Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская: «Сейчас у меня есть молодой человек, и я счастлива»

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

18 февраля Виталина Цымбалюк-Романовская играла на пианино и пела на сцене вместе с актером и певцом Дмитрием Нестеровым. А после концерта намекнула «КП», что сейчас влюблена.

- Виталина, вас долго не было видно...

- Почему-то если нет в телевизоре, то думают, что умер человек (улыбается). У меня все хорошо, просто больше не хожу на ток-шоу, попробовала, и мне это не понравилось. У меня на самом деле насыщенная, интересная жизнь. Есть план сольного концерта. С Димой Нестеровым познакомились, когда ездили на фестиваль «Амурская осень» несколько лет назад. У меня были концерты эстрадные, выступала как артист эстрады. А сейчас больше акцент на классику. А у Димочки участвую – играю на рояле. И мы с ним работаем вместе – несколько раз на гастроли ездили... Ну и в личном есть новости.

- Может, Нестеров и есть ваш возлюбленный?

- Нет. Он женат, во-первых. Во-вторых, я с женатыми мужчинами не встречаюсь…

У меня есть перемены в жизни, но я о них не кричу. Сейчас сложное время во всем мире, и считаю неуместным демонстрировать свое счастье напоказ... Да, у меня есть свой человек. Но рассказывать подробности я пока не буду.

- Замуж за него вышли?

- Я не хочу пока замуж. Я была замужем, и мне кажется достаточно. Хочу сама управлять своей жизнью. И ни от кого не завесить.

- Но за Джигарханяна же вы выходили замуж?

- Потому что он об этом попросил и так захотел.

- А не жаль ли вам, что нет у вас детей?

- А почему такой вопрос? У меня никакого плохого диагноза нет на этот счет. Еще моя жизнь не закончилась, я так думаю. Сейчас все так плотнее, насыщеннее, что нет, жизнь не закончилось (смеется). И ребенок будет, и еще что-то будет в жизни, обязательно! Просто сейчас вообще-то время такое, не чтобы радоваться. Поэтому подождем, когда придут добрые времена. Конечно, я планирую стать матерью и иметь семью. У меня всё, что хорошее, в плане есть.

- Уже наметили, с кем будет семья и ребенок?

- Это секрет. Не могу рассказывать. Но я не одна. Да, встречаюсь с человеком…

Я замечательно себя чувствую в жизни. Я нормальный человек. И у меня это время приходит, и наконец-то жизнь становится на свои места и движется в то русло, которое я хочу…. Семью, ребенка я себе вижу в определенный момент, в определенных обстоятельствах – так и будет.

- А по возрасту тот человек, который у вас есть, старше или младше вас?

- Не старше. У меня сейчас не получается общаться с людьми, которые старше в этом плане. Когда муж старше – у меня уже было и всё, думаю.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- То есть, теперь хочется молодости рядом?

- Не то, что молодости, а хочется нормальных, искренних отношений. В любом случае дело не в возрасте, а в отношениях. Если они устраивают – значит, хорошо. Да, меня то, что есть сейчас, устраивает.

- Но предполагаю, что ваш нынешний человек – музыкант, как и вы?

- Нет. Абсолютно другой профессии. Я с музыкантами общаюсь как с братьями и сестрами, потому что я с ними с детства выросла, мне комфортно в их среде. У меня очень много знакомых среди музыкантов. Даже те, кто не в России живут, мы с ними по телефону общаемся регулярно по несколько раз в неделю.

- А с Прохором Шаляпиным вы сейчас общаетесь?

- Нет. У нас был совместный проект, он закончился. Я сейчас построила свою жизнь совсем по-другому, и мне очень нравится. Это именно то, что я придумала, что я сделала, ни под кого не подстраивалась, и никто мне не сказал, куда идти и так далее.

- А Джигарханян вас под свое видение жизни загонял?

- Естественно. По ряду причин это понятно. Но та история больше чем 20 лет назад произошла со мной, тогда у меня был другой возраст, другое понимание, и огромная разница в возрасте с ним, естественно, сказывалась. Многому в тех отношениях научилось. Очень многим теперь владею. И рада, что был тот опыт. Просто, когда жизнь на определенном этапе начинается заново как бы, то нужно уже другую жизнь строить, чтобы она не была похожей на прежнюю (да это и невозможно, наверное).

- В этой сегодняшней жизни, что не хватает для полного счастья или все есть?

- Я немножко еще поработаю над собой, над некоторыми аспектами жизни, и тогда смогу сказать, что все теперь есть.

- Вы имеете в виду творческую реализацию?

- Не только. Я говорю о жизни, о себе. А в творческой реализации я все равно буду заниматься музыкой. Буду играть на рояле или что-то иногда делать на сцене, если появятся интересные предложения. И сейчас я с удовольствием преподаю частно, потому что я это знаю, умею, мне это легко. И я не такой педагог, который только учит, а мне нравится с маленькими общаться. С ними интересно общаться – они искренние, они же не обманывают, и это очень интересно, потому что заряжают только позитивной энергией. Моим ученикам от 9 до 16 лет. А еще в общении с ними вспоминаешь свое девство. И приятные ассоциации все это приносит.

Мне нужны человеческие отношения искренние, а не когда «ради чего-то». У нас все общаются ради какой-то выгоды для себя. Когда, грубо говоря, могут попользоваться - либо заработать, либо воспользоваться тем, что у тебя есть площадка, либо знакомствами. Такое общение я исключила. Теперь меня окружают обыкновенные непубличные люди, которые занимаются своими профессиями, делами, и у которых нормальные человеческие ценности, а не потребительское отношение к тебе. Знакомые музыканты меня сейчас и сподвигли на то, чтобы поиграть сольный концерт наконец-то. Уговорили. Еще планируем ансамблевый концерт позднее.

- Сейчас, без Джигарханяна, уже меньше путешествуете?

- Теперь я регулярно езжу в Сочи на Мацесту. Она очень благоприятно влияет на все системы организма. И раз в полгода стараюсь проходить процедуры этих ванн, которые, скажем так, Сталин возродил. Если вы знаете эту историю о том, что у него там была любимая дача, где он предпочитал регулярно бывать и принимал курсы ванн из сероводорода. И я очень люблю этим пользоваться. Во-первых, недалеко и недорого. А, во–вторых, не только отдых, а польза для здоровья. Поскольку я этим никогда раньше не занималась, то сейчас нравится.

- А ботокс, пластические операции делаете?

- Нет. Ничего и ни разу. Это же выбор: каждый может это не делать. Просто почему-то все бегут, делают. У меня пока нет такого, что я не могу на себя смотреть в зеркало. Если такой момент настанет, возможно, что-то сделаю, но точно не в ближайшие несколько лет. Сейчас я себя абсолютно устраиваю. И то, как выгляжу. Я прям себе радуюсь! (улыбается).

- Внимание мужчин вам нужно?

- Обязательно. Конечно. Я вообще к людям хорошо отношусь. Любое положительное нужно принимать и благодарить. Поскольку в жизни, как правило, все-таки отрицательного в основном больше, по крайней мере, у меня так было последние годы – поэтому я все положительное очень ценю. И очень благодарна за такие вещи.

- А сейчас у вас больше положительного?

- Сейчас только положительное! Там, где отрицательное, я туда просто не иду.

«На Украине остались родственники…»

- На ток-шоу по поводу разрыва с Джигарханяном вас нередко бурно поддерживала мама, бывшая его теща…

- Да, она всегда меня поддерживала. Мама умерла в августе прошлого года. Папу похоронила больше года назад… Умер Армен Борисович… А с родственниками я со всеми общаюсь. На Украине остались папина сестра, мамин брат, родственники. Мои двоюродные сестры не на Украине, временно выехали… Вообще с теми, кто меня поддерживал, я со всеми общаюсь и поддерживаем друг друга по-человечески. Мне кажется это нормально.

- Последние события разделили с родными на Украине?

- Нет. Это зависит от людей. Если мне важен человек, я постараюсь его не потерять в жизни независимо ни от чего.

- Из ваших знакомых кто-то уехал за границу в связи с событиями известными?

- Да, есть несколько.

- Некоторые артисты уехали по принципиальным позициям. Те же Галкин с Пугачевой. Как к этому относитесь?

- Я никогда не осуждаю. И Галкина тоже. Даже в моей ситуации личной никто не разобрался и, понимаю, что никто не знает до конца обстоятельств, по которым люди принимают какие-то решения. Всех обстоятельств не знает никто. Каждая ситуация у человека разная. А мы не любим разбираться, а любим ярлыки и громко кричать. Но я – нет. Считаю, что каждый человек сам для себя принимает решение. И вообще никто, кстати, не вправе его осуждать.

- А вы не собираетесь уехать?

- Нет. Как видите, не уехала. Я приехала 20 лет назад с Украины. Так мне что, куда-то сейчас нужно убегать? Если при какой-то неудобной ситуации каждый раз бежать – так не всегда бывает в жизни. Я для себя не вижу обстоятельств, которые меня сейчас к чему-то принуждают. Саму ситуацию с Украиной я не обсуждаю, поскольку не все знаю. Но надеюсь, что все закончится, и все будут жить хорошо. Я вообще конфликты в жизни тяжело переношу. И стараюсь всячески их избегать. Посмотрим, поживем.

- А вам не довелось принять у себя беженку с Украины? Некоторые принимают к себе…

- Нет. И вообще, думаю, надо общаться только со знакомыми людьми в наше время, с теми, кого знаешь, на всякий случай.

- А по претензиям вокруг Джигарханяна (писали, что вы его обокрали в свое время) - чем все закончилось?

- Ничем. Это был раздутый на пустом месте, заказанный кем-то конфликт, чтобы разрушить нашу семью, и все.

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