывает только на прокорм семье. А малышу тем временем пора уже на следующий курс, и он стоит 83 тысячи 800 рублей. Помогите Жене!

Звоните: +7 (499) 500-14-15

Как помочь:

Чтобы помочь Жене, нужно отправить SMS на короткий номер 4640 с суммой: например, 300.

Перечислить деньги для помощи ребенку:

ИНН: 7704274681

КПП: 770701001

ОГРН: 1087799004468

Расчетный счет: 40703810701400000042

АО «Альфа-Банк»

к/с: 30101810200000000593 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК: 044525593

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на лечение Курсилева Евгения